Право под прикрытием патриотических кличей карать неугодных «майданные» патриоты присвоили, закрепив в законе и насадив в общественное сознание. Такой же трюк с коррупцией и казнокрадством не удался, но красть, брать откаты и взятки никто не прекращал

Решив сделать передышку от надоевших ему самому и всем остальным бесконечных обращений к нации, Владимир Зеленский написал статью для испанской газеты. Ударным тезисом, который принялись тиражировать в Испании и во всей Европе, оказалось в ней сомнительное с точки зрения национальных интересов Украины и странное в устах главы государства утверждение, согласно которому «над Украиной бродит призрак банкротства».

О куда более зримо присутствующем в украинской жизни «призраке коррупции» президент не упомянул. Оно и понятно: под коррупцию денег не выпросишь. Да и в том, что в Украине с этим явлением серьезно борются, убедить Европу теперь весьма непросто. Тому есть множество причин. Одна из них состоит в том, что в Киеве различают коррупцию «свою» и «чужую».

Если борьба с «чужой» коррупцией как-то имитируется, то «свою» никто даже не замечает. Киев всячески избегает утечек в публичную сферу сведений о «своей» коррупции. Так было при Петре Порошенко, так осталось при Зеленском. Деление на «своих», которым позволено все, и «чужих», которым следует ублажать и обслуживать «своих», приобрело форму настоящего культа. Шило «своей» коррупции, однако, достигнув размеров чудища, которое «обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», утратило всякую возможность оставаться упрятанным в информационный мешок.

Одним из последних по времени коррупционных скандалов с участием представителей патриотической элиты стала история приобретения фондом бывшего депутата Верховной Рады Андрея Журжия активов «Газпрома» в Украине по заведомо заниженной цене. Она типична как минимум по двум моментам. Во-первых, главный фигурант — профессиональный патриот, в бытность парламентарием много и активно ратовавший за благо Родины. Во-вторых, появление информации о ней в одном из СМИ осталось практически незамеченным. Тему закрыли, даже как следует не открыв. Нельзя. Табу.

Следствие установило, что фонд Журжия купил 40% акций компании «Газтранзит», ранее принадлежавшей «Газпрому», по цене, меньшей реальной стоимости на 600 млн гривен. Высший антикоррупционный суд постановил передать 16,65 тысячи простых именных акций стоимостью в 33,3 млн гривен в Агентство по розыску и управлению активов. В парламенте прошлого созыва Журжий входил во фракцию «Самопомощь». Пользовался положительной репутацией. В какой-то особой грязи за время депутатства замечен не был. Такой себе «луч света» в темном патриотическом царстве, многие обитатели которого не раз и не два оказывались то ли замешаны в коррупционных скандалах, то ли пойманы за руку при совершении деяний коррупционного свойства. И даже за ним, как выяснилось, водились грешки.

Выражение «коррупция патриотов» в Украине не в чести и не в моде. Удивительного тут ничего нет. Странно, если бы было иначе. Патриотизм нынче — это позитив, высшая доблесть. Коррупция — негатив. У патриотов вся полнота власти, формальной и неформальной. Они контролируют все сферы жизни, регламентируя информационное пространство, формирование смыслов, общественно значимый дискурс и т.д., и т.п. Ждать, что кому-то из них в таких условиях придет в голову, последовав совету классика басенного жанра, «оборотиться на себя» в поисках признаков коррупционных действий, было бы верхом наивности. Не за тем же, право, им нужна была власть!

Отсутствие темы патриотической коррупции в массовом сознании, впрочем, не означает отсутствие самого явления в действительности. После шести лет пребывания патриотов у власти выяснилось, что в понимании патриотов патриотизм обворовыванию государства не помеха. Коррупция в Украине никуда не делась, приобретя масштабы, какие не снились ни «донецким» при Викторе Януковиче, ни «любим друзям» Виктора Ющенко. «Путать свою шерсть с государственной» стало для патриотов так же легко и естественно, как воспевать свой патриотизм и славить «майдан».

В сфере публичной риторики власть оперативно причислила борьбу с коррупцией к самым важным приоритетам. К самым-самым важным. Чтобы что-то делать, ничего не делая, режим Порошенко, следуя настоятельному «совету» из США, взялся лепить антикоррупционные органы: Национальное агентство противодействия коррупции, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура, а чуть погодя, вишенка на торте — Высший антикоррупционный суд. При общем бюджете в несколько сотен миллионов гривен все эти структуры совместно принесли за первый квартал текущего года по коррупционным делам 14 000! Трое депутатов Рады прошлого созыва, пойманные на незаконном получении компенсации за аренду жилья, вернули в бюджет 1,5 миллиона.

Борьба с коррупцией при семи няньках расцвела пышным цветом. Еще более пышно расцвела… сама коррупция. Только борьба — формально, на словах, а коррупция — реально, на деле. Ситуацию образно изобразил автор материала о коррупционных схемах в Службе безопасности и Минобороны, опубликованном на днях на одном киевском сайте: «Все нынешние кадровые перестановки, а также перестановки планируемые более всего напоминают, казалось бы, хаотичные движения белых червей на дохлой кошке. На самом деле это не хаос, а стремление червей доползти до «лакомых» кусочков. И оттолкнуть от них конкурентов. Среди обычных червей может появиться здоровенный червь-мутант — Михеил Саакашвили, который приведет за собой других, черных, червей. Они сожрут дохлую кошку окончательно».

Ярлык «патриотическая коррупция» с акцентом именно на мздоимстве «майданных» патриотов во власти ввел в обиход Андрей Портнов. Он же дал толчок к выходу темы из тени, пролив свет на финансовые махинации Святослава Вакарчука. Оказалось, что певец, депутат Верховной Рады, до недавних пор лидер партии «Голос» и ее парламентской фракции (сложил полномочия после нокаута от Портнова) скрывал налоги с гонораров за концерты за границей. Тот, кто слыл одним из самых честных и праведных патриотов, тоже водил за нос Родину, используя офшоры и «левые» компании и счета в швейцарском банке. Парадокс? Отнюдь нет.

Портнов активно разрабатывает и коррупцию патриотов, и «грехи» прежнего режима в целом. Его усилия результативны и с каждым днем все более заметны. Людей привлекает напор, бескомпромиссность, стремление схватить за руку преступников, покарать зло, восстановить справедливость. В Украине усиливается тенденция к появлению сильной непарламентской оппозиции, предлагающей честную, справедливую оценку деятельности и прошлого режима, и режима Зеленского, и альтернативы проводимой ныне политике. Уровень доверия избирателей ко всем без исключения институтам власти непрерывно падает. На таком фоне новая оппозиция имеет хорошие шансы на завоевание лидирующих позиций в новом политическом цикле.

Коррупционные тучи все сильнее нависают над властью, включая окружение Зеленского. Тему наказания за коррупцию «орлов Порошенко» и лично Петра Алексеевича «слуги народа» пытаются спустить на тормозах. Тему их собственной финансовой нечистоплотности становится все труднее гасить, не допуская в информационное пространство. Скандал с увольнением министра финансов Игоря Уманского три недели спустя после назначения, его разоблачения коррупции на таможне и в налоговой сфере, достигшей масштабов угрозы национальной безопасности, удалось кое-как приглушить.

Сделано это, кстати, было технологично, даже талантливо. Когда-то Остап Бендер кричал помощникам: «Запускайте Берлагу!» В нашем случае «запустили» Саакашвили. Шуму наделали. Коронавирус с карантином опять же подсобили. Внимание от разоблачений Уманского отвлекли, эффект от его откровений нивелировали. Но сама-то тема никуда не делась! Все равно пришлось спешно гнать глав Государственной таможенной службы Максима Нефедова и Государственной налоговой службы Сергея Верланова (именно в их сторону ткнул пальцем Уманский). Злоупотребления и коррупция как мотив для увольнения с должности не упоминались. Упор был сделан на неэффективности, за что, как известно, не отправляют ни под следствие, ни тем более под суд. Исчерпан ли на этом инцидент? Поживем — увидим. Коррупция антикоррупционеров: за что в Украине уволили глав таможенной и налоговой служб © Facebook/Max Nefyodov, Державна податкова служба України

История с неэффективным менеджментом и эффективной коррупцией Нефедова и Верланова и их увольнением имела неожиданное продолжение. За них решили вступиться Америка и Европа. И вступились. Официальное представительство ЕС в Киеве разместило в Twitter заявление: «ЕС и Соединенные Штаты Америки пристально следят за действиями Кабинета министров при назначении высокопоставленных должностных лиц в таможенной и налоговой службах. Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать длительными реформами, поддерживаемыми международными партнерами».

Звучит высокопарно, не так ли? Особенно, если учесть, что речь идет об элементарном желании дипломатов не дать в обиду «своих». Тех самых, которым, раз «свои», позволено все, включая патриотизм и… коррупцию. Обращает на себя внимание заголовок, которым сопроводили материал в редакции «Европейской правды». В нем фигурирует только ЕС, хотя заявление сделано от имени ЕС и США. «Уши» Америки, чтобы не торчали, авторы предусмотрительно прячут подальше, оставляя их только для тех, кто, не ограничившись анонсом в новостной строке, станет читать весь текст.

Это далеко не первый случай, когда официальные инстанции Запада встают на защиту коррупционеров из числа чиновников высшего звена и активистов из НПО. Говорит ли этот факт о том, что украинская коррупция покрывается извне, или это пример внешнего регуляторного контроля и управления, под которые поставлены Украина и украинская власть, судить со всей определенностью не берусь. Скорее всего, и первое, и второе.

Коррупция патриотов в такой ситуации, кроме всего прочего, служит одним из каналов оплаты Украиной и украинцами «услуг» по внешнему управлению. Приобретая еще более непатриотический оттенок. И становясь от этого еще более страшной, непреодолимой. Получается, что безжалостное обворовывание собственной страны, ее ресурсов, ее населения — это обязательство украинской элиты перед международными партнерами в лице США и ЕС. Ее, так сказать, священный долг. Патриотический.