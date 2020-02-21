История с эвакуацией граждан Украины из поражённого коронавирусом Китая показательна во всех отношениях. Не будем делать вид, что с похожими не сталкивались в других странах. Сталкивались, в том числе и в России. Но именно с похожими, а не с тождественными

В России, в посёлке Варна Челябинской области, местное население выступило против размещения в местном санатории больных коронавирусом китайцев.

Во всём мире отмечаются случаи китаефобии, связанные с болезнью.

Но отметим существенные отличия известных нам ситуаций от того, что произошло на Украине. Итак, во-первых, как было сказано, в Варне население выступило против размещения больных, на Украине — против здоровых людей, помещённых на карантин в связи с прибытием из очага заболевания. Во-вторых, во всём мире выступают против чужих (китайцев), на Украине выступили против своих. Весь остальной мир своих старается спасти. В-третьих, в той же Варне люди протестовали против размещения больных в ненадлежащих условиях, неспособных обеспечить их гарантированное отделение от здоровых людей. После переговоров с руководством области вопрос был решён и проблема моментально рассосалась. Напомню, что когда в карантин под Тюменью определили вывезенных из Китая здоровых россиян, никаких протестов не было и в помине. «Чувствуют ли они себя в безопасности»? Чем закончилась эвакуация украинцев из Китая © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Итак, во всём мире протестуют против больных и чужих (иностранцев), к тому же требуют не просто их куда-нибудь выгнать, а обеспечить надлежащие условия изоляции. На Украине протестуют против здоровых и своих. При этом требуют убрать их с глаз долой куда угодно, а лучше вообще убить. Угрозы сжечь несчастных раздавались по всей стране.

И это не массовое помешательство. Имеем все основания говорить о спланированной акции, направленной против президента Зеленского. Слишком хорошо организованы были выступления. Слишком четко кто-то организовал слив конфиденциальной информации в режиме реального времени, слишком явно проступали майданные технологии и слишком отчётливым был упор на силовое противостояние и на отказ от какого бы то ни было компромисса. Последнее также майданная технология, направленная на то, чтобы власть, даже при желании, не смогла найти общий язык с протестующими.

Вряд ли речь идёт о немедленном свержении Зеленского. Слишком велик риск, что Запад не поймёт и не оценит такой ход. А без поддержки Запада ни одна власть на Украине долго не продержится. Следовательно, речь идёт о том, чтобы дискредитировать президента, запугать его и сделать абсолютно послушным орудием в руках организаторов шабаша.

Кто они?

С учётом того, что Зеленский и без того был послушен Коломойскому (хоть и не все пожелания последнего были выполнены, но и прямого отказа выполнять их не было, речь шла лишь о том, что понадобится время), логично будет предположить, что переформатирование президента необходимо политическим противникам Коломойского — группировке Сороса.

Они сделали ставку на правительство Гончарука и каким-то чудом именно Гончарук пока выходит главным выгодоприобретателем в этом кризисе. Зеленский во всём виноват — «привёз на Украину заразу», а Гончарук занимался непосредственными переговорами с местными жителями (по крайней мере так сообщила пресс-служба Кабмина Украины) — работал на контрасте — «исправлял» «ошибки Зеленского».

Накануне Сорос выиграл у Коломойского два сражения: он отстоял правительство Гончарука в ходе скандала с прослушкой Кабинета премьера. Замена Богдана Ермаком могла пройти и, скорее всего прошла, без участия Сороса, но объективно оказалась выгодна также ему. Обыски, проведённые на телеканале «1+1» СБУ (которой руководит близкий к Зеленскому Баканов), также пошли Коломойскому в минус. Для Сороса самое время закреплять успех и перехватывать у Коломойского контроль над президентом.

Зеленский — трус. Это хорошо известно ещё с 2014 года, когда после первого же окрика и угрозы отправить его в АТО он резко изменил своё отношение к перевороту в целом и к боевикам в частности, полюбил последних и стал выступать с антироссийскими заявлениями. Следовательно, если Зеленского хорошенько испугать, его не надо менять на другую фигуру. А что может испугать сильнее, чем демонстрация полной готовности страны к мятежу по сущему пустяку — несколько десятков здоровых сограждан должны повести две недели в карантине? Так можно устроить мятеж и потому, что утро хмурое или зима была бесснежная. «Чумные бунты» в Украине. Кому это выгодно и кто это организовал © pl.npu.gov.ua | pl.npu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Прекрасно продемонстрирована и полная, иррациональная, управляемость толпы, в которую окончательно превратилось украинское общество.

Во-первых, националисты (или люди, считающие себя националистами) даже не задумываются о том, что с точки зрения исповедуемой ими идеологии они должны беспокоиться о своих попавших в беду согражданах, поддерживать их. Даже если бы эвакуированные из Китая люди были больны, нормальное общество не отворачивалось бы от них, а пыталось оказать любую возможную помощь. Но не в случае с Украиной.

Во-вторых, отказывая государству в возможности разместить эвакуированных на карантин где бы то ни было, общество стимулирует власть просто тихо распустить их по домам без всякого карантина, значительно увеличивая риск возникновения очага эпидемии на Украине. То есть, борясь с организацией карантина, люди не укрепляют свою безопасность, а ослабляют её. Это легко понять, но они не понимают, а значит они утратили способность критически мыслить, без чего невозможно адекватно оценить даже самую простую ситуацию. То есть они полностью управляемы своими кукловодами.

В-третьих, потрясает уровень немотивированной злобы и жестокости, готовность убить ни в чём неповинных людей, не представляющих для тебя никакой опасности, только потому, что они жили в Китае, когда там начал распространяться коронавирус. Это значит, что они с не меньшей готовностью и с не меньшей жестокостью будут готовы убивать людей и по любому другому надуманному поводу.

Собственно, произошло то, о чём я писал задолго до 2014 года. В ходе нарастающего гражданского противостояния (вылившегося в 2014 году в гражданскую войну) уровень атомизации общества достиг предельного. Прекращают действовать системы, базирующиеся на групповых интересах. «Заветы Майдана» уже не сближают своих адептов. Уровень действующих систем снизился до размеров семьи в лучшем случае, в худшем система замыкается на каждом отдельно взятом «я». Каждый отдельный человек воспринимает себя как сверхценность, а всех окружающих — в качестве конкурентов в борьбе за ресурсы, необходимые для выживания этого самого «я».

Процесс пришёл к своему логическому завершению. Вслед за уничтожением экономики и разбалансировке управленческой вертикали, исчезло и общество.

Вместо украинской нации местные нацисты создали толпу жадных, предельно тупых и завистливых индивидов, жёстко конкурирующих друг с другом за материальные блага.

Такую толпу действительно в любой момент можно бросить против кого угодно. Достаточно просто сказать (ничего не доказывая), что жертва посягнула на материальные блага, которые каждый представитель толпы считает по праву принадлежащими ему лично.

Показательное выступление Зеленскому устроили. Ход за ним. Вот только ходить ему некуда, да и нечем. В чумном бараке украинства он не врач, не санитар, а лишь один из пациентов.