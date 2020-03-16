Назначенный в начале марта министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: «здоровьем граждан не торгуем!» А в это время кто-то за его спиной пересчитывал барыши

Государство в лице высокопоставленного чина в очередной раз выступило в роли ширмы, прикрывающей грязные делишки нечистоплотного бизнеса.

Капитализм, особенно капитализм «дикий», такой, какой воцарился в Украине и в подобных ей странах, жесток по своей природе. Он негуманен, а во многих случаях антигуманен, и другим быть не может.

Капиталистическое общество устроено по модели «купи — продай». Не менее значим для него и принцип «обмани ты, пока не обманули тебя». Сегодня, в условиях коронавирусной пандемии и вызванными ею событиями и процессами, жажда наживы и возможности для наживы не ослабевают, а, наоборот, усиливаются.

Нажиться или, изъясняясь приличным языком, сделать бизнес на большой беде стремятся все кому не лень во всех странах мира.

Украина в этом плане не исключение. Хотя разница между Украиной и Европой все же присутствует. Принципиальная, надо признать, разница, заставляющая лишний раз усомниться в набивших оскомину заверениях наших политиков о том, что мы, как только в смерть разругались с Россией, «вернулись в Европу».

Паника из-за коронавируса. Покупатели избили работника киевского магазина за отсутствие маски

В Украине ничего подобного нет. Люди предоставлены самим себе. От имени же государства звучат только демагогические заявления, не имеющие ничего общего с реальным положением дел. Власти это авторитета не прибавляет. Украинцев от этого бесит сильнее, чем от понимания цинизма бизнеса.

Очередной пример того, как бизнес делает большие деньги на беде, а государство его покрывает, дала история с незаконным экспортом партии защитных масок и комментарий к ней от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Чиновник счёл для себя обязательным отреагировать на заявление премьера Словакии Петра Пеллегрини о том, что его страна хотела купить в Украине защитные маски, но в последний момент сделка сорвалась, так как партию перехватил конкурент из Германии, заплатив больше.

Условием сделки со стороны Украины, по словам Пеллегрини, была оплата наличными. Весьма странное условие и для Словакии, и для Европы, но у Братиславы выбора не было, и она согласилась.

«Мы уже подготовили наличными 1,2 миллиона евро в чемодане, чтобы сесть в правительственный самолет и просто забрать их (маски. — П.Р.), — рассказал словацкий премьер. — Но тут появился торговец из Германии, который заплатил больше и купил».

Кулеба грудью бросился защищать честь страны! Впрочем, лучше бы он этого не делал.

«Нет сейчас в Европе страны, которая не охотилась бы по всему миру на маски и респираторы, — написал министр в Facebook. — Когда всё это закончится, я смогу рассказать много интереснейших историй на эту тему.

А теперь скажу одно: если Словакия, действительно, пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства. Экспорт минимум до 6 июня запрещен. Попытки наших компаний и дельцов по заказу кого-либо из-за рубежа экспортировать — незаконны. Мы будем жестко блокировать их вместе с МВД и таможней». Ну, и, как говорится, вишенка на торте: «Здоровьем граждан не торгуем».

Ад для населения, рай для спекулянтов. Как на Украине борются с коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Только если верить словацкой стороне, то запрет сработал в отношении Словакии, но не сработал для компании из Германии. Причина же такого избирательного отношения к теме проста как мир: немцы заплатили больше.

Получается, что Киев вопреки пафосным заявлениям Кулебы не просто торгует здоровьем своих граждан, а спекулирует на нем.

Прав же Кулеба в том, что защитные маски сегодня превратились во всем мире в сверхдефицитный товар. Там же, где дефицит, там и спекуляция. Вот дельцы со всех сторон и кинулись в Украину. Зная, что тут для них и для спекуляций весьма благодатная атмосфера.

Еще одну историю о масках и спекуляциях с ними с участием государственных мужей рассказывал еще в феврале политический эксперт Михаил Чаплыга. По его сведениям, к махинациям с этим товаром причастен председатель комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья Михаил Радуцкий.

«На Харьковском заводе человек, похожий на Радуцкого, выкупил весь склад масок — 20 миллионов штук, — писал Чаплыга. — Еще одна закупка у другого изготовителя — 8 млн штук (покупатель тот же). Маски теперь в Китае! И это только две подтвержденные закупки-перепродажи… Говорят, этот персонаж выгреб всю страну!»

При этом цена покупки 28 млн масок составила 36,4 млн гривен (более 100 млн рублей), проданы же они были за 224 миллиона (около 620 миллионов рублей). Доходность сделки для продавца — более 500%.

Из других сфер информация поступает не менее печальная. Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), пользуясь возникновением ажиотажного спроса на билеты на ее рейсы в связи с закрытием с 17 марта границ Украины, резко взвинтила цены на них. Если раньше из Киева в Вену можно было улететь в эконом-классе за полторы-две тысячи гривен, то на 15 марта цена билета составляла уже свыше 14 тысяч, а на 16-е — почти 20. В таких же пропорциях взлетели цены на рейсы МАУ в Лондон и Париж.

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Столкнувшись с серьезными проблемами в экономике, социальной сфере, в сфере безопасности, усугубленные пандемией коронавируса, неумолимо надвигающейся на Украину, официальный Киев заговорил о солидарности. Имея в виду, ясное дело, солидарность граждан с властью, ничего более.

О солидарности всех со всеми или хотя бы государства и бизнеса, с одной стороны, и простых людей — с другой речь как никогда в Украине не шла, так и не идет.

…Героиня рассказа, опубликованного когда-то в журнале «Юность», пожилая женщина жаловалась знакомой, что как-то раз прочитала на заборе слово из трех букв, заглянула за забор, а там одни дрова.

Вот, так и у нас теперь: прочитаешь на вывеске «Европейская солидарность», заглянешь внутрь, а там — один Порошенко с его «слепым трастом». Помните, как он в бытность президентом туда свой бизнес якобы сдавал? Уже давно не президент, а забирать назад ничего ниоткуда не спешит.

Не странно ли?

