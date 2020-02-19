Тридцать лет рыночной независимости на Украине полностью уничтожили человечность и солидарность

В Тернополе отказались принять самолет с прилетевшими из Китая украинцами, которые долгие недели ожидают эвакуации из охваченного эпидемией Уханя. Против этого выступили в местном облсовете, где все последние тридцать лет заправляют патриотические партии правого и ультраправого толка.

Больше того, неравнодушные тернопольчане заблокировали дороги, по которым должны были повезти попавших в беду сограждан. Возмущенные активисты установили блокпост возле санатория «Медоборы», куда планировали поместить на карантин 98 «китайских» украинцев — настоящую «Поднебесную сотню».

Всё это до боли напоминало события шестилетней давности — заблокированные агрессивной толпой дороги, обстановка безумной истерии, панических слухов, всеобщего недоверия и ненависти к подозрительным «чужакам». Именно таким было на практике погромное «достоинство» Евромайдана, и сегодня оно бумерангом вернулось в самый патриотический регион Украины, где больше всего кричали про единую страну и сплотившуюся перед лицом агрессора нацию.

«Блокада аэропорта в Тернополе против завоза на карантин эвакуированных украинцев из Уханя ставит жирный крест на майданных баснях о единой Украине. Националисты понимают единство лишь в собственном авторитарном управлении страной, навязывании ее таким разным регионам своих порядков. Но никакие риски и проблемы они с остальной страной делить не собираются. Война и болезни — для других регионов, а у них дома только ништяки из завоеванных провинций», — пишет одесский блогер и журналист Вячеслав Азаров.

Граждане девяти стран пройдут карантин по коронавирусу на Украине — Минздрав © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Лозунги о национальной солидарности тоже оказались здесь пустым звуком, сразу же уступив место печально знаменитому хуторянскому «хатоскрайству», которое игнорирует государственные проблемы и совершенно равнодушно к несчастью своих сограждан.

Собственно, в этих позорных новостях заключается вся подлинная цена лицемерному показному патриотизму обезумевшего на националистической почве общества. Некоторые оправдывают такие демарши нарастающей паникой вокруг эпидемии, которая еще с января старательно разгоняется в СМИ. Но страх — не оправдание подлости, а поведение в атмосфере давления и массовой истерии всегда являлось самым показательным тестом на человеческое сострадание и элементарную адекватность.

Я знаю это на личном опыте. В 1986 году, после аварии на ЧАЭС, моя бабушка случайно познакомилась на киевском вокзале с незнакомой женщиной, которая сама предложила приютить у себя в Новом Буге всю нашу семью, кроме отца, который работал в Припяти на ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. И мы несколько недель безвозмездно прожили в ее доме, а потом на квартире у ее дочки в городе Николаеве.

Отношение к тем, кто уезжал подальше от Киева, было тогда только доброжелательным. Простые, не очень зажиточные люди делились всем, что имели, и не обращали внимания на неизбежные в таких ситуациях слухи о «заразности» чернобыльской радиации.

Увы, эти коллективистские социальные связи разрушены за тридцать лет рыночной реставрации, а слово «солидарность» подозрительно попахивает для украинцев официально запрещенным «совком». Каждый сам за себя, и соотечественники мгновенно становятся для патриотов врагами, против которых можно бороться любым путем — вплоть до баррикад на дорогах. Сначала это были жители Донбасса, «совки» и «вата», теперь — эвакуированные из Китая, а уже завтра мишенью агрессии может оказаться практически каждый, если обезумевшая от страха толпа по каким-то причинам запишет его в категорию опасных для нее чужаков.

В Китае уничтожат деньги из-за вспышки коронавируса © РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

Одной из причин охватившей обывателей паники является полная беспомощность госчиновников, которые уже больше недели не могут увезти домой застрявших в Ухане граждан и не проводили никакой разъяснительной работы, чтобы довести для населения свои планы относительно организации карантина. Судя по всему, потому, что таких планов не было, и сейчас в Кабмине спешно решают, куда засунуть пассажиров прилетающего 20 февраля самолета, который вроде бы должен приземлиться где-то в районе Львова.

А скучающие без дела и без денег патриотические активисты уже подтянулись с шинами к львовскому военному госпиталю, чтобы не допустить туда эвакуированных людей.

Некомпетентные и непрозрачные действия власти во многом спровоцировали эту неприглядную историю, которая в очередной раз засвидетельствовала глубокую разобщенность и атомизованность современного украинского общества. Страшно подумать, что произойдёт в Украине, если вирус начнет распространяться на её территории, ведь разрушенное «реформами» Супрун здравоохранение не смогло справиться даже с обыкновенной корью, а полуразложившиеся государственные структуры навряд ли смогут организовать эффективную борьбу с опасной болезнью, что способно превратить страну в охваченный паникой «зомбиленд».

Так что «Слуге народа» остается надеяться на краснознамённое правительство Китайской народной республики. Которое пытается не допустить, чтобы эпидемия стала пандемией в глобальном масштабе, пока в Украине не знают, что делать с направляющейся домой «поднебесной сотней».