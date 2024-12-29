"Болезненный бред": Онуфриенко о возможном форсировании Днепра армией России под Херсоном - 29.12.2024 Украина.ру
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"Болезненный бред": Онуфриенко о возможном форсировании Днепра армией России под Херсоном
"Болезненный бред": Онуфриенко о возможном форсировании Днепра армией России под Херсоном - 29.12.2024 Украина.ру
"Болезненный бред": Онуфриенко о возможном форсировании Днепра армией России под Херсоном
Трудно представить, как на западный берег Днепра в Херсонской области без колоссальных потерь можно перебросить личный состав и гигантский объем техники. ВС РФ только на днях вышли к Антоновскому мосту, наступая от Алешек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2024-12-29T05:15
2024-12-29T05:15
новости
россия
днепр
херсонская область
михаил онуфриенко
вс рф
херсон
плацдарм
река
десант
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К сообщениям украинских СМИ о якобы подготовке ВС РФ к форсированию Днепра в Херсонской области я отношусь как к "болезненному бреду", отметил эксперт.Точно такой же "бред" в 2023 году несли и другие СМИ, которые говорили, что киевский режим после подрыва дамбы Каховской ГЭС из-за обмеления Днепра форсирует его и будет наступать на Запорожскую АЭС и Крым, подчеркнул обозреватель.И я слабо представляю, как на высокий западный берег без колоссальных потерь можно перебросить не просто личный состав, но и гигантский объем техники, боеприпасов и продовольствия. Люди, которые "об этом бредят", не таскали в своей жизни ничего тяжелее своих предположений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит в зоне СВО — в репортаже Игоря Гомольского: "Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепр, херсонская область, михаил онуфриенко, вс рф, херсон, плацдарм, река, десант, сво, детали, спецоперация, война
Новости, Россия, Днепр, Херсонская область, Михаил Онуфриенко, ВС РФ, Херсон, плацдарм, река, десант, СВО, детали, Спецоперация, война

"Болезненный бред": Онуфриенко о возможном форсировании Днепра армией России под Херсоном

05:15 29.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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Трудно представить, как на западный берег Днепра в Херсонской области без колоссальных потерь можно перебросить личный состав и гигантский объем техники. ВС РФ только на днях вышли к Антоновскому мосту, наступая от Алешек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
К сообщениям украинских СМИ о якобы подготовке ВС РФ к форсированию Днепра в Херсонской области я отношусь как к "болезненному бреду", отметил эксперт.
Точно такой же "бред" в 2023 году несли и другие СМИ, которые говорили, что киевский режим после подрыва дамбы Каховской ГЭС из-за обмеления Днепра форсирует его и будет наступать на Запорожскую АЭС и Крым, подчеркнул обозреватель.

"Что сейчас реально происходит в районе Херсона? Еще в феврале 2024 года [министр обороны РФ Сергей] Шойгу докладывал, что мы повсеместно вышли на левый берег. Так вот мы только на днях вышли к Антоновскому мосту в районе дач, наступая от Алешек", — указал Онуфриенко.

И я слабо представляю, как на высокий западный берег без колоссальных потерь можно перебросить не просто личный состав, но и гигантский объем техники, боеприпасов и продовольствия. Люди, которые "об этом бредят", не таскали в своей жизни ничего тяжелее своих предположений, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
О том, что сейчас происходит в зоне СВО — в репортаже Игоря Гомольского: "Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении на сайте Украина.ру.
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