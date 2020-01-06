Руководителем информационного вещания телеканала, который - по мысли украинских властей - должен вести пропагандистскую работу с жителями мятежного Донбасса, назначена Елена Трибушная, известная своими резкими антидонбасскими высказываниями («вата», «обезьяны» и т. д.)

Собственно, на этом историю телеканала можно считать исчерпанной: смотреть продукцию тех, кто в открытую считает тебя «обезьянами», должно быть ниже уровня человеческого достоинства.

Совершенно очевидно, что назначая на ответственные посты ксенофобов вроде Трибушной, Бородянского, Потураева и прочих аналогичных персонажей, «команда Зе» фактически плюёт в лицо своим избирателям. И когда господин Зеленский в новогоднем обращении рассказывает, что страна должна быть единой и «нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен», не спешите умиляться. Только дела являются истинной мерой свершений. «Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована», — говорит Зеленский, видимо не подозревая, что улицы в любом случае должны быть обустроены, а их название и есть историческая память. Мир в Украине возможен прямо сейчас. Если так решат в Вашингтоне © РИА Новости, Сергей Грызунов | Перейти в фотобанк

Рассказы о добром и несведущем гетмане и его злокозненной старшине развеяны самим Зеленским, которому все-равно под какими памятниками встречаться, каких чтить героев и в честь кого назвать улицы. Нам предлагают не обращать внимание на нацификацию Украины, фактический запрет на преподавание на русском языке, на обожествление Бандеры и его фанатичных резунов — убийц сотен тысяч мирных людей. И если Зеленскому глубоко наплевать на память невинных жертв, то это говорит лишь о качестве материала, из которого вылеплен этот человек.

Неудивительно, что и окружение лидера ему под стать, а в недрах управляемой монобольшиством Рады клепаются законопроекты, от дикости которых сторонний наблюдатель может онеметь. Так в законопроекте №2693 «О медиа» украинские власти планируют запретить распространение материалов, создающих позитивный образ руководителей СССР и УССР (вплоть до уровня райкома включительно). Получается, весь экономический потенциал Украины, её заводы и электростанции, аэропорты и метрополитены, миллионы квадратных метров жилья и целые города появись по мановению волшебной палочки ОУН-УПА?

Из того же законопроекта: «Запрещается положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора. Информация об их деятельности должна подаваться при соблюдении принципов объективности и сбалансированности».

Официальный Киев буквально умоляет власти «государства-агрессора» сохранить по украинской территории транзит оккупационного газа и одновременно пытается скрыть от собственных граждан информацию насколько выше уровень жизни в РФ, нежели в постмайданной Украине. К слову сказать, отдельным решением правительство собирается прекратить пересечение украино-российской границы по внутренним паспортам граждан Украины, чтобы затруднить соотечественникам возможность сравнивать системный бред постмайданной пропаганды с реалиями жизни в соседнем государстве. Никита Потураев. Биографическая справка © Facebook, Никита Потураев | Перейти в фотобанк

Так же в законопроекте особо оговаривается запрет «на оправдание оккупации части Украины, а также отрицание территориальной целостности страны». А что значит «оправдание», скажем, плебисцита крымчан после госпереворота выбравших себе иную юрисдикцию? Теперь рассказ о позитивных процессах, которые происходят на неподконтрольных Киеву территориях (например, в том же Крыму) будут на Украине расцениваться как «оправдание» и идеологическая диверсия. Это значит, нельзя будет в позитивном контексте упоминать Крымский мост, автостраду «Таврида», огромное по масштабам обустройство полуострова. Жизнь в Крыму можно только критиковать, отрицая очевидные изменения к лучшему.

А те, кто посмеет ослушаться и продолжат выполнять свой журналистский долг по донесению до соотечественников объективной информации, столкнутся с санкциями Нацсовета по телевидению и радиовещанию, который сможет заблокировать любой ослушавшийся сайт, даже не вызывая его представителя в суд (сейчас заблокировать сайт можно лишь после судебной процедуры). Пример заразителен: как геополитический маятник в Украине и Молдавии качнулся с Запада на Восток © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

Таковы реальные планы господина Зеленского и его команды. Новогоднее телеобращение опытного артиста — словесное трюкачество, подмена мрачного смысла понятий модными эвфемизмами, вроде «вымогателя» на «рэкетира» или «убийцы» на «киллера». Зато, как сообщают, в украинских школах вместо родного для миллионов русского языка будут преподавать танцы с пипидастрами. Это не то, что вы могли подумать, а всего лишь метелки для смахивания пыли с мебели: вполне востребованное занятие для будущей европейской обслуги.

А кто против плясок с пипидастрами и за равноправие русского языка — тот «сепаратист», «вата» и «агент русского мира». О том вам поведают с украинских экранов, а телевизор, как известно, всего лишь электронный механизм и сам по себе врать не может.