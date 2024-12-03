Ситуативный партнер или попутчик: эксперт о том, изменят ли события в Сирии российско-турецкие отношения
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии
То, что происходит сейчас с наступлением на Алеппо, с захватом полутора десятков кишлаков, России касается опосредованно. В первую очередь, это сирийско-турецкие проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Ранее в Сирии исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и протурецкий "Фронт национального освобождения" начали наступление на Алеппо. Антиправительственные силы захватили 30 населенных пунктов, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности — Базу 46.
По мнению эксперта, ничего не меняется в российско-турецких отношениях. Турция — это ситуативный партнер, попутчик или полезный знакомый. То, что происходит сейчас с наступлением на Алеппо, с захватом полутора десятков кишлаков, России касается опосредованно, отметил он.
В первую очередь, это сирийско-турецкие проблемы. У президента Турции Реджепа Эрдогана и его прокси в Сирии, которые и ведут наступление, в последнее время обострились отношения с официальной позицией Дамаска, подчеркнул Грозин.
"Асад укрепляет позиции в регионах, находящихся под контролем протурецких боевиков. Вполне ожидаемым было бы весеннее наступление сирийской армии. Сирийские источники до текущего обострения указывали на высокую вероятность такого варианта развития событий", — указал эксперт.
Турецкие прокси пытаются играть сейчас на упреждение, расширить зону контроля и продавить позицию Асада на более лояльную по отношению к неконтролируемым официальной сирийской властью зонам, а контролируемых в большей степени Анкарой, отметил он.
"Нас это касается только потому, что режим в Сирии является дружественным. И настолько, что мы держим на его территории воинские контингенты и заинтересованы в стабильности политической системы", — подытожил собеседник издания.
* Организация запрещена в России
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