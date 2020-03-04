Почему самый богатый украинец уверенно ощущает себя при всех режимах и президентах

Украина переживает ползучие катаклизмы — в стране постепенно распространяется эпидемия коронавируса, а также происходит трансформация правительства, которую сопровождает азартный дележ министерских кресел. Конечно, это не значит, что страну ожидают существенные изменения в политическом курсе. Перефразируя слова известного анекдота, Владимир Зеленский предпочитает переставлять в своем заведении кровати. К примеру, можно не сомневаться, что новый глава МИДа Дмитрий Кулеба, который пламенно боролся против РФ в ПАСЕ, и весело шутил насчет пожара в центре Москвы, будет проводить в жизнь текущую линию боровшегося с Днем Победы Вадима Пристайко — который, в свою очередь, послушно продолжал дело порошенковского министра Павла Климкина. К тому же, Пристайко все равно остается в новом правительстве, курируя евроатлантическую интеграцию на посту одного из вице-премьеров.

Однако, Кабмин все же затронули очевидные структурные изменения. Из правительства ушел целый ряд молодых и неперспективных политиков, ставленников международных фондов, все навыки которых сводились к умению проводить в жизнь стандартный пакет неолиберальных реформ — политику экономии, сокращение бюджетных учреждений, увольнение работников и ликвидацию социальных льгот. Причем, главным представителем этой категории в доску некомпетентных грантоедов является сам свежеотставленный премьер Алексей Гончарук. А на их место заступит целый ряд видавших виды чиновников старой закалки. Причем, некоторые из них вполне очевидно связаны с фигурой богатейшего украинского олигарха Рината Ахметова — который, неожиданно для многих, вновь может получить в свои руки прямые рычаги влияния на экономическую политику украинского государства.

Всего полгода назад Ринат Леонидович считался одним из главных лузеров президентских и парламентских выборов в Украине. Его партнерские отношения с Петром Порошенко оказались полностью битой ставкой — теневой бизнес-партнер олигарха потерял власть над страной, а Радикальная партия Олега Ляшко, которой также покровительствовал Ахметов, вообще не прошла в Верховную Раду. Все это вызвало оживление в акульем бассейне украинской политики. Наблюдатели ожидали развала ахметовской империи, рассчитывая, что от нее как минимум отгрызут солидный кусок. Или же вообще потопят главолигарха — как одного из сторонников проигравшего, и катастрофически непопулярного среди населения Порошенко, над которым висела тогда угроза уголовного преследования и ареста.

Желающих сделать это было более чем достаточно — а Игорь Коломойский, который содействовал победоносной кампании «слуги народа», даже предпринял в этом направлении вполне определенные действия. Новое правительство разрешило импортировать дешевую электроэнергию из Белоруссии и России, что нанесло существенный удар по ахметовскому энергетическому холдингу ДТЭК, но зато увеличило прибыли ферросплавного бизнеса Коломойского. Хотя, впрочем, это решение было выгодно всем владельцам крупных промышленных активов — да и вообще укладывалось в логику постепенной нормализации украино-российских отношений, которую ожидали после победы Зеленского многие наивные избиратели. Чужой против хищника. Ахметов и Коломойский в украинской политике © РИА Новости,

Однако Ахметов отыграл свое в течение считанных месяцев, воспользовавшись нарастающими противоречиями между Зеленским и Коломойским. Подконтрольные ему депутаты давали необходимые голоса за судебную реформу и поддерживали работу над проектом земельной приватизации, а ахметовские медиа воздерживались от активной критики президента, одновременно предоставляя ему трибуну для заявлений. Сотрудничество между «слугой народа» и олигархом укреплялось и в силу того, что Зеленский искал в нем опору для борьбы против все того же Игоря Коломойского. А когда антирейтинги «правительства соросят» потянули за собой рейтинг украинского президента, он стал искать в команде Ахметова альтернативные кадры для аварийной замены правительства грантоедов.

Именно это и происходит сегодня в Верховной Раде. Новым премьер-министром страны стал галицкий карьерный чиновник Денис Шмыгаль, успешно работавший при любой власти в киевских кабинетах, и входивший в топ-менеджмент ахметовской компании ДТЭК. Считается, что его назначение принесет Ринату Леонидовичу вполне конкретную практическую пользу — в первую очередь, в вопросе ограничения импорта электроэнергии и угля. Президент Зеленский лично высказался за эту инициативу на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли о необходимости ограничить импорт электроэнергии и угля — а затем еще раз озвучил ее в парламенте, накануне голосования з Шмыгаля. Что явно следует расценивать как предупредительный реверанс перед олигархом. Новый премьер и молодой олигарх. Ахметов сделал предложение, от которого никто не смеет отказаться © commons.wikimedia.org, Anastasiya Fedorenko

Стоит ли говорить, что подача была принята — за новый состав Кабмина голосовали практически все близкие к Ахметову депутаты: Сергей Магера, Виктория Гриб, Муса Магомедов, Руслан Требушкин. Не хватало только Вадима Новинского, который посчитал за лучшее не присутствовать в зале — понимая, что личная ответственность за новый Кабмин может сыграть для него потом не самую лучшую в политическом смысле службу. При этом, среди утвержденных министров есть и другие люди, чьи имена увязывают с различными схемами самого богатого украинского олигарха — к примеру, новая министр социальной политики Марина Лазебная. А на место главы Минэнерго прочат кандидатуру Ивана Плачкова, бывшего министра топлива и энергетики во времена Леонида Кучмы, который занимал потом должность главы наблюдательного совета ахметовского «Киевэенерго» — а сейчас пламенно борется против импорта дешевой российской электроэнергии.

Итак, Ахметов вновь на коне — тесные связи с новым украинским премьером стали для него по-настоящему триумфальным камбэком. Повторилась история 2014 года, когда на Ахметова смотрели как на бывшего соратника Виктора Януковича, требуя раскулачить «донецкого» бизнесмена — тем более, что этого добивался сделавший стремительную политическую карьеру Коломойский. Однако Игорь Валерьевич не ужился с набиравшим влияние Порошенко. В то время как Ринат Леонидович умело нашел подходы к своему шоколадному коллеге по олигархической касте, на основе взаимовыгодного партнёрства по линии роттердамской схемы. Влияние олигарха стало для страны настоящей кармой — президенты приходят и уходят, но Ринат Ахметов стабильно удерживает за собой позицию богатейшего человека Украины, и вполне может примерять на себя крылатую фразу Короля-Солнце: «L'état c'est moi!» — «Государство — это я!».

Могущество Ахметова символично материализовалось в его недавнем приобретении, о котором много писали СМИ. Как стало известно в конце января, ему принадлежит самая дорогая в мире недвижимость — роскошная вилла на Лазурном берегу, с четырнадцатью спальнями и общей площадью 1672 квадратных метра. Причем, этим особняком владел когда-то бельгийский король Леопольд II, который печально прославился чудовищной эксплуатацией африканских туземцев. Что-то похожее происходило в последние десятилетия с украинцами — жителями самой бедной страны Европы, энергетиками, шахтерами, металлургами, создавшими своим трудом капиталы сверхбогатого земляка.