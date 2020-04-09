Американское правительство не может справиться с эпидемией, но заявляет права на космос

В карантинные дни у нас есть время полюбоваться самым ярким в этом году полнолунием. 8 апреля Луна ближе всего приблизилась к Земле, и ее диаметр увеличился на 15%. Огромный диск сияет над горизонтом, притягивая взгляды романтиков и влюбленных. А также привлекает расчетливых людей, которые видят за этой красотой огромные неосвоенные богатства, и надеются когда-нибудь наложить на них свою руку. Тем более, что в их сейфах уже лежат документы на владение гектарами лунных кратеров.

Это апрельское «суперлуние», которое известно в США под названием Розовая Луна — потому что там расцветают дикие флоксы — символично совпало с попыткой заявить коммерческие права на спутник Земли. Согласно опубликованному 7 апреля указу Дональда Трампа, американские власти больше не признают его всеобщим достоянием человечества. Таким образом, США де-факто оспаривают важнейшие положения Договора о космосе, принятого еще в 1967 году при активном участии советских юристов. Конечно, сейчас это может оказаться неактуальным и даже смешным — но в перспективе может иметь далеко идущие последствия для всего человечества. Черная луна и крысы: астролог рассказал, в чем причина пандемии и когда она закончится © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

Базовый международный договор регламентирует правовой статус небесных тел, предусматривая, что поверхность и недра Луны не могут быть собственностью каких-либо государств, юридических или физических лиц. Президент Дональд Трамп очевидно считает такое положение дел неприемлемым. По его мнению, США должны заниматься «коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве», руководствуясь исключительно своими собственными законами и в своих собственных целях. Демонстративно игнорируя мнение всего остального мира, которому озвучили позицию Белого дома, поставив всех перед фактом.

Цена вопроса может быть исключительно велика. На Луне находятся огромные запасы полезных ископаемых — вроде железа, титана и алюминия. Но главное, в лунном грунте присутствует редкий и дорогой изотоп гелия, который может служить топливом для перспективных термоядерных реакторов, способных стать будущим мировой энергетики. Все это можно использовать прямо на месте — в условиях вакуума, при наличии водяного льда и неисчерпаемого источника солнечной энергии, можно эффективно заниматься выплавкой и обработкой металлов. Так что освоение спутника Земли давно перешло из области фантастики в область допустимых проектов ближайших десятилетий.

Планы оборудовать над планетой постоянную базу, применяя ее в промышленных и военных целях, давно озвучивались в США, которые прощупывали с этой целью лунную почву. Американский бизнесмен Деннис Хоуп еще в 1980 году заявил свое право собственности на Луну, Марс, Венеру и другие астрономические тела Солнечной системы — кроме Земли и Солнца. А затем начал распродавать территорию Луны по цене от 20 до 45 долларов за один акр — что составляет около четырех тысяч квадратных метров. И это со временем принесло ему прибыль на сумму более десяти миллионов долларов. Украину накроет кровавая луна

Торговлю космосом осуществляет коммерческая компания «Лунное посольство», которая выдавало покупателям сертификат на владение участком и паспорт гражданина Луны. Его владельцами стали множество известных людей — экс-президенты США Джордж Буш старший, Джимми Картер и Рональд Рейган, актеры Барбара Уолтерс, Том Круз, Джон Траволта и Николь Кидман. Не отставали и украинские богачи, охотно раскупавшие Луну в качестве экзотического подарка. Представительство «Лунного посольства» открылось в Киеве еще двадцать лет назад, и согласно данным программы «Гроші», лунными акрами владеют около трех тысяч украинских клиентов — включая олигархов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.

Советская сторона всегда считала деятельность Хоупа незаконной, указывая на то, что она подрывает принципы Договора о космосе. Однако власти США относились к этому благосклонно — даже после того, как бизнесмен заявил права на спутники Юпитера, Меркурий, Венеру, Марс и Плутон. А теперь шутки кончились, и США всерьез планируют превратить ближний космос в потенциальный объект для своей колониальной экспансии. Несмотря на то, что сейчас Вашингтон заботят более приземленные вещи — катастрофическая пандемия COVID-19, показавшая ущербность американской модели, построенной на абсолютном примате свободного рынка.

Судьба лунного проекта Трампа решается на Земле. Человечество должно отстоять Луну, чтобы она по-прежнему оставалась объектом всеобщего достояния, спасая ее ресурсы от присвоения. В противном случае на спутнике Земли воплотится знаменитая сказка киевлянина Николая Носова — «Незнайка на Луне» — реалистично описавшая общество позднего капитализма, с кучей бедняков и кучкой сверхбогатых миллиардеров. Общество финансовой спекуляции, где царит похожий на Трампа господин Спрутс, а простые люди умирают из-за отсутствия медицинской помощи. «К сожалению, ни у кого не было достаточно денег, чтоб пригласить врача, а никакой врач не стал бы лечить больного бесплатно», — описал эту ситуацию Носов. И она хорошо знакома многим заболевшим американцем.

Посмотрите на сияющую Луну. Разве она заслуживает такой участи? И разве ее заслуживает планета, отраженная в зеркале этой всегда актуальной сказки?