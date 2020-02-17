«Слуга народа» продолжает дело предшественников – врет своим избирателям

Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский пообещал закончить войну в течение следующих пяти лет.

Эти слова вызвали в украинском обществе разочарование и фрустрацию, ведь все понимают, что «слуга народа» анонсировал продолжение бесконечного и убийственного для Украины конфликта. В переводе на нормальный язык эти слова звучат так: «я буду править вами с помощью войны до конца своего срока, как Порошенко, а потом попробую снова обмануть вас обещанием мира».

Высказывание Зеленского не стало большой сенсацией, ведь оно полностью укладывается в логику его прежних действий. Совсем недавно, в ходе очередной встречи в "нормандском формате", украинская сторона решительно отклонила предложение о полном разводе войск на линии соприкосновения, что является главным и самым необходимым условием для прекращения войны на Донбассе.

«Отвод войск предлагала Россия по всей линии, Украина не согласилась. Потому что Украине пока невыгодно отводить», — написала об этом присутствовавшая на переговорах журналистка со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова.

И эта формула четко выражает позицию украинской власти, которая намерена заморозить конфликт в том самом виде, в котором он достался «слуге народа» от Порошенко.

Зеленский и призрак Порошенко в Мюнхене © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но президент давно забыл об этих авансах электорату и вошел в роль непреклонного патриота, повторяя риторику «партии войны» и послушно стараясь реализовывать в жизнь ее политическую программу.

Конечно, цинизм власти оскорбляет сейчас многих ее сторонников — огромную массу людей, которые обеспечили Зеленскому решительную победу в надежде на изменение курса украинского государства. Они видят, что их банально использовали — «развели, как котят», выражаясь известными словами одного статусного украинского политика. И это уже сказывается на рейтинге «слуг народа», который съезжает вниз, что явно скажется в осенних выборах депутатов местных советов.

Однако я хотел бы пойти вопреки трендам и высказать несколько слов в защиту украинского президента. На самом деле Владимир Зеленский занимается ровно тем, чем занимались его предшественники — все пятеро предыдущих лидеров Украины.

Леонид Кравчук обещал защитить права русскоязычных граждан и повысить благосостояние украинцев, которые провалились при нем в пропасть экономической катастрофы. Его тезка Кучма умело продавал себя избирателям в качестве аналога Лукашенко, высказывая решимость покончить с грабительской приватизацией и восстановить разорванные хозяйственные связи с Россией. А на самом деле всегда старался угодить США и породнился с олигархатом, который вошел при нем в полную силу своего политического могущества.

«Сильный защитит слабого! Богатые помогут бедным!» — заверял своих сторонников третий президент Украины Ющенко, клятвенно приложив к сердцу никогда не кравшие руки. Несостоявшийся «мессия» пафосно рассказывал стране о единстве Запада и Востока, однако его приход к власти знаменовал собой глубокий общественный раскол, открывая дорогу для победоносного правого марша украинских националистов. А страна еще больше беднела, проедая все то, что удалось сохранить в хаосе девяностых.

Президент Янукович тоже не стал исключением. Его обещания возродить раздробленную и ограбленную «оранжевыми» страну были забыты сразу же после выборов, коррупция процветала так же, как в прежние времена. А попавшие во власть регионалы проводили прежнюю политику заигрывания с Евросоюзом и США и осваивали западные кредиты, потакая набирающим влияние и силу националистам. Что в итоге не спасло их от позорного краха.

«Слуга мира». Мюнхенские посиделки Зеленского © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Не секрет, что только что избранный президент находится сейчас практически в той же ситуации, в которой находился пять лет назад Порошенко. И за него часто голосовали те же самые люди, которые когда-то видели в шоколадном фабриканте альтернативу агрессивным националистическим ястребам, наивно рассчитывая, что прагматичный бизнесмен с фабрикой в Липецке сумеет прийти к компромиссу с противниками Майдана и наверняка как-то договорится с Кремлем. Как известно, Порошенко поступил ровно наоборот — и сделал это именно исходя из логики прагматичного бизнесмена, которая сводится к минимизации рисков и максимальному увеличению прибыли. Он понимал, что попытки мирного диалога вызовут недовольство со стороны патриотических радикалов, либеральной интеллигенции и условного Запада, что может привести в условиях кризиса к новому силовому перевороту националистов. В то время как курс на внутреннюю конфронтацию и войну обеспечивал ему поддержку со стороны этих сил, вдобавок помогая списать на конфликт все издержки своей антисоциальной политики, криминализировать протесты и заработать на всевозможных теневых схемах, которыми всегда богата коррупционная «военная» экономика.

Нет никаких оснований рассчитывать на то, что Зеленский будет действовать принципиально иначе. Вся его риторика, посвященная НАТО, томосу и Донбассу, говорит о другом — ведь она, по сути дела, построена на смягченных лозунгах правительства Порошенко… Госдепартамент не имеет оснований переживать по итогам рокировки украинских элит — ведь она в целом позволит сохранить на подмандатной территории прежнее статус-кво, сложившееся по итогам Евромайдана. И даже внесет в него новый импульс несбыточных ожиданий на обновление», — предупреждали мы в апреле минувшего года, сразу после второго тура президентских выборов в Украине и последовавшей за ним эйфории.

Одурачивший свои 73 процента Зеленский не внёс ничего нового в эту традицию предательства и обмана, которую тридцать лет кряду проводят украинские элиты. Интересы политического класса Украины, определяющие политическую линию ее власти, всегда кардинально противоречили интересам большинства украинских граждан.

Люди ждали от государства социальной защиты, стабильности и развития, мира и демократии, независимой политики на международной арене, получая взамен приватизационный грабеж, кабальные кредиты, коррупцию под общим знаменателем националистического психоза.

Получив голоса доверчивых избирателей, политики с ходу забывали о своих обещаниях — уже потому, что народные массы никогда не имели рычагов давления на украинскую власть, которые могли бы обеспечить массовые социальные движения, левые партии и по-настоящему сильные профсоюзы. А потому каждый президент Украины рассматривал свою страну как завоеванный город, где можно грабить и воевать всю следующую каденцию. Чем и намерен заниматься в ближайшую пятилетку Зеленский.