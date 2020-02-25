Нацистские практики продолжают расчищать себе дорогу на Украине. И ни у кого из власть имущих это не вызывает ни ярости, ни отвращения

Есть такое государственное учреждение «Украинский институт книги». Вполне разумная структура, если исходить из насущных культурных потребностей миллионов украинских граждан.

Я полагаю, что таковые потребности всё-таки имеются в наличии, кто бы чего об этом ни думал. Чем, на ваш взгляд, должен быть озабочен руководитель института с таким славным названием?

Сбережением книги, ответите вы, и окажетесь абсолютно неправы.

Директор «Украинского института книги» Александра Коваль призвала власти изъять из библиотек книги, которые были изданы в СССР, чтобы заменить их на современные и украиноязычные.

Замечательная женщина поделилась своими соображениями на эту тему: «По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов — это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые выданы после 2000 года».

Олейник: Книги советской печати — лишь малое звено в большой программе ликвидации Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Думаю, что операция такого масштаба не снилась даже гитлеровцам, которые тоже увлекались «зачисткой библиотек» и сожжением книг на площадях. Но замахнуться на сто с лишним миллионов экземпляров — это чудесный размах, сопоставимый с великой поступью советских строек века.

Представим на секундочку, сколько понадобится рабочих рук, чтобы перелопатить такую гору литературы. Кроме того, просто «вычистить» — это только полдела.

Выбракованные фонды необходимо утилизировать: либо перевезти на свалку (а свалок для такого количества книг понадобится немало), либо сжечь, чтобы несознательные граждане не растащили некондиционную литературу по домам. Здравствуйте, партайгеноссе Гитлер!

Что касается содержательной стороны дела, то тут тоже есть целый ряд вопросов.

Советские писатели, даже и украинцы, понятное дело, должны быть декоммунизированы в обязательном порядке. Тем более что подавляющее большинство из них являлись членами Коммунистической партии Советского Союза.

Но при советской власти издавались и классики украинской литературы. Такие как Тарас Григорьевич Шевченко, Леся Украинка или какой-нибудь Остап Вишня. Этих ребят тоже, что ли, под нож, поскольку были изданы не в то время?

Как-то совсем нехорошо: попахивает вредительством, попыткой нанести невосполнимый ущерб самобытной украинской культуре.

Тайники с книгами: как в Украине развили книжную контрабанду © dpsu.gov.ua

Я бы, встраиваясь в логику руководителя «Украинского института книги», предложил расширить практику выбраковки созданного при СССР. Предприятия, дома, мосты, парки, станки, тепловозы — всё, произведенное в нехорошие времена, несёт на себе проклятие коммунистического прошлого. Отчего бы не декоммунизировать разом и это?

Впрочем, никаких особых усилий для выполнения такой задачи прилагать не придётся: советское наследие и без того ветшает и разваливается по естественным причинам. Промышленность и наукоемкие производства угроблены давно, авиастроение, судостроение доживают последние дни.

Так что уважаемая госпожа директор, что называется, попала во вполне актуальный для Украины тренд.

И, кстати, люди, появившиеся на свет в СССР, тоже вызывают большие подозрения.