«Ленин на удаленке». 150 лет со дня рождения Ильича

Глобальный кризис капитализма усиливает интерес к наследию юбиляра

С началом карантина в социальных сетях появился популярный мем — «Ленин на удаленке». Владимир Ильич изображен на нем за работой у шалаша, где он скрывался от Временного правительства и писал один из своих главных текстов: книгу «Государство и революция».

В начале года я посетил это место, где сейчас действует недавно реконструированный музей, и убедился, насколько серьезной оказалась эта самоизоляция. Берега озера Разлив, на которых скрывались под видом косарей Зиновьев и Ленин, были безлюдными и глухими, а по лесным тропам бродили только охотники. Однако это не мешало теоретику и практику революции — даже скрываясь в чаще, он точно анализировал мировые события. И не просто предсказывал новые потрясения, обусловленные критической ошибкой системы, — но направлял их энергию в нужное политическое русло, никогда не теряя связь с массами. Хотя в те времена не было вай-фая и интернета.

Все статьи к стопятидесятилетнему юбилею Ленина — неважно, писали их его сторонники или враги — признают очевидную актуальность его идей. Повсюду бушует глобальный кризис — причем коронавирусная пандемия выступила в нем в качестве первой костяшки домино, вслед за которой рухнули биржевые котировки, а затем посыпалось все остальное здание глобализованной экономики. И нынешний коллапс нефтяного рынка, который представляют невиданным и эпохальным событием, является, по Ленину, типичным кризисом перепроизводства на фоне обвального падения спроса и картельного сговора влиятельных игроков, закулисно объединившихся для борьбы против конкурентов. Что навряд ли удивило бы автора одной из первых работ о глобализации — популярного очерка «Империализм как высшая стадия капитализма».

Впрочем, по Ленину происходит и все остальное. Капиталистические государства заняты спасением крупного бизнеса, игнорируя трагедию страдающих от коронавируса бедняков и проблему массовой безработицы, — как это наглядно видно на примере США. Миллионы людей экономят на продуктах питания и не могут оплатить аренду жилья — а миллиардеры увеличивают за счет кризиса свои состояния, как мы видим это на примере корпорации Amazon. В интернет-магазинах по-прежнему продаются предметы роскоши, которые покупают за баснословные цены — а в больницах не хватает медицинских халатов, марлевых масок и койко-мест. Ноам Хомский пишет — страны первого мира не готовились к вероятной пандемии, потому что это не приносило прибыль, и, наоборот, подточили здравоохранение «политикой экономии». А директор днепропетровской областной клиники объявила голодовку на рабочем месте — потому что государство урезало в эти дни зарплаты для украинских медработников, в рамках продолжения антисоциальной реформы — как бы утверждая этим полное безумие рыночного фундаментализма.

Вся критика капитализма, которая звучала сто лет назад у лидера Октябрьской революции, читается сейчас так, будто он пишет ее сегодня, работая где-то на удаленке — достаточно только поправить несколько устаревших слов, поменять пару фамилий и дат. И дело здесь не в сверхъестественных провидческих качествах Владимира Ильича, а в том, что система не изменилась — несмотря на все чудовищные катаклизмы ХХ века, внешние трансформации и выдающиеся достижения научно-технического прогресса. Бесконечный рост потребления до поры до времени маскировал еще быстрее растущее неравенство, скрывая хронические проблемы за ретушью гламурного макияжа. Но катастрофический кризис 2020 года обнажил все противоречия глобальной рыночной экономики, продемонстрировав, что основанное на ее принципах общество защищает потребности ничтожного меньшинства — за счет всех остальных людей, которые гуглят в своих смартфонах работы Ленина или Маркса. И отнюдь не из-за скуки на карантине.

Этот интерес к ленинской мысли активнее всего проявляется у образованной молодежи из США и Европы. Впервые за многие десятилетия социалистические идеи бросили вызов политическому мейнстриму — их сторонники объединились вокруг программы Джереми Корбина и Берни Сандерса, которые ощущали за собой постоянно растущую массовую поддержку. Но против популярных левых политиков играло руководство собственных партий, которые опасались их больше чем, конкурентов. А сами вожди современной социал-демократии и близко не продемонстрировали ленинских качеств, которые требовались от них в решающие моменты истории. Корбин не решился поддержать лозунг «Брекзита», популярный среди рабочего класса, пострадавшего от неолиберальной политики Евросоюза. И потерпел в результате разгромное поражение. А Сандерс послушно вышел из предвыборной гонки в пользу Джозефа Байдена — одиозного ставленника финансового капитала, замазанного в украинском коррупционном скандале. Хотя беспрецедентный кризис позволял Берни всерьез побороться за пост президента.

Естественно, это глубоко разочаровало западную молодежь, радикализированную социальными последствиями пандемии. Многие молодые американцы шокированы «предательством» Сандерса и уже не верят в возможности поменять свою жизнь посредством участия в проведенных по чужим правилам выборах — тем более, в условиях архаичной и недемократической избирательной системы США. «Мы пойдем другим путем» — говорят они своему сдувшемуся кумиру. И делают выбор в пользу ленинского наследия, спрос на которое растет сейчас изо дня в день — в отличие от нефти и биржевых акций.

«Политическое фиаско американских «меньшевиков», солидаризировавшихся вокруг корпоративного консерватора, пообещавшего, что всё будет как всегда, только без Трампа, вдохновляет интерес к подлинной революционной мысли. В конечном счёте, перемены невозможны без осознанной необходимости в них и политической технологии, позволяющей не выпрашивать, а брать власть. Такая технология есть. И звать её Ленин. Захотят перемен — будут изучать ленинскую мысль. А вместе с ней и сложный опыт Октября. Не захотят — так и останутся сидеть на золотой цепи и рассуждать с цепи о правах человека, демократии и доброй котлете без мяса. Паны над ними будут жиреть, как жирели, низы — спать в клеточках и умирать от ОРЗ без медицинских масок в первом мире. Но зато цепь — золотая, капучино — вкусный, и если не смотреть по сторонам, — особенно на нищего из окон ресторана, — то жизнь даже, в общем, и ничего», — пишет из Калифорнии украинский политбеженец Анатолий Ульянов.

Конечно, мировой кризис вовсе не означает автоматического наступления мировой революции. Во многом потому, что у современного поколения бунтарей нет своей программы в виде новых Апрельских тезисов, и некому сказать «есть такая партия!» — ввиду отсутствия политического субъекта, способного задействовать эти ленинские политтехнологии, повести за собой людей, а затем захватить и удержать власть. О катастрофе капитализма говорили многие годы — однако по факту все оказались к ней не готовы. Но ведь и сам Ленин разочарованно говорил, что его поколение не увидит решающих революционных битв — и это прозвучало в начале семнадцатого года, всего за считаные недели до наступления Февраля, когда большевики находились в эмиграции, тюрьмах или подполье. Однако они быстро воспользовались открывшимися возможностями.

Ленин актуален для нас даже в смысле опыта борьбы против коронавируса — ведь его правительство боролось против эпидемии «испанского гриппа», сыпного, брюшного и возвратного тифа, холеры — причем все это происходило в разгар войны и разрухи. Болезни забрали жизнь его сестры Ольги и многих соратников, включая Якова Свердлова, «испанкой» и «сыпняком» болели даже в Кремле. Но их удалось преодолеть посредством решительных, хорошо продуманных мер, из которых и родилась затем советская система здравоохранения — чьи преимущества становятся очевидными в коронавирусную эпоху.

«Осенью 1918 года началась по инициативе Владимира Ильича планомерная и организованная борьба с громадной эпидемией сыпного тифа, охватившей всю Россию и повлекшей за собой весьма большие жертвы», — вспоминал Бонч-Бруевич. Ленин призвал мобилизовать на борьбу с болезнью все силы, выдвинув знаменитый лозунг: «Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!» А 28 января 1919 года ленинский Совнарком издал принципиально важный декрет «О мероприятиях по сыпному тифу». Он предусматривал массовую подготовку врачей, фармацевтов, фельдшеров, сестер милосердия и санитаров-дезинфекторов, а также введение карантина, борьбу за санитарию и гигиену, строительство больниц и медпунктов, обеспечение снабжения населения.

Бешеная борьба против ленинского наследия, которая стала визитной карточкой постмайдановской Украины, лучше всего указывает на злободневность его идей. Сражаясь против «призраков прошлого», украинские элиты стараются обезопасить себя от будущих революций — потому что левая социалистическая повестка остается единственной реальной альтернативой бесконечной деградации общества, которое отказалось от лозунгов про мир, труд и космос в пользу слогана «армія, віра, мова». Но именно из космоса, куда летели когда-то сделанные в Советской Украине ракеты, до сих пор можно рассмотреть гигантское слово «Ленін», высаженное на Прикарпатье из сосен — в 1970 году, к столетию Ильича.

Сосны растут — несмотря на массовую декоммунизацию украинских лесов. А с ними растут люди, которым придется жить в новую коронавирусную эру, применяя к ней ленинские технологии освобождения человечества. «Эта эпоха — эпоха гигантских крахов, массовых военных насильственных решений, кризисов — она началась, мы ее ясно видим — это только начало», — писал когда-то сам юбиляр. Высмеивая испуганные причитания о конце истории, он призывал использовать кризисы для борьбы за изменение нашего мира.

И его мысли все ближе для тех, кому придется жить и работать на удаленке.