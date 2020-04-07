Пару лет назад заголовок этой статьи противоречил бы здравому смыслу. Но всё течёт, всё меняется. И вот уже могучий МВФ, сокрушавший целые страны, год бьётся с одним, не самым богатым, хоть и самым наглым украинским олигархом

Фонд сражается не один, его союзники не менее сильны. Взять хотя бы американских демократов и их главного представителя на Украине и в других странах третьего мира Джорджа Сороса. Эти люди в лёт сбили Доминика Стросс-Кана, походя уничтожив блестящую карьеру директора-распорядителя МВФ и несостоявшегося президента Франции. В ноябре 2016 — январе 2017 года они же развернули американский майдан и едва не сорвали инаугурацию Трампа. Избранный президент был вынужден угрожать им применением силы. Только осознав, что силовики выполнят приказ законной власти (Обама не готов рисковать прямым участием в мятеже), они отступили, но четыре года пили из Трампа кровь, запустив процедуру импичмента. Эти люди до сих пор регулярно добиваются введения новых и продления старых санкций не только против России, Китая, Ирана, но даже против таких близких союзников, как ЕС или Канада. Для них организовать конфискацию размещённого в западных юрисдикциях имущества какой-нибудь пузатой мелочи из очередного бантустана проще, чем плюнуть.

Но они ничего не могут поделать с Коломойским. И вовсе не потому, что Игорь Валерьевич такой умный. Он, конечно, далеко не глуп, но только по украинским меркам. О том, что такое украинские стандарты, говорят такие словосочетания, как «украинский флот», «украинская промышленность», «украинская наука». «Украинский гений геополитики» — из той же области. Объятия анаконды для Украины. Зачем МВФ требует разобраться с Коломойским © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Дело не столько в Коломойском, сколько в самом МВФ и общей ситуации в мире. Глобальный проект Запада переживает системный кризис, осложнённый не вовремя подвернувшейся пандемией. Ни у западных правительств, ни у МВФ не хватает ресурсов, чтобы погасить кризис традиционными для Запада методами — залив его деньгами. Денег-то можно напечатать сколько угодно. Тем более что их даже печатать не надо — достаточно нолики в компьютере нарисовать. Но все они уйдут в биржевые спекуляции. Реальный сектор не получит ни копейки. Значит, вместо увеличения платежеспособного спроса и промышленного производства вливание денег лишь ухудшит положение, до предела надув и без того безразмерный биржевой пузырь. Но активы не могут дорожать вечно. Рано или поздно начинается игра на понижение, и чем больше пузырь, тем с большим грохотом он лопается, разрушая финансовую и экономическую системы, подрывая социально-политическую стабильность.

Запад в целом и МВФ в частности вынуждены признать, что глобальная экономика погружается в новую Великую депрессию, которая будет в разы, если не на порядок, хуже предыдущей. Возможности купирования негативного сценария исчерпаны, остаётся имитировать активность и ждать когда «само рассосётся». В этих условиях глобальная система крайне чувствительна к малейшей дестабилизации, которая вызывает «эффект домино». Игорь Коломойский. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Коломойский способен легко и непринуждённо организовать дестабилизацию на Украине, которая немедленно втянет в водоворот Польшу, Венгрию, Румынию, Прибалтику, скорее всего Белоруссию. Россия тоже вряд ли сможет долго делать вид, что её это не касается. Даже вовлечение в активную фазу украинского кризиса одной лишь Восточной Европы придаст ему стратегический характер, ибо обостряет отношения внутри ЕС, а также между ЕС и США. Если же (а скорее когда) в процесс урегулирования будет вынуждена втянуться Россия, кризис станет глобальным по причине глобального характера противостояния России и США. Это не говоря уже о подрыве и без того далёкого от былого величия авторитета МВФ, по вине которого окажется уничтожен заботливо выращивавшийся Западом союзник, расположенный на передовом антироссийском рубеже.

В общем, Коломойский беззастенчиво шантажирует МВФ, а Фонд ничего с ним не может сделать. На Украине любитель шаурмы слишком влиятельная фигура. Его нельзя просто упечь в тюрьму. Пределы украинской территории он не покидает. Охраняют его хорошо — похитить без шума невозможно. Убить втихую тоже не получится, а шум и лишние жертвы в данной ситуации опасны. Фонду приходится бороться с Коломойским руками украинских олигархов и политиков.

Большинство из них Коломойского ненавидят (впрочем, как и друг друга) и боятся. Они бы радостно его съели без масла и забыли, но собственного ресурса на это не хватает. Хитрый Аваков, которому смертельно опасно бесконтрольное усиление любой олигархической группировки (хоть Коломойского, хоть его врагов), выдерживает вооруженный нейтралитет, а сам Фонд не желает тратиться на решение внутриукраинской проблемы. Комбинация понедельника. Зеленский, Коломойский, Ахметов и «антиколомойский закон» © скриншот с видео "Радіо Свобода"

В МВФ прекрасно понимают, что Украина на пороге государственного банкротства. Она может протянуть (с помощью Запада) ещё год-полтора, но раз в Киеве открыто заговорили о благодетельности дефолта даже в «проевропейских» политических и экспертных кругах, значит, его объявление — дело времени, а не принципа. Разные группировки украинского олигархата будут бороться за то, чтобы извлечь из дефолта максимальную прибыль, а самому Фонду предстоит с ними со всеми конкурировать.

Так что, это сейчас у МВФ враг Коломойский, а Пинчук с Ахметовым — друзья. Фонд намерен раздеть Украину полностью. Поскольку у народа ничего не осталось, раздевать надо олигархов. У Коломойского вместе с «Приватбанком» отобрали контроль над финансовой системой Украины и не дают его восстановить. Значит ли это, что Ахметову (ещё недавно вместе с Коломойским боровшемуся против правительства «соросят», а ныне, вместе с Пинчуком\Соросом, пытающемуся подвинуть Коломойского) позволят бесконтрольно наживаться на завышенных ценах на уголь и электроэнергию? МВФ способен обобрать украинцев и без Ахметова, а состояния набобов традиционно должны удовлетворять потребности сахибов.

Ещё одна сфера интересов МВФ — украинская земля. И здесь его интересы также вступают в жестокое противоречие с интересами украинского олигархата. МВФ справедливо считает, что за счёт украинской земли должны нажиться белые сахибы, которым в последнее время совершенно не хватает на жизнь имеющихся доходов. А по мнению украинского олигархата, главными выгодоприобретателями от продажи украинской земли должны быть местные набобы. Поэтому принятый после долгих страданий закон об отмене моратория на свободную продажу земель сельскохозяйственного назначения (каковой мораторий долгое время охранял интересы набобов) не удовлетворил Всемирный банк. Украинский олигархат довольно ловко прописал там свои интересы. ВБ требует поменять закон. Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

МВФ пока что выражает удовлетворение тем, что хоть что-то принято, но у Фонда есть на Украине другие проблемы. Ему необходимо добить до конца принятие «антиколомойского» закона о запрете возвращения национализированных банков прежним владельцам, а также добиться от Рады секвестра бюджета. И всё это под обещания кредита, который нужен был Киеву уже вчера, а завтра может оказаться запоздавшим. Фонд сейчас будет бороться за секвестр бюджета и антиколомойский закон, а уж потом решит что ему делать с законом о земле. Тем более, что данный закон вступает в силу только в 2021 году, а деньги Украине надо получить уже в 2020 (и побольше: минимум 7 миллиардов долларов). Но в Фонде, зная украинцев, резонно боятся, что, получив деньги, Киев быстро найдёт способ отменить или просто не выполнять земельный закон.

Выход — замена олигархической власти полностью подконтрольными Соросу бюрократами из числа грантоедов. Первое препятствие на этом пути — Коломойский. За ним пойдут остальные. Эра украинского олигархата завершается, как завершилась когда-то эра украинского гетманства. Только вместо имперских полков, несших на своих штыках порядок и благоденствие, на постолигархическую руину готовятся зайти кровососы из МВФ, пытающиеся оттянуть свой собственный коллапс за счёт тотального захвата остатков украинского ресурса. Впрочем, вслед за Украиной аналогичная судьба ждёт и восточноевропейских беглецов в ЕС из соцлагеря. У них просто есть ещё время осознать украинский пример, ужаснуться и убрать от власти в своих странах ставленников МВФ, Сороса и прочих глобалистов.

Впрочем, боюсь, что не успеют.