https://ukraina.ru/20241229/1060054481.html

"Болезненный бред": Онуфриенко о возможном форсировании Днепра армией России под Херсоном

"Болезненный бред": Онуфриенко о возможном форсировании Днепра армией России под Херсоном - 29.12.2024 Украина.ру

"Болезненный бред": Онуфриенко о возможном форсировании Днепра армией России под Херсоном

Трудно представить, как на западный берег Днепра в Херсонской области без колоссальных потерь можно перебросить личный состав и гигантский объем техники. ВС РФ только на днях вышли к Антоновскому мосту, наступая от Алешек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2024-12-29T05:15

2024-12-29T05:15

2024-12-29T05:15

новости

россия

днепр

херсонская область

михаил онуфриенко

вс рф

херсон

плацдарм

река

десант

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059057303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fa52b9f0d1b24007dfe855fb27b1a41.jpg

К сообщениям украинских СМИ о якобы подготовке ВС РФ к форсированию Днепра в Херсонской области я отношусь как к "болезненному бреду", отметил эксперт.Точно такой же "бред" в 2023 году несли и другие СМИ, которые говорили, что киевский режим после подрыва дамбы Каховской ГЭС из-за обмеления Днепра форсирует его и будет наступать на Запорожскую АЭС и Крым, подчеркнул обозреватель.И я слабо представляю, как на высокий западный берег без колоссальных потерь можно перебросить не просто личный состав, но и гигантский объем техники, боеприпасов и продовольствия. Люди, которые "об этом бредят", не таскали в своей жизни ничего тяжелее своих предположений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит в зоне СВО — в репортаже Игоря Гомольского: "Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241228/1060029034.html

россия

днепр

херсонская область

херсон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепр, херсонская область, михаил онуфриенко, вс рф, херсон, плацдарм, река, десант, сво, детали, спецоперация, война