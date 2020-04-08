И действия украинской власти по противодействию вирусной инфекции, и их риторическое сопровождение ее спикерами наводит на мысль о том, что реальные цели антивирусной политики Киева отнюдь не всегда и далеко не во всем совпадают с целями декларируемыми

Виктору Ляшко, главе санэпидемслужбы Украины, удалось развернуть доверенную ему правительством вирусную тему в неожиданную сторону. На очередном брифинге, сообщив, что в Украине ныне проводится около одной тысячи тестов на коронавирус в день, чиновник решил сделать уточнение. «Больше нет потребности, лаборатории недогружены образцами», — сказал он. И, видимо, посчитав даже такой объем информации неполным, добавил: «Украина готова проводить 30 000 тестирований в неделю, в дальнейшем есть стратегия развития тестирований, которая позволит проводить 80 000». «Тестирование на коронавирус всех желающих за счет бюджета - слишком дорогое удовольствие для Украины» — Минздрав © REUTERS, Dado Ruvic

Кто-то скажет: что слушать Ляшко, кто он такой, чтобы его слушать и прислушиваться к его словам? В самом деле, кто? Ну, замминистра охраны здоровья. Но это — формально. Главная его должность все-таки — это глава санэпидемслужбы. Той, что в русле «стратегии развития» системы охраны здоровья при министре Ульяне Супрун прекратила свое существование по причине её ликвидации. Генерал без армии. По сути дела, пресс-секретарь, озвучивающий нужные цифры. Только чей именно? Ну, не коронавируса же, правда? Я бы его назвал пресс-секретарем всей власти только по одной теме. Если так, то все, что изрекает Ляшко, следует считать очень важным. Это отражение государственной политики. Причем официальное отражение.

Если так, то сказанное Ляшко прямо указывает на то, что власть вполне сознательно и целенаправленно отказывается улучшать положение дел в диагностике опасного заболевания, делая упор на… улучшение статистики. Исповедуя при этом подход, при котором статистика не отражает реальную ситуацию с тем или иным явлением, а существует сама по себе. Искусство ради искусства, статистика ради статистики. Статистика у нас впечатляюще хороша. Если верить ей, Украину в деле сдерживания эпидемии сегодня можно причислять к числу лучших в мире. Жаль, что статистика существует исключительно на бумаге, имея к реальности весьма отдаленное отношение.

В снабжении украинцев статистическим спамом, кстати, Ляшко и его начальники решили совершить мощный прорыв. Нет, отказаться от практики озвучивать нужные, с точки зрения власти, но очень далекие от реальности цифры они не додумались. Прорыв же в том, что теперь вместо привычных двух объявлений о положении дел в день будет одно. «Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки… в 9:30», — сообщили ведомства в ФБ. Очень важный и своевременный шаг, да? Граждане могут быть довольны.

Что, видимо, помимо своей воли выболтал Ляшко, переведя из разряда тайного в разряд явного? Ничего особенного, ничего нового, ничего такого, что не было бы известно украинцам до этого. Власть не располагает хотя бы относительно полной картиной течения заболевания. Без проведения массовой диагностики получить представление об этом невозможно. Зато без нее очень даже можно показывать себе и людям «справну» статистику. Более того. Не располагая полной картиной, власть не стремится ее получить и не планирует этого делать. Именно этим обстоятельством объясняется тезис Ляшко, согласно которому «нет необходимости» увеличивать количество тестов. У власти нет необходимости — у людей, наоборот, она есть, причем в предельно острой форме. При столкновении двух необходимостей побеждает, ясное дело, необходимость власти.

Киев, как видим, торит собственный путь в коронавирусной истории. Другие страны наращивают количество тестируемых людей, придавая этой стороне противостояния пандемии первостепенное значение, Украина, наоборот, всеми силами и средствами сдерживает этот процесс на своей территории. Заботясь о хорошей статистике, но подвергая при этом дополнительному (смертельному!) риску тех граждан, кого своевременная и верная диагностика могла бы уберечь от беды. Вирус русофобства. В Украине даже пандемия имеет четкую националистическую ориентацию © предоставлено автором

Эти цинизм и мерзость от власти, увы, не новость и, увы, не предел. Власть способна идти дальше и, к величайшему сожалению, пойдет. Других вариантов нет. Если не придумают новую гадость сами, обратятся к чужому опыту. Украина же Европа, не так ли? Тут вариантов как раз более чем достаточно. Вот, например, любопытный вариант, способный заинтересовать киевских борцов за здоровье нации. В Лондоне врачи обратились к людям старшего поколения, имеющим тяжелые хронические заболевания, с весьма-весьма неожиданной просьбой: заранее подписать документ, согласно которому они отказываются от права на получение реанимационных услуг в случае, если заболеют коронавирусом. «Мы не оставим Вас без помощи, но мы должны быть искренними и реалистичными», — пишут авторы «письма счастья».

Понятно, что английские медики вынуждены идти таким путем не от хорошей жизни. Положение дел в оказании медицинской помощи крайне тяжелое и продолжает ухудшаться, приближаясь к катастрофическому. В медицине же катастроф, как известно, триаж или, проще говоря, сортировка пациентов по степени тяжести течения заболевания — это обычная практика. В наших условиях и такие медицинские практики, и жестокие инициативы приобретают особенно мрачный оттенок. В стране, где уничтожена санитарно-эпидемиологическая служба, разрушена система охраны здоровья, разбалансирована система государственного управления, для «английских» писем в какой-то момент может отыскаться несколько сотен тысяч адресатов.

Тем более что насчет того, чтобы «быть искренней», у украинской власти не заладилось с первых дней независимости и не ладится до сих пор, с тем же, чтобы «быть реалистичной» — как раз полнейший порядок. Она как раз всегда и во всем реалистична до предела. Ну а коронавирус и паника, вызванная им, дают ей отличный шанс за этот предел выйти. Пожертвовав, например, стариками.

Впрочем, в нынешних украинских реалиях власть могла бы пойти дальше. И, взявшись рассылать «вирусные письма» тем, кого не жаль, включить в список адресатов не только пенсионеров, но и «сепаров», «русофилов», «агентов Кремля и ФСБ» и пр., и пр. В общем, всех «ненастоящих» украинцев. Читатель улыбнулся, оценив юмор автора? Напрасно! В шутке присутствует изрядная доля нешуточного содержания. Минздрав, выпустив рекомендации по предохранению от коронавируса на языках национальных меньшинств, ограничился польским, румынским, венгерским и татарским. Рекомендаций на русском нет. Нет русского языка и на созданном Кабмином специальном сайте о COVID-19, — там информация приводится на украинском и английском языках. Какие уж тут шутки!

И последнее. Разочарую тех, кто станет упрекать в том, что дела у нас обстоят так плохо, Зеленского и его команду. При Петре Порошенко все было бы так же, если даже не хуже. При «главной по здоровью» в его времена Супрун пенсионерская доля вряд ли оказалась бы слаще, чем сейчас. Она, думаю, уже рассылала бы старикам-хроникам «письма счастья» или изобретала бы для них другую пакость. При Викторах — Януковиче и Ющенко, — Леонидах — Кучме, Кравчуке — до этого бы тоже в конце концов додумались, хотя тогда Украина располагала более солидным ресурсом в области охраны здоровья и противодействия эпидемиям, оставшимся от Украинской ССР. Последний украинский «президент», во времена которого подобные и многие другие гадкие вещи были бы невозможны, — это Владимир Щербицкий. Да что толку теперь о тех временах вспоминать?