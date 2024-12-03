https://ukraina.ru/20241203/1059372664.html

Ситуативный партнер или попутчик: эксперт о том, изменят ли события в Сирии российско-турецкие отношения

Ситуативный партнер или попутчик: эксперт о том, изменят ли события в Сирии российско-турецкие отношения - 03.12.2024 Украина.ру

Ситуативный партнер или попутчик: эксперт о том, изменят ли события в Сирии российско-турецкие отношения

То, что происходит сейчас с наступлением на Алеппо, с захватом полутора десятков кишлаков, России касается опосредованно. В первую очередь, это сирийско-турецкие проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2024-12-03T03:15

2024-12-03T03:15

2024-12-03T03:15

новости

сирия

россия

алеппо

андрей грозин

башар асад

ближний восток

турция

эрдоган

партнерство

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Ранее в Сирии исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и протурецкий "Фронт национального освобождения" начали наступление на Алеппо. Антиправительственные силы захватили 30 населенных пунктов, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности — Базу 46.По мнению эксперта, ничего не меняется в российско-турецких отношениях. Турция — это ситуативный партнер, попутчик или полезный знакомый. То, что происходит сейчас с наступлением на Алеппо, с захватом полутора десятков кишлаков, России касается опосредованно, отметил он.В первую очередь, это сирийско-турецкие проблемы. У президента Турции Реджепа Эрдогана и его прокси в Сирии, которые и ведут наступление, в последнее время обострились отношения с официальной позицией Дамаска, подчеркнул Грозин.Турецкие прокси пытаются играть сейчас на упреждение, расширить зону контроля и продавить позицию Асада на более лояльную по отношению к неконтролируемым официальной сирийской властью зонам, а контролируемых в большей степени Анкарой, отметил он."Нас это касается только потому, что режим в Сирии является дружественным. И настолько, что мы держим на его территории воинские контингенты и заинтересованы в стабильности политической системы", — подытожил собеседник издания.* Организация запрещена в РоссииПолный текст интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.О том, будет ли впереди жесткая конфронтация между Израилем и Ираном — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241202/1059369282.html

сирия

россия

алеппо

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новости, сирия, россия, алеппо, андрей грозин, башар асад, ближний восток, турция, эрдоган, партнерство, наступление, война, детали