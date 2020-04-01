Власти используют ситуацию, чтобы лишить украинцев их последнего реального достояния

Верховная Рада Украины приняла закон о продаже земли — в обмен на новый кредит Международного валютного фонда, бесхитростно использовав для этого карантин против эпидемии.

Мораторий снимали стыдливо, ночью, с грубыми юридическими нарушениями, в оцепленном на случай протестов правительственном квартале. Ради этого власти сформировали коронавирусное большинство антисоциальных реформ, в составе «Слуги народа» Зеленского, партии Порошенко и неолиберальных националистов из «Голоса». Согласно общему мнению, Зеленский пообещал заморозить уголовные дела своего предшественника и принес ритуальную жертву в виде избитого националистами Сергея Сивохо, которого отправили в отставку с поста советника руководителя СНБО. Потому что этот чиновник демонстрировал робкие шаги в сторону мирного диалога и раздражал ультраправых, которые избили его всего пару недель назад. «Голосовали с нарушением всех процедур». Эксперты Украины об уличных протестах и возможной отмене рынка земли © REUTERS, AP

«Украина оказалась единственным государством, кого МВФ в жесткой форме наклонил в период пандемии, в чем президент Зеленский откровенно признался с трибуны парламента. Так и сказал, мол, мы должны принять Закон о земле и банках по требованию МВФ, иначе не получим деньги. Правильно. А теперь получим. И сразу половину им же и отдадим. Остальное отдадим в сентябре. Правда, наш долг теперь будет плюс 10 миллиардов. Не сможем дальше отдавать — эти предусмотрительные ребята землей через пару лет будут забирать. Ничего личного. Только бизнес. Наша суверенность, она такая. И незалежность тоже», — иронически прокомментировал эту ситуацию общественный деятель Дмитрий Спивак.

Конечно, все это стало прямым предательством избирателей Зеленского — тех самых 73% проголосовавших граждан, которые привели его к власти на волне категорического неприятия политики Порошенко. Как известно, она сводилась к бесконечному продолжению войны и антисоциальных реформ по требованию международных финансовых организаций — чтобы сохранять и поддерживать свою власть за счет убийственных для будущего страны кредитов. Абсолютное большинство этих людей выступает против продажи земли — и то, что их мнение цинично проигнорировали, усугубит политический кризис на фоне наступающей эпидемии.

«Петр Алексеевич и за гарантии личной безопасности слил голоса своей карманной фракции «Европейской солидарности» в угоду транснациональным спекулянтам. Если бы в прошлом году это могли предвидеть избиратели, никогда бы не проголосовали ни за Зеленского, ни за партию «Слуга народа». И несмотря на то, что тотальное большинство украинцев против продажи земли, никто из провластной верхушки и не думал советоваться с народом. Принятый ночью закон в нарушение Конституции Украины и Закона о регламенте Верховной Рады может отменить либо Конституционный суд, либо новоизбранный парламент. Для меня становится абсолютно очевидным то, что власть перешла жирную красную линию, и перевыборы президента и Верховной Рады не за горами. Вопрос по земле не закрыт», — говорит об этом политик Виталий Журавский.

Большинство украинских граждан осознают: земельная реформа, которую собираются проводить в условиях хаоса и развала, способна привести Украину к масштабной социальной катастрофе в духе девяностых годов. Ослабленное и деградировавшее государство элементарно не в состоянии провести этот процесс в прозрачном режиме, с соблюдением интересов простых селян, у которых просто не будет денег на покупку земли. Как результат, она достанется крупным корпорациям. Обнищавший народ за копейки отдаст им свои наделы, а криминальные банды бесплатно заберут землю у несговорчивых, как когда-то отбирали приватизированные квартиры.

«Открытие рынка продуктивной земли — это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. То есть способ легитимного перехода общенародной собственности в руки небольшого числа владельцев. Так, как в свое время ваучерная приватизация была способом концентрации промышленных активов в руках крупного капитала — как отечественного, так и транснационального. Следствием этого стала деиндустриализация Украины и ее превращение в сырьевой придаток с дешевой рабочей силой. Зеленский сделал свое дело. Зеленский может уходить © REUTERS, AP

Украинская земля будет скуплена крупным капиталом по той цене, которую выставят покупатели. Крестьяне будут вынуждены согласиться на низкую цену земли из-за элементарной нехватки финансов. Этот факт, а также внеэкономические методы, которые широко используются сейчас в аграрном секторе — например, рейдерство, — свидетельствуют о том, что землю будут скупать по минимальной цене. Кроме того, небольшие фермерские хозяйства будут проигрывать в конкурентной борьбе большим латифундистским хозяйствам, банкротиться и продаваться», — описывает сценарий земельной приватизации известный правозащитник Владимир Чемерис.

Вторым, еще более важным, результатом отмены моратория на торговлю землей будет пролетаризация села и появление огромного множества «лишних» людей. Продав свою землю, бывшие крестьяне окажутся ненужными у себя дома. Крупные аграрные корпорации не заинтересованы в большом количестве рабочей силы, обеспечивая свои производственные нужды за счет небольшого количества профессиональных сельхозрабочих. А в деиндустриализованной провинции нет никаких рабочих мест, способных удовлетворить запросы молодых обезземеленных селян, не считая перспективы трудоустроиться в полиции, армии или пополнить ряды криминала, отжимая пашни и огороды своих соседей. В прежние годы они поехали бы на заработки за рубеж или в Киев — но в условиях эпидемии эта спасительная лазейка закрыта, с непредсказуемыми последствиями для этих людей. Иностранцы получат большую часть украинской земли за 2-3 года благодаря банкам - СМИ © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Вдобавок приватизация земли дополнительно ухудшит продовольственную безопасность страны, которая еще до начала карантина импортировала у своих соседей картошку, лук, капусту, морковь и гречку, поскольку крупные сельхозпроизводители предпочитают засаживать площади экспортными техническими культурами и зерном — а не тем, что едят сами украинцы. Между тем, карантин подточил продовольственные запасы страны, посевная кампания находится в ряде регионов на грани срыва, цены на продовольствие постоянно растут — лук уже подорожал в торговых сетях на 120%, а яйца — на 50%. Люди уже сейчас тратят на еду остатки своих сбережений, и перспектива серьезного продовольственного дефицита уже не является досужей страшилкой.

Понимают ли это в Верховной Раде? Этот вопрос представляется сейчас чисто риторическим, потому что украинские реформаторы никогда не обращали внимания на базовые потребности, проблемы и интересы большинства украинских граждан, работая исключительно на своих иностранных грантодателей и родных украинских олигархов. Они понимают, что снятие моратория на продажу земли вызовет широкое народное недовольство — но явно рассчитывают подавить его под предлогом карантинных ограничений, действуя в духе знаменитой «доктрины шока».

Дорогие украинцы, у вас хотят забрать все. Вообще все. Даже зарывать будет некуда.