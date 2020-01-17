Украинский парламент: срочно зовите Карла!

В Верховной Раде нет политика, который смог бы бросить вызов национализму

В четверг, 16 января, Верховная Рада приняла законопроект о среднем образовании, который стал очередным этапом в наступлении на права русскоязычного населения Украины. Согласно тексту этот дискриминационного закона, обучение на русском сохранится только в детских садах и начальных классах. В дальнейшем школьники смогут учиться только на государственном языке — за исключением крымских татар или носителей официальных языков Евросоюза, для которых по-холуйски предусмотрены специальные привилегии. Русскоязычные дети оказываются в этой схеме людьми третьего сорта — несмотря на то, что русский является родным языком для миллионов людей, а их права гарантированы основным законом страны. Слово о слове: куда уходит Русь? © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

За это позорное решение проголосовали 327 депутатов Верховной Рады. Среди них — все присутствующие в зале депутаты «Слуги народа», члены «Европейской солидарности», «Батькивщины», депутатские группы «Довіра» и «За майбутнє» и половина внефракционных народных избранников. Все они дружно наплевали на базовые права своего народа, который голосовал против Порошенко, Парубия и Турчинова в надежде остановить политику националистического безумия. И ясно показали, что новый состав парламента ничем не отличается от «парламента войны», протащившего весной печально известный «языковой закон». Несмотря на то, что слуги народа не раз обещали избирателям отменить или хотя бы смягчить его наиболее одиозные нормы.

«Большинство фракций украинского парламента во главе со «Слугами народа» растоптали права человека в Украине. Приняв антиконституционный закон «О среднем образовании», они официально разделили украинских граждан на сорта, закрепили языковую и культурную дискриминацию русских и русскоязычных. В случае вступления в силу этого закона в Украине ксенофобия утвердится в качества государственной идеологии и наша страна будет вычеркнута из числа цивилизованных государств. Конституция Украины (ст. 10, 24, 53) декларирует недопустимость языковой дискриминации, гарантирует миллионам русскоязычных граждан Украины право на свободное использование, развитие русского языка в Украине, на получение образования на родном языке. Но вопреки прямым нормам Конституции, принятый парламентом закон лишает этого права детей русскоязычных украинских граждан. Власть Зеленского, нарушая Конституцию Украины, определяет, что у русскоязычного пятиклассника в четыре раза меньше конституционных прав, чем у его сверстника, говорящего на одном из языков ЕС», — рассказывает об этом заявление партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Песецкий: «Русские школы ликвидировали, теперь Раде осталось запретить сам язык» © Facebook, Валерий Песецкий

Все это правильно — однако проблема в том, что против закона голосовали только три представителя ее парламентской фракции. Остальные не голосовали или воздержались — а депутаты Лукашев и Макаренко вообще не постеснялись проголосовать за дискриминационный закон, против которого выступает на словах их «оппозиционная» политсила. А ее лидеры пока что не дают внятных комментариев относительно этого соглашательства и оппортунизма.

Вся эта ситуация не только засвидетельствовала продолжение государственной кампании по дискриминации русскоязычных граждан. Она подтвердила главное: в «новой» Верховной Раде нет ни одного депутата, который решился бы бросить вызов националистической политике государства — хотя в обществе существует очевидный запрос на эту позицию. Даже более-менее умеренные нардепы, которые позволяют себе критиковать национализм в телеграме и на фейсбуке, не решаются идти против своего партийного руководства. И легко жертвуют интересами избирателей, чтобы засвидетельствовать свою лояльность патриотическому мейнстриму.

Украинскому парламенту остро не хватает своего Карла Либкнехта — знаменитого деятеля международного социалистического движения, который официально внесен в «декоммунизационный» список Института национальной памяти. Сын одного из создателей европейской социал-демократии, прямой потомок реформатора Мартина Лютера, он прославился в 1914 году — когда стал единственным депутатом рейхстага, проголосовавшим против военных кредитов, выступая против разгорающейся войны.

Этот поступок был настоящим вызовом шовинистическим настроениям, которые охватили в то время все германское общество — включая партию социал-демократов, дружно предавших свои прежние идеалы. Либкнехта исключили из фракции и подвергли жестокой травле, называя его агентом Англии, Франции и России. Оппозиционный политик был отправлен на фронт, а затем попал в каторжную тюрьму — однако не отказался от своих взглядов. Это принесло ему огромную популярность, и когда кайзеровский режим проиграл первую мировую войну, он стал одним из лидеров уничтожившей его революции. Но был застрелен в Берлине националистическими военными из ультраправых добровольческих батальонов, вместе со своей ближайшей соратницей Розой Люксембург.

Политическое мужество депутата Либкнехта, проявленное им во время голосования, до сих пор считается во всем мире одним из символов верности своим убеждениям. Этот знаковый случай вошел в историю — точно так же, как поступок немецкого рабочего Августа Ландмессера. 13 июня 1936 года он находился на церемонии спуска военно-морского судна «Хорст Вессель» — и был единственным среди всей толпы, кто отказался вскинуть руку в расистском жесте. Что было запечатлено на известном фото. Впоследствии Ландмессер отказался бросить свою жену-еврейку, она закончила жизнь в концлагере. А он был отправлен на каторгу.

Депутаты Верховной Рады не рискуют ничем подобным — голосование против дискриминационных законов пока что не грозит им каторгой и тюрьмой. Конечно, позиция отдельно взятого оппозиционера не помешала бы ограничить права русскоязычных школьников Украины. Но на демарш обратили бы внимание все противники националистического джихада. Общество запомнило бы этого депутата, как героя известной песни Высоцкого: «Был один, который не стрелял». И это наверняка обеспечило бы ему в будущем массовую поддержку.

Способен ли на такое кто-то из украинских депутатов? Голосование по образовательному закону говорит об обратном. Но можно вспомнить, что сам Либкнехт тоже поддался когда-то шовинистической истерии и поначалу поддержал выделение военных кредитов — исправившись только на повторном голосовании. Так что у нардепов из Рады пока остается шанс проявить себя в качестве украинского Карла, возвращая в политику давно забытую в Украине принципиальность.