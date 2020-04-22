День 22 апреля 2020 года обещает стать рубежным для команды Владимира Зеленского. И речь идет о прорыве к новым высотам жутковатой, хотя и традиционно комедийной для нынешнего руководства Грузии стилистики

Намерение президента Владимира Зеленского вручить экс-правителю Грузии Михаилу Саакашвили пост вице-премьера по реформам нельзя назвать скверным анекдотом, когда инициатору такого решения просто изменяет вкус, тут нечто большее. Это вторжение в область инфернальных и больных сущностей, которые следуют по пятам за бывшим грузинским политиком из его собственного прошлого.

Избежать идиотской ошибки было проще простого — Зеленскому следовало сделать очень простую и очевидную вещь: внимательно ознакомиться с историей пребывания Саакашвили на посту президента Грузии. Будь нынешний глава украинского государства чуть умнее и осторожнее, знакомство с веселыми картинками из богатой президентской биографии залетного гастролера напрочь отбили бы у него охоту связываться с отъявленным мерзавцем, проходимцем и преступником, объявленным у себя на родине в розыск за совершение ряда тяжелых уголовных преступлений. Скандальный демарш и два варианта. СМИ рассказали, кто и зачем лоббирует Саакашвили в правительство Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За ультралиберальными реформами, которые Михаил Саакашвили после победы на выборах в 2004 году стал проводить в своей стране, с восхищением следил весь западный мир. Казалось, что грузинский президент и его окружение сумели разработать идеальный во всех мельчайших деталях план административных и экономических преобразований. Были в одночасье уволен весь рядовой состав сотрудников полиции и набран по тендеру новый, проведена повальная приватизация, снижены налоги, в результате чего доходы бюджета возросли почти в 10 раз, снижен с 100 до 150 список разрешительных документов для регистрации и ведения бизнеса, ликвидированы санэпидимиологическая служба и пожнадзор, сокращен более чем вдвое чиновничий аппарат, а устройство на работу новых сотрудников также осуществлялось по конкурсу, подняты зарплаты работникам бюджетной сферы, чтобы у них не было необходимости брать взятки. Во всех крупных городах появились центры выдачи документов, где моментально, без всяких очередей можно было получить все, начиная с различных справок и заканчивая водительскими правами и паспортом. Ну и, конечно, масштабное строительство, развернутое, правда, главным образом в Тбилиси и Батуми.

Весь этот парадный фасад рассыпался в одно мгновение, хотя задолго до парламентских выборов 2012 года оппозиция обвиняла Саакашвили и его команду в тотальных политических репрессиях, элитарной коррупции, применении пыток в местах заключения, организации политических убийств. Скандал развернулся перед выборами, после того как была обнародована видеозапись из грузинской тюрьмы, где надзиратели изощренно издевались над заключенным. С этого момента карьера Саакашвили резко покатилась под откос и стали стремительно всплывать отвратительные подробности того, что было прикрыто ширмой реформ. Грузинский политолог Сихарулидзе: Власть Украины совершила ошибку, Саакашвили — не реформатор © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Административная реформа имела оборотную сторону. Более 100 тысяч человек — а для маленькой Грузии это очень много, — выброшенных на улицу, пополнили собой ряды безработных. Население продолжало пребывать в нищете, хотя зарплаты отдельных членов правительства доходили до суммы в 25 тысяч долларов. МВД, совмещавшее функции полиции и государственной безопасности, превратилось в репрессивный орган, который под руководством ближайшего соратника президента Вано Мерабишвили безжалостно расправлялся с оппонентами и критиками власти. В 2007 году экс-министр обороны Ираклий Окруашвили рассказал, как Михаил Саакашвили просил его организовать физическую расправу над оппозиционным олигархом Бадри Патаркацишвили. Об этом же поведали и два чеченца из Турции, к которым с таким же предложением приезжал заместитель министра внутренних дел. Многих членов правительства, которые сейчас находятся в бегах, обвиняют в причастности к политическим убийствам.

Не лучше обстояло дело и в области борьбы с коррупцией. Действительно, она ушла с улиц и переместилась на самый верх. Правящая команда занялась перераспределением собственности в свою пользу. Делалось это крайне просто. Бизнесменов закидывали в тюрьму по ложным обвинением и под угрозой многолетнего тюремного срока вынуждали переписывать активы на людей из окружения Саакашвили. В области трудового права также воцарилось полное беззаконие. Написанный под диктовку олигарха Кахи Бендукидзе трудовой кодекс лишал работников прав оспаривать свое увольнение и другие решения работодателя. Либертарианский протекционизм по отношению к бизнесу превращал обычных людей в бесправное массу наемных рабочих. Профсоюзы тоже лишили возможности выступать в защиту рабочего человека.

Саакашвили повинен в смерти более чем двух сотен граждан Южной Осетии и российских миротворцев, находившихся в Цхинвале в августе 2008 года. Именно тогда он отдал приказ о штурме этой республики. Дело не выгорело, поскольку в ход событий вмешалась Россия, которая блистательно провела операцию по принуждению Грузии к миру.

На самом деле, о художествах грузинского реформатора можно рассказывать еще очень долго, однако размер текста не позволяет этого сделать. Добавлю лишь, что он легко может дать сто очков вперед самому отъявленному украинскому нацисту. Его патологическая русофобия давно носит характер тяжелого психического расстройства. И это еще один удар по надеждам и ожиданиям голосовавших за Зеленского людей, поскольку улучшение отношений с Россией с таким персонажем на посту вице-премьера становится еще менее осуществимой задачей. На посту губернатора Одесской области, на который он был назначен предшественником нынешнего украинского правителя Петром Порошенко, Саакашвили ничем не запомнился, кроме как сокращением вдвое количества чиновников и освещавшимися местным телевидением выездами в места, где, по его мнению, можно было увидеть следы коррупции.

Можно предположить, что этим назначением Зеленский пытается подорвать позиции министра внутренних дел Авакова, который находится в состоянии острого конфликта с Саакашвили. Аваков стал стремительно набирать вес, и на его фоне фигура президента кажется все более бледной. Такую игру сложно назвать продуманной и хоть сколько-нибудь нравственно оправданной. Делая кровавого фрика членом своей команды, президент придает относительно безобидной клоунаде, в которую превратилось его правление, зловещий и тошнотворный оттенок.