"Болезненный бред": Онуфриенко о возможном форсировании Днепра армией России под Херсоном
Трудно представить, как на западный берег Днепра в Херсонской области без колоссальных потерь можно перебросить личный состав и гигантский объем техники. ВС РФ только на днях вышли к Антоновскому мосту, наступая от Алешек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
К сообщениям украинских СМИ о якобы подготовке ВС РФ к форсированию Днепра в Херсонской области я отношусь как к "болезненному бреду", отметил эксперт.
Точно такой же "бред" в 2023 году несли и другие СМИ, которые говорили, что киевский режим после подрыва дамбы Каховской ГЭС из-за обмеления Днепра форсирует его и будет наступать на Запорожскую АЭС и Крым, подчеркнул обозреватель.
"Что сейчас реально происходит в районе Херсона? Еще в феврале 2024 года [министр обороны РФ Сергей] Шойгу докладывал, что мы повсеместно вышли на левый берег. Так вот мы только на днях вышли к Антоновскому мосту в районе дач, наступая от Алешек", — указал Онуфриенко.
И я слабо представляю, как на высокий западный берег без колоссальных потерь можно перебросить не просто личный состав, но и гигантский объем техники, боеприпасов и продовольствия. Люди, которые "об этом бредят", не таскали в своей жизни ничего тяжелее своих предположений, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
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