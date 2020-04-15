Как живут простые граждане Украины, у которых нет теперь ни работы, ни сбережений

«У меня такое чувство, что моя собственная квартира превратилась в ловушку», — рассказывает жительница киевского массива Троещина Елена. Ее семья находится на самоизоляции уже третью неделю. Галантерейный магазин, где работала киевлянка, закрылся в конце марта, муж работает в сервисной службе по починке бытовой техники и теперь тоже сидит дома, в двухкомнатной квартире, вместе с дочерью, которая ушла на вынужденные каникулы в институте.

Сидеть взаперти в небольшом помещении психологически тяжело — несмотря на ночные и утренние прогулки, вместе с осторожными вылазками в сторону ближайшего супермаркета. На это накладываются всевозможные страхи — за себя и родных. Но хуже всего то, что Елена не понимает, каким образом планировать дальше свою жизнь, за счет чего питаться и как обеспечить свою семью самым необходимым. Карантин глазами простых людей, Украина, Киев. Пришло время строить схроны и завозить в них продукты © Facebook, Фрэглы

— Мы давно ничего не откладывали, — рассказывает Елена. — Зарплаты хватало на жизнь впритык, цены только росли. На отдыхе были последний раз в 2017 году в Бердянске. Все, что оставалось, тратили на дочку. Учеба платная, надо платить каждый семестр. Кроме того, ей же надо одеваться, надо жить, как нормальной молодой девушке. Я давно привыкла покупать товары подешевле, брала и просрочку — после нормальной термообработки это не опасно. За "коммуналку" старались платить, чтобы больших долгов не было. А как жить сейчас? Деньги скоро закончатся, работы нет, помощи никакой.

Елена сравнивает нынешнюю ситуацию с девяностыми, и говорит, что все значительно хуже. Тогда к кризису готовились — на балконе лежали мешки заранее заготовленной картошки, в кладовках стояли штабеля домашних солений, овощей, изготовленного летом варенья. Сейчас никто не делал больших запасов, и меню семьи постепенно смещается в сторону вермишели — с «бумажными» сосисками и консервами. Этому способствует постоянный рост цен на фрукты и овощи, который заставляет экономить на луке, капусте и яблоках, потребляя их в минимальных количествах.

— Денег хватит недели на две — подсчитывает про себя киевлянка. — Потом я договорилась немного занять у подруги. А вот потом что? Если эта эпидемия будет продолжаться все лето — а как же иначе, ведь больных становится с каждым днем больше? Наш магазин в ближайшее время точно не будет работать, там даже электричество отключили. У мужа на работе три заказа в неделю на двести человек штата, и то для тех, кто с машиной. Отец — он живет в Сумской области — не может посадить в этом году картошку — он старый, а мы не могли приехать и помочь из-за карантина. Вот что мы будем есть через пару месяцев? И почему правительство не оказывает никакой поддержки — если нет для нас денег, то хотя бы пайки бы давали. Карантин глазами простых людей, Украина, Одесса. Недовольны властью и с тревогой смотрят в будущее © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

Семья перестала платить за коммуналку, но это не принесло большой экономии. А самое страшное, что Елена не видит для себя никаких новых способов заработка. Кое-что можно отнести в ломбард — но это копейки, которые никого серьезно не выручат. Ехать некуда, надеяться на чужую помощь нельзя — да, это настоящая ловушка, и пока она не видит из нее никакого реального выхода.

Все это типичные проблемы типичной украинской семьи. Как заявил 14 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, число официально зарегистрированных безработных выросло за время карантина почти в десять раз. Только в марте безработица в Украине выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и всего за две недели на учет в Государственной службе занятости встали 70 тысяч украинцев. Хотя это только верхушка айсберга — ведь миллионы украинцев, включая Елену и ее родственников, не спешат становиться официально зарегистрированными безработными. Прежде всего, потому, что не видят в этом большого смысла. Карантин глазами простых людей, Вышгород. Боятся остаться без средств к существованию © REUTERS, Gleb Garanich

Дальше будет лишь хуже. Согласно прогнозам Госслужбы занятости, уровень безработицы составит в этом году 9,4% — однако эксперты Международного валютного фонда считают, что он превысит десятипроцентную планку. По словам бывшего директора службы Ольги Макогон, пик количества безработных может прийтись на начало посткарантинного периода, когда работодатели начнут массово увольнять работников по предусмотренной для этого законодательной процедуре. Впрочем, многие фирмы и предприятия разорятся по факту еще раньше, а их персонал вынужденно окажется на улице. Все так плохо, что Государственная служба занятости ожидает проблем с собственным финансированием — рассчитывая на то, что они проявятся во втором полугодии.

Ситуация в некоторых областях вполне может превратиться в катастрофическую. Так, с 20 апреля будет остановлена работа крупнейшего угледобывающего предприятия страны «Павлоградуголь» и трех обогатительных фабрик, которые принадлежат богатейшему украинскому олигарху Ринату Ахметову. Это оставит без работы более тридцати тысяч человек — притом, что в регионе нет никаких других заработков, и уже вскоре ситуация станет там гораздо хуже, чем в девяностых. Апокалипсис через интернет. Если бы я был миллиардером © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Данные социологической группы «Рейтинг», полученные по итогу исследования, проведенного с 10 по 12 апреля на всей территории Украины, показывают, что во время карантина вынужденно не работают более трети работоспособных граждан страны. При этом, по словам респондентов, у них уже не осталось практически никаких сбережений, которые позволили бы продержаться в этой ситуации сколько-нибудь продолжительный срок.

«Результаты исследования показали, что 55% респондентов, при отсутствии каких-либо доходов, смогут прожить на сбережения меньше месяца. Украинцев, которым отложенных средств хватит на 2 месяца — 17%, до 3 месяцев — 8%. До полугода и более смогут продержаться лишь 9% опрошенных», — констатируют украинские социологи, по словам которых, 82% граждан уже перешли во время карантина в режим экономии, сократив потребление до самого необходимого минимума.

Что будет дальше? Согласно данным того же опроса, 10% респондентов уже сейчас готовы выходить на улицы, чтобы бороться за свои экономические права. Однако действующий режим карантина предусматривает запрет на проведение протестных акций, а в случае необходимости его можно будет изменить на режим чрезвычайного положения. И власти явно прорабатывают такую возможность, рассчитывая в любом случае удержать ситуацию под контролем.

Но кто знает, на что окажутся способны загнанные в ловушку, оставшиеся без средств к существованию люди?