Казалось бы, Украину и без того постигли серьезные невзгоды - пандемия коронавируса, экономический кризис, дичайшая безработица, с которыми никто справится по-настоящему не в состоянии, но, похоже, нынешнему руководству страны всего этого мало

Сегодня медицинская реформа, запущенная, не к ночи будет помянута, бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, официально вступила во вторую фазу. Итогом станет сокращение финансирования всей медицины в целом, закрытие значительного числа больниц и клиник, массовые увольнения медперсонала. Это еще одна замечательная особенность президента Зеленского. Пообещав согражданам во время предвыборной кампании в случае своей победы изменить политический курс страны, он на самом деле продолжает линию своего предшественника, которая, набирая силу, становится все более разрушительной.

Основная отличительная особенность второго этапа — смена критериев, по которым финансируются медучреждения. Теперь они будут получать средства из бюджета не на количество коек и пациентов, а только за тех больных, которые сумели вылечиться. Если же число выписанных с диагнозом «здоров» окажется небольшим, то больница будет закрыта или же трансформирована в пункт оказания первичной помощи за счет сокращения персонала до минимума. Ульяна Супрун. Биографическая справка © Міністерство охорони здоров'я України

По новой схеме все медучреждения должны заключить договор с Национальной службой здоровья (НСЗ). Только в этом случае они могут рассчитывать на бюджетное финансирование. Но просто так это сделать не получится. Второй этап ставит ряд обязательных условий. Нужно пройти автономизацию, то есть изменить хозяйственно-правовой статус — вместо бюджетного учреждения оформить коммунальное некоммерческое предприятие (КНП), оборудовать больницу компьютерной техникой, подключиться к общей базе медицинских данных, закупить недостающее оборудование и лекарственные препараты, а также располагать врачами соответствующей квалификации и практики. В общей сложности расходы могут составить несколько тысяч долларов. Такие суммы абсолютно неподъемны для сельских и многих районных поликлиник, которым придется либо закрываться, либо переходить на финансирование из местного бюджета.

По заключении договора с НСЗ медучреждения смогут рассчитывать на выплаты только за оказанные услуги. Согласно реформе, финансирование будет рассчитываться только исходя из числа вылечившихся пациентов. Раньше существовали так называемые медицинские субвенции из бюджета, которые покрывали расходы на "коммуналку", зарплаты и приобретение лекарственных средств. С начала этого года объем субвенций сокращен на 40 процентов, остальные деньги медики должны получать от НСЗ. На бюджетные деньги можно протянуть до осени, а что дальше, непонятно. Местные власти не потянут содержание больниц и поликлиник. Перспектива кажется крайне невеселой. На плаву останутся только крупные больницы и клиники в областных центрах, остальные пойдут ко дну.

Первый этап реформы касался системы первичной врачебной помощи — семейных врачей, педиатров, терапевтов, второй затронет специалистов узкого профиля. Сюда входит и амбулаторная помощь: обследования различной степени сложности и специальное лечение, включая хирургию, — и стационарная: госпитализация и тот же лечебный курс. Самим специалистам (хирургам, неврологам, ЛОРам и другим) обещали, что их зарплата вырастет в несколько раз. Но те, кто видел ценники НСЗ, говорят, что цены на медицинские услуги мизерны и на выходе будут получаться совсем смешные деньги. При этом урезан пакет гарантированных видов помощи: как и во многих западных странах, в нем отсутствуют массаж и стоматология. Это все за свой счет. Скоцик: Медицинская реформа ускорила вымирание украинцев © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

Цель реформы — резко сократить количество больниц и клиник, которых сегодня на Украине насчитывается около 1800. Процесс этот получил торжественное название «оптимизация». Теперь вместо сельских, рай оных и областных учреждений нарезаны укрупненные госпитальные округи, в который будут включены сразу по несколько районов. Госпитальный округ будет станут обслуживать базовые учреждения, главным образом областные. Но добраться до них для многих сельских жителей труднорешаемая или совсем не решаемая задача. Легко представить, что в случае необходимости оказания экстренной помощи, не получивший ее пациент, просто умрет. И таких могут быть тысячи и тысячи.

Ульяна Супрун почему-то страшно невзлюбила психиатрические стационары и туберкулезные диспансеры. Вопреки мнению ученых-медиков, она считала, что люди с психическими отклонениями и туберкулезом вполне могут лечиться дома под наблюдением родных и близких. О необходимости ликвидации медучреждений этого типа она говорила еще в самом начале реформы. На втором этапе мечте безумной женщины суждено сбыться: средства, выделяемые на это направление, настолько мизерны, что оно схлопнется само собой.

Конечно, поразительно то, что в условиях распространения коронавируса украинская власть не приостановила радикальную, разрушительную для медицины реформу. Понятно, что во время эпидемии не просто нельзя сокращать количество больниц, а нужно открывать новые, чтобы не было дефицита больничных коек, как в Италии. Но веселая украинская власть оказалась инфицирована безумием Супрун: она с видимым удовольствием продолжает дело могучей воительницы, вознамерившейся растоптать жалкие остатки украинской медицинской системы.