В разгар мирового экономического кризиса Украину продают с молотка, то есть по дешевке. Это единственное ощутимое «достижение» господина Зеленского за прошедший год

С брутальными нарушениями процедуры Верховная Рада приняла, наконец, закон о продаже украинской земли — в обмен на новые долговые обязательства перед МВФ. Глупее этой комбинации является только кадровая политика господина Зеленского, которая, в конце концов, должна привести к его отстранению от власти: шестой президент Украины свою функцию выполнил и может отправляться на свалку истории. Дьяченко: Зеленский идет по пути Ющенко, когда целесообразность выше законности © UKRLIFE.TV

Как это будет обставлено, не так уж и важно. Рынок земли вскрыт, и Владимиру Александровичу как «великому реформатору» можно будет скоротать оставшиеся дни где-нибудь на уютной ферме с голубым бассейном. Он это «честно заработал», поскольку закон о продаже земли уже никто не отменит. Процедурные нарушения при его принятии очевидны, но Украина давно не та страна, где соблюдаются законы.

Националисты для бандитского форсу некоторое время покуражатся перед телекамерами да успокоятся, поскольку финансируются теми же людьми, которые заинтересованы в земельной распродаже. Да полузабытый Ярош в сотый раз объявит, что «чистит оружие» и — изредка — зубы. Известный оппозиционный политик Елена Бондаренко на своей станице в «Фейсбуке» саркастично вопрошает: «Где все эти киборги, нацкорпуса, айдары и прочий камуфляж, который так любит рвать на груди одежду и орать про свой патриотизм. Мы, по их мнению непатриоты, имеем полное моральное право теперь об этом спросить: за что вы там на востоке воевали? За украинскую землю? Так, похоже, украинской она только на Донбассе и останется… Крушение ложных ценностей неизбежно. Ужасно, что такой ценой». Вместо государства. Украинские националисты в условиях эпидемии резко активизировались © nationalcorps.org | nationalcorps.org | Перейти в фотобанк

А потом Украину накроет волна коронавируса, и всем станет не до земли, которая сползёт до наиболее комфортной для покупателей цены. Изъятие земли у украинского народа в обмен на новые долги для того же народа — комбинация воистину гениальная в своей эффективности.

Зеленский — человек в украинской истории абсолютно случайный, но теперь остался в ней навсегда. «Инородец, который распродал украинскую землю» (по выражению Михаила Погребинского), воистину должен стать персонажем народного эпоса, вроде Ваньки Каина. Ну, а в более близкой перспективе получить от Запада очередные кредиты, чтобы попытаться затушить ими всеобщее негодование и экономический кризис. Кущ: Кредит МВФ всегда воспринимался нашими «элитами» как возможность перекредитоваться © Facebook, Алексей Кущ

Иное дело, что деньги традиционно разворуют, кризис носит системный характер, а украинской земли большинству украинцев не достанется. Однако Владимира Александровича и его семью эти мелочи уже тревожить не будут: вымуштрованная прислуга будет назвать его не «глупый клоун», не «шут», не «зельц», а почтительно и с придыханием — «господин Президент», как и принято обращаться даже к отставным руководителям государства.

А остальные? Остальных предупреждали. А теперь действительно от пандемии спасаться надо. Но когда чад от неё развеется (и скоро это обязательно случится), постарайтесь прикупить побольше землицы — цена на неё в течение пары лет начнет расти, как и было задумано изначально. У вас нет лишних денег? Ах, какая досада…