Эпидемия коронавируса всё меньше напоминает «чуму XXI века» и всё больше – сознательно раздуваемую панику. Уж очень развитие событий напоминает аналогичные паники, связанные с «птичьим» и «свиным» гриппом, однако масштаб превысил уже все разумные пределы. Количество паникующих плавно переходит в качество

Между тем, нельзя сказать, что сама эпидемия имеет сколько-нибудь выдающийся характер.

Число заболевших на 10 марта превысило 113 тыс. человек во всем мире. При том, что общая численность людей составляет 7,78 млрд. человек, болеет им примерно 0,0015% населения Земли. Смертность по современным данным составляет 3,5%.

Для сравнения: во время эпидемии «свиного гриппа» 2009 года, объявленного пандемией, заболело свыше 220 тыс. человек (лабораторно подтверждённые случаи), смертность же составила 0,85%.

Разумеется, у коронавируса есть свои собственные черты, которые выделяют его на фоне других эпидемий.

Во-первых, у него довольно высокий уровень заражаемости — один больной может заразить свыше четырех человек, в то время как при обычном сезонном гриппе — двух-трех. При этом у краснухи, например, соответствующий показатель — 5. В общем, довольно много, но ничего фантастического.

Во-вторых, у него есть период скрытой заразности, когда никаких внешних признаков болезни нет, а источником инфекции человек уже является. Видимо, именно поэтому не были эффективны меры, первоначально предпринятые китайскими властями.

В-третьих, у коронавирусной инфекции сравнительно высокий уровень смертности — у сезонного гриппа он составляет примерно 0,2%. В то же время при пневмонии уровень смертности составляет порядка 4%. Характерной особенностью вируса в данном случае является способность поражать, в первую очередь пожилых людей. Возникает впечатление, что вирус в состоянии нанести ощутимый ущерб только ослабленным организмам.

Надо иметь в виду, что уровень смертности и заражаемости будет снижаться (вплоть до околонулевых значений) по мере развития методов лечения и вакцинации.

В общем, оснований паниковать как бы нет, но люди, тем не менее, как бы паникуют. Более того, СМИ и государственные органы старательно разжигают панику. Невольно возникает вопрос — если оснований для беспокойства нет, то зачем разгонять панику?

Если исключить самую примитивную теорию заговора (эпидемия смертельная, но власти скрывают, а миллионы умерших уже сожжены в передвижных крематориях), то самое логичное — предположить, что панику разгоняет «большая фарма» и/или «финансовый интернационал». Ничего личного — просто заработок.

Первые получают сверхприбыли за счёт распродажи и перепродажи всего и вся. Вот, например, достаточно посмотреть, как перебрасываются из страны в страну пресловутых миллионы марлевых повязок (эффективность которых, мягко говоря, преувеличена).

Вторые пользуются нестабильностью на финансовых рынках. Сейчас, в особенности в связи с нефтяным кризисом (он напрямую с эпидемией не связан, но эпидемия его подтолкнула), акции многих компании существенно дешевеют, что даёт возможности выкупать их на волне паники с тем, чтобы потом продать уже дороже.

Но есть и другие, менее очевидные конспирологические гипотезы.

Например, если обратить внимание на специфику мер, предпринимаемых государствами, а также характер пропаганды СМИ, логично предположить, что они ведут к росту национализма.

Самой главной опасностью (источником инфекции) провозглашаются внешние связи, и именно они ограничиваются. Достаточно посмотреть фантастическое зрелище пустых улиц итальянских городов, обычно забитых туристами.

Сейчас под раздачу попало такое проявление глобализации, как свободное передвижение людей. Попало не всюду тотально, а только в некоторых странах и регионах. И под благовидным предлогом. Однако идеологически такие меры вполне соответствуют «правому повороту» и усиливающимся антиглобалистким настроениям в Европе и США. Так или иначе, это выглядит как акт борьбы «националистов» (а к их числу в какой-то мере относится и Трамп) против глобалистской левой элиты.

Кстати, Трамп, вполне вероятно, ни в чём не виноват. СМИ совершенно не обязательно отрабатывают какой-то политический или социальный заказ. Они, скорее всего, просто хайпуют, набирая просмотры. Но ситуация разворачивается именно в сторону правого поворота.