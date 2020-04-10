Одна из самых яростных и радикальных активисток Майдана, настолько радикальных, что у не потерявшего разум стороннего наблюдателя возникали серьезные сомнения в ее психическом здоровье, бывший депутат Верховной рады, символ бескомпромиссной, с использованием любых средств, борьбы с режимом Януковича Татьяна Черновол сегодня попала под подозрение

Следователи киевского управления Государственного бюро расследований предъявили ей постановление о подозрении в убийстве человека. По этому случаю в ее квартире прошел обыск, после чего Чорновол провела брифинг прямо у подъезда собственного дома.

О том, что в результате поджога, который совершила женщина погиб сотрудник офиса «Партии регионов» Владимир Захаров, было известно еще 6 лет назад. Никто ничего даже не думал скрывать. Видео, которое снимали соратники Черновол, моментально разошлось в сети. Сегодня ГБР выложило его на своем сайте так, как будто сделало публике неожиданный сюрприз, найдя никому ранее не ведомые доказательства. Татьяна Черновол. Биографическая справка © Facebook, Владимир Струмковский

В двух словах дело обстояло следующим образом. 18 февраля Черновол, вступив в сговор с группой лиц, как говорится в решении суда о проведении обыска, и возглавив эту группу, привела ее к офису «Партии регионов» на улице Липская. Окна на первом этаже были закрыты ролетами, но Черновол открыла одно из и забросила туда бутылку с коктейлем Молотова. В результате в помещении начался пожар, в результате которого, задохнувшись продуктами горения, погиб 57-летний компьютерщик Владимир Захаров.

Сегодня Черновол даже не думала опровергать тот факт, что она участвовала в поджоге. «Поджигала ли я офис Партии регионов? Да… Причастна я к убийствам? Нет, мои руки не в крови», — заявила женщина журналистам. То, что экс-депутату не хватает логики для того, чтобы увязать пожар с последующей гибелью в дыму человека вовсе не означает, что следствию не удастся установить прямую причинно-следственную связь между двумя событиями. Но будет ли оно это делать? Проще говоря, доведут ли ГБР и прокуратура это дело до конца? Черновол призналась, что подожгла офис Партии регионов, и назвала это спасением майдановцев © пресс-служба партии "Народный фронт"

В этом есть серьезные сомнения, на которые наталкивает один факт. По тяжкой 115 статье об убийстве предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 1- до 15 лет или пожизненное заключение. При предъявлении столь серьезного подозрения правоохранительные органы обязательно выбирают в качестве меры пресечения заключение под стражу, поскольку высока вероятность, что подозреваемый попытается скрыться от правосудия. На Украине это правило нарушалось много раз (вспомним хотя бы дело об убийстве Олеся Бузины) и люди, обвиненные в совершении этого преступления, выходили из зала суда под подписку о невыезде. А потом дело убиралось в долгий ящик и о нем забывали. Азаров: Олесь Бузина – настоящий патриот Украины, погибший за правду © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Почему о Черновол вспомнили сейчас. Есть основания думать, что таким образом Владимир Зеленский хочет что называется стравить пар. Его обвиняют в том, что он так стал «приговором» для Порошенко, которым назвал себя во время предвыборной кампании. Экс-президент продолжает спокойно жить, перемещаться по Украине, выезжать за границу, а его уголовные дела буксуют уже который месяц. Более того, некоторые политики посчитали, что поддержка фракцией Порошенко закона о продаже земли была платой за иммунитет от уголовного преследования. Она же мать: Порошенко пообещал не оставить без реакции обыски у Черновол © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Черновол сейчас не обладает никаким серьезным статусом, она выпала структур, связанных с реальной властью. У правящей команды могло сложиться ощущение, что ее можно прихлопнуть без особых проблем. Но полагаю, что Зеленский и его окружение глубоко заблуждаются. Соратники Черновол по Майдану — те же Парубий, Тягнибок и другие, участвовавшие и в этом поджоге, и в других аналогичных акциях — очень легко поймут, что их очередь следующая. Они точно так же оставили множество следов совершенных ими преступлений. Не каждый политик может быть уверен, что он вечно будет входить в те или иные властные структуры. И выясняется, что стоит ему оказаться на улице, здесь его уже будут поджидать следователи с подозрением. Поэтому у этого дела точно такие же перспективы, как и у других майданных историй — то есть никакие. Майдан продолжает управлять Украиной и пока это положение будет сохраняться, никто из преступников, виновных в трагических смертях людей, не понесет наказания.