На праймериз в Айове фаворит руководства Демократической партии США Джо Байден занял 4-ое место. В Нью-Гемпшире уже пятое. Но гораздо важнее его отрыв от лидеров. Байден набрал в Нью-Гемпшире 8,7% голосов. Занявший первое место левый популист Берни Сандерс 28,2%, вышедший на вторую позицию (в Айове первое место) гомосексуалист Пит Буттиджич 22,5%

Попытавшийся заменить Байдена в качестве кандидата от партийной элиты миллиардер Майкл Блумберг, основатель одноимённого информационного агентства пока попадает в графу «остальные», совокупно набравшие 1%.

Теоретически и у Байдена, и у Блумберга ещё есть шансы выиграть праймериз. Они длятся до июня, хоть, как правило, победитель известен уже к апрелю. Однако надо иметь в виду, что и избиратели, и финансисты избирательных кампаний будут ориентироваться на наиболее вероятного победителя. Если бы отрыв Байдена от Сандерса составлял 3-5, даже 7%, это не оказало бы критического психологического воздействия на актив Демократической партии. Но почти 20% отрыв от первого и более, чем 14% отрыв от второго места убеждает делегатов последующих праймериз в отсутствии у него достаточной поддержки, а следовательно в целесообразности голосовать за кого-то из более реальных кандидатов. Праймериз в Нью-Гэмпшире: Трамп — первый, Байден — пятый © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поскольку демократы последние десятилетия выступали с позиций лево-либеральной глобалистской идеологии, для тех, кому ближе левацкие идеи, есть Сандерс, для предпочитающих бороться за всеобщую универсальную толерантность существует предложение Буттиджича. Наверное демократическим элитам такая ситуация крайне неприятна, но они уже один раз попытались, вопреки здравому смыслу, сделать ставку на Хиллари Клинтон и до сих пор расхлёбывают последствия.

Трамп переиграл своих оппонентов, попытавшихся вначале поставить под сомнение его легитимность за счёт истории о «российском вмешательстве» в выборы. Когда же спецпрокурор Мюллер вынужден был признать отсутствие доказательств такого вмешательства, Трампу попытались объявить импичмент по украинскому досье. Причём судя по тому, как демократы засветили практически всю свою агентуру в окружении Трампа, они, вопреки разуму, надеялись таки довести процедуру импичмента до конца и отрешить президента от должности. Но в итоге получили ту самую легализацию компромата на Байдена и Демократическую партию в целом, которой пытались избежать.

Если бы они тихо (с использованием связей в украинском истеблишменте) пытались блокировать расследование в Киеве, думаю, что таких роковых последствий для них бы не было. Дело бы тянулось без особого результата, а без соответствующих легализованных материалов обвинения Трампом Байдена выглядели бы голословными нападками с политической целью. Но, вместо тихого саботажа, они избрали стратегию массированной атаки, а когда атака захлебнулась выяснилось, что их ресурсы исчерпаны и противопоставить Трампу им больше нечего. Непредсказуемый Трамп и опытный Байден. Почему они против допроса свидетелей по импичменту в Сенате США? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако Трамп понимает, что сломать Байдена — не значит сломать демократов в целом. Да, сейчас у действующего президента США самый высокий рейтинг за всю историю его президентства. Но за девять месяцев, оставшихся до выборов этот рейтинг ещё может просесть. Вряд ли американцы увидят альтернативу Трампу в гее Буттиджиче, но левак Сандерс — достаточно опасный соперник. Если ему удастся выиграть праймериз и сплотить вокруг себя демократов, то бороться с ним Трампу будет тяжелее, чем с Хиллари Клинтон. Всё таки старушка представляла «глубинное государство» во всей его неприглядности. Трудно было подобрать пример более оторванного от народа представителя элиты. По сравнению с ней даже коррупционер Байден — вполне свой парень (любой американец на его месте попытался бы сорвать свой куш). Это не говоря уже о Сандерсе, который выступает с идеей большей социализации американского государства, близкой «новым эмигрантам» (легализованным прошлыми администрациями нелегалам), а также значительной части небелого населения Америки. Кроме того, Сандерс, по своим взглядам значительно приемлемее для многочисленных и влиятельных американских меньшинств.

Америка расколота на две примерно равные части. Все победы Трампа пока определялись тем, что он удачнее проводил мобилизацию своих избирателей. Если сейчас демократам удастся найти аргументы для массовой мобилизации своих групп поддержки в последний бой, то ситуация уравновесится. Слабость Трампа в его силе. С той же силой, с которой его поддерживает приверженный традиционным ценностям право-консервативный избиратель, ненавидят его лево-либеральные сторонники «толерантного» глобализма. Избиратель Трампа более организованный. Значит демократам необходимо убедить своих избирателей, что отступать некуда, надо идти и голосовать, что каждый голос на счету. Если им это удастся, то победа станет результатом случайности, её смогут решить считанные голоса в нескольких ключевых (с точки зрения количества выборщиков) штатах.

Задача Трампа не допустить мобилизации демократов. И он взялся за неё с присущей ему энергией. Не успели отгреметь бои вокруг импичмента, как поддерживающий Трампа канал One America news (имеющий тридцатипятимиллионную аудиторию) показал фильм-расследование «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовое убийство». Этим фильмом Трамп привязывает всех демократов к Байдену, как к камню, который должен утащить их на дно. Более того, фильм частично разоблачает участие контролировавшегося демократами американского государства в государственном перевороте 2014 года на Украине, косвенно возлагая на них ответственность за жертвы майдана и за разрушение украинской государственности. Многие сотрудники администрации Обамы ходят под статьёй. Кого может уволить Трамп? © REUTERS, Jacquelyn Martin/Pool | REUTERS, Jacquelyn Martin/Pool | Перейти в фотобанк

Трамп пытается донести до американцев простую мысль: демократы — бандиты, организовавшие на Украине государственный переворот и сотнями убивавшие людей, ради своих коррупционных схем. Когда возникла опасность вскрытия их преступлений, они попытались организовать государственный переворот в США, выдвинув против президента ложные обвинения, а затем организовав на их базе, не имеющую никаких оснований процедуру импичмента. Поскольку Демократическая партия в конгрессе и сенате действительно практически единогласно поддерживала выдвигавшиеся её лидерами обвинения, аргументация Трампа выглядит вполне серьёзно. Дополнительный вес ей придаёт то, что проводя параллели между переворотом в Киеве и затеянным против него импичментом, он намекает американцам, что демократы пытались организовать в США такой же беспредел, как на Украине. Проблемы далёкого бантустана не беспокоят американского избирателя. Но не беспокоят ровно до тех пор, пока не становятся его проблемами. Трамп пытается сделать проблему Украины американской проблемой.

Значит ли это, что Вашингтон откажется от антироссийской игры при помощи киевского режима? Нет не значит. Трампу необходимо лишь снизить уровень поддержки демократов в американском обществе, посеять сомнения среди части их избирателей, чтобы не позволить Демократической партии провести к выборам полноценную мобилизацию. Украина же является хоть плохоньким, но активом, в который вложены американские ресурсы. Трамп не против оттуда уйти. Но он рачителен и хочет обменять её (что-то ненужное), на что-то нужное, например на сохранение американского присутствия на Ближнем Востоке или отказ России от поддержки Ирана (или от неформального союза с Китаем). Вариантов много.

Поэтому вторая задача, которую будет решать Трамп — вытеснение демократов и их ставленников из украинской политики. Новый посол, новый состав посольства, новая резидентура ЦРУ. Менять надо всё, включая в значительной степени местных «лидеров общественного мнения» — НПО, работающие с американскими грантовыми структурами. Место выкормышей Сороса должны занять сторонники республиканцев. Почётную задачу финансирования данного проекта Трамп планирует возложить на Евросоюз, о чём неоднократно говорил. Поскольку же у него существуют острые противоречия со «старой Европой» (в первую очередь с Францией и Германией), то скорее всего ему придётся опереться на Польшу, Прибалтику и прочие лимитрофные русофобские государства. Не потому, что они русофобские, а потому, что они являются естественными противниками франко-германского доминирования в ЕС, а значит естественными союзниками США.

Таким образом, с высокой долей вероятности, Польша продолжит курировать украинскую политику от лица ЕС и США, а значит накал украинской русофобии будет определяться только объёмом финансирования и политической поддержки. Можно ожидать его снижения до фонового уровня, но без серьёзных изменений стратегических отношений между Киевом и Москвой и с готовностью Украины в любую минуту вновь активизировать конфликт.