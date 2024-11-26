https://ukraina.ru/20241126/1059205554.html

Хроника энергетической войны: Ахметов получит деньги от ЕС и США, а Европа – американский СПГ

Хроника энергетической войны: Ахметов получит деньги от ЕС и США, а Европа – американский СПГ - 26.11.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Ахметов получит деньги от ЕС и США, а Европа – американский СПГ

Американские экспортеры СПГ стремятся сохранить и увеличить свою долю на европейском рынке, поскольку стоимость обслуживания контрагентов в Европе намного ниже по сравнению с покупателями в Азии.

2024-11-26T06:12

2024-11-26T06:12

2024-11-26T06:12

европа

сша

украина

ринат ахметов

дональд трамп

денис шмыгаль

дтэк

ебрр

опек

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057940303_0:93:1290:819_1920x0_80_0_0_5d9373fb89d03a6c77eb3b8cb2924806.jpg

Украина почти втрое увеличила импорт электроэнергииУкраина в последнюю неделю значительно увеличила импорт электроэнергии от европейских соседей, что связано с повреждениями крупных объектов генерации и дефицитом мощностей в сетях. Об этом 24 ноября сообщили в Минэнерго Украины.Так, 23 ноября 2024 года в энергосистему Украины поступило 11 606 МВт/ч электроэнергии из-за рубежа. Для сравнения, накануне этот показатель составил 7 408 МВт/ч, а 18 ноября – 3 427 МВт/ч. В предыдущие две недели Украина импортировала в среднем менее 2 тысяч МВт/ч электроэнергии, лишь иногда объемы достигали чуть более 3 тысяч МВт/ч. Основные поставщики электроэнергии на Украину – Венгрия, Молдавия, Польша, Румыния и Словакия.Согласно данным Министерства обороны России, 17 ноября российские силы нанесли массированный удар по объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины, что привело к экстренным отключениям электроэнергии. В результате страна перешла на веерные отключения, однако ныне они сменились плановыми, и в большинстве регионов для населения электроэнергию отключают на 2-4 часа в сутки.При этом киевские власти и энергетики регулярно заявляют о повреждении объектов генерации и передачи электроэнергии, которые невозможно верифицировать. Так, в июне 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране уничтожено 9 ГВт мощности для производства энергии, что составляет 80% мощности тепловой электрогенерации и 1/3 мощности ГЭС. 25 сентября Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что на Украине "уничтожены все ТЭС и крупнейшие ГЭС". А в энергохолдинге украинского олигарха Рината Ахметова ДТЭК заявляли об уничтожении 90% своих генерирующих мощностей.При этом 24 ноября итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо сообщило о неготовности ЕБРР кредитовать структуры Рината Ахметова. Причина – он является олигархом, и такая поддержка нанесет ущерб перспективам движущейся в ЕС Украины в долгосрочной перспективе, потому ЕБРР хотел бы "смены структуры финансово-промышленной группы Ахметова, чтобы после завершения войны ослабевшая роль олигархов не была восстановлена". Сообщалось, что в ЕБРР, несмотря на катастрофическую ситуацию в украинской энергетике, не станут отказываться от требования об "освобождении экономики страны от олигархов".При этом 25 ноября в ДТЭК сообщили, что получат от западных партнеров порядка 112 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры. "Группа ДТЭК получит 62,8 миллионов евро от Европейской комиссии и 46,1 миллиона долларов от правительства США на восстановление мощностей", – говорится в сообщении на сайте энергохолдинга.Кроме того, в ДТЭК рассчитывают на сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. "Компания надеется, что ЕБРР также максимально присоединится к восстановлению украинской энергетики, и ДТЭК готов работать с банком для того, чтобы добыть в борьбе мир и свет для Украины", – прокомментировали в пресс-службе холдинга упомянутое выше заявление президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо."После принятия закона об олигархах, согласованных Европейской комиссией, акционер компании категорически не является олигархом. ДТЭК вместе со всеми украинскими энергетиками прошел две ужасные военные зимы. Мы вложили 1,2 миллиарда долларов собственных средств на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была целью около 200 ракетных и дроновых атак России", – пафосно отметили в энергохолдинге. Реакции ЕБРР на это заявление пока нет.Экспорт американского СПГ может резко вырасти на фоне повышения цен на газ в ЕвропеЭкспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу может вырасти в ближайшее время, сообщило 22 ноября британское агентство Reuters. Причина в том, что разница в цене между фьючерсами на природный газ в Henry Hub (эталонным показателем цен на газ в США) и газовым хабом TTF в Нидерландах увеличилась более чем на 30% по сравнению с текущим средним показателем 2024 года для поставок предстоящей зимой. Это свидетельствует о высокой потенциальной прибыли американских экспортеров СПГ, которые увеличивают объемы поставок газа на экспортные предприятия.Увеличение поставок СПГ в Европу приведет к росту доходов крупнейших американских экспортеров этого энергоносителя, включая Cheniere Energy, TotalEnergies и Freeport LNG. Но более высокий спрос на природный газ на экспортных СПГ-терминалах также повышает вероятность дальнейшего роста внутренних цен на газ в США, которые уже достигли самого высокого уровня с января текущего года. Это означает, что, хотя у американских экспортеров СПГ есть прекрасная возможность увеличить доходы, они также рискуют спровоцировать рост инфляции и негативную реакцию на экспорт энергоносителей, необходимых для производства электроэнергии внутри страны.Цены на природный газ в США в настоящее время примерно на 80% ниже цен на TTF, что дает экспортерам СПГ возможность получать прибыль за счет большой разницы в стоимости. Так, 22 ноября 2024 г. котировки природного газа в США на декабрь на электронных торгах NYMEX выросли на 0,51% и составили 3,356 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), то есть 120,145 долларов за 1000 кубометров.При этом газовые котировки в Европе пробили отметку в 540 долларов за 1000 кубометров на новостях о введении санкций США против "Газпромбанка", через который идут расчеты за российский трубопроводный газ по схеме "газ за рубли", а также об аварии на американском СПГ-заводе Freeport LNG. Декабрьские газовые фьючерсы на хабе TTF на бирже ICE Futures 22 ноября торговались на уровне 48,845 евро/МВтч (543,02 доллара за 1000 кубометров), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 1,12%.По данным London Stock Exchange Group, в 2024 году средняя цена фьючерсов на газ Henry Hub была примерно 8 долларов за миллион БТЕ, что ниже, чем цена фьючерсов на газ TTF. По данным аналитической компании Kpler, такая разница в ценах в пользу поставщиков из США способствовала устойчивому экспорту СПГ из США в Европу, который за первые 10 месяцев 2024 года составил около 82 миллионов тонн. Однако предстоящей зимой прогнозируется более широкий разброс цен, что, по всей видимости, приведет к ещё большему увеличению поставок из США в Европу.С 2022 года, когда начало СВО РФ на Украине привело к резкому сокращению поставок российского трубопроводного газа в Европу, Европа закупает более 2/3 американского СПГ. При этом американские экспортеры СПГ стремятся сохранить и увеличить свою долю на европейском рынке, поскольку стоимость обслуживания европейских покупателей намного ниже по сравнению с покупателями в Азии – из-за более длительного времени доставки в Японию, Китай и Южную Корею.Так, примерно 12-дневное путешествие от СПГ-терминала в Коув-Пойнт в Мэриленде до СПГ-терминала в Вильхельмсхафене в Германии (крупного европейского центра импорта СПГ) занимает в три раза меньше времени, чем путешествие в Гуандун в Китае. Это означает, что в ближайшие месяцы американские экспортеры предпочтут Европу другим направлениям.По мнению аналитиков Reuters, любая устойчивая ценовая тенденция в Европе по сравнению с другими рынками побудит трейдеров с непроданными грузами СПГ из Катара и других стран сосредоточиться на поиске покупателей в Европе. Это, в свою очередь, создаст жесткую конкуренцию для американских экспортеров, даже если время доставки из США в Европу примерно на неделю меньше по сравнению с поставками из Катара.Усиление конкуренции среди покупателей в Европе со временем приведет к снижению европейских цен, что, в свою очередь, снизит рентабельность поставок СПГ в Европу из отдаленных регионов. Это хороший знак для американских экспортеров, пока внутренние цены на газ остаются значительно ниже, чем в других экспортных центрах СПГ. Основной риск для американских экспортеров СПГ заключается в том, что внутренние цены на газ могут быстро вырасти. Это может быть вызвано сохраняющимся высоким спросом на газ на экспортных СПГ-терминалах, а также резким увеличением потребления газа внутри страны в зимнее время.Такой сценарий может вызвать негативную реакцию среди потребителей электроэнергии в США, которые и без того страдают от высокой инфляции и могут потребовать принятия мер, замедляющих поставки американского природного газа зарубежным потребителям. Это означает, что американским продавцам СПГ, возможно, придется довольствоваться текущим открытым окном продаж в Европу, а затем сократить объемы продаж, если внутренние цены продолжат расти.Иран наращивает добычу нефти и готов конфликтовать с ОПЕК+Ежедневный объём добычи нефти в Иране возрос на 60 тысяч баррелей. Об этом 23 ноября сообщил гендиректор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Хамид Бовард.Прогнозируется, что к концу текущего 1403 года иранского календаря (до 21 марта 2025 года) ежедневная добыча может достичь около 200-250 тысяч баррелей. Эти дополнительные объёмы производства, как подчеркнул Хамид Бовард, в основном будут обеспечены за счёт реализации планов в богатых нефтью южных регионах, включая Западный Карун, а также на участках, где действует компания Arvandan Oil and Gas Production. Кроме того, Иранская компания по разработке нефтяных месторождений (ICOFC) увеличила добычу благодаря вводу в эксплуатацию новых скважин и реализации проектов по опреснению воды.При этом министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад 25 ноября заявил, что его страна на встрече ОПЕК и ОПЕК+ выступит против введения новых ограничений на добычу нефти и постарается сохранить свою долю на нефтяном рынке.11 ноября 2024 года член Палаты представителей американского Конгресса Элис Стефаник, которую избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить постпредом при ООН, заявила, что Вашингтон продолжит политику максимального давления на Тегеран. Через два дня Мохсен Пакнежад отметил, что Иран готов к любому сценарию после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года, в том числе и к возможным ограничениям на экспорт иранской нефти.Ныне же иранский министр заявил, что, хотя подробности остаются в тайне, специалисты нефтяной отрасли уже предусмотрели некоторые меры в соответствии с возможными новыми условиями и ограничениями. По его словам, нет поводов для беспокойства относительно вероятного сокращения уровня добычи нефти или ее экспорта.Как известно, с первого квартала текущего года восемь стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, добровольно сокращают добычу нефти. 57-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ пройдет в Австрии 1 декабря 2024 года.О политическом конфликте в Молдавии по поводу получения газа из России - в статье Татьяны Стоянович "Не "Газпром", а Санду. Из-за кого обнищали граждане Молдавии"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

европа

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

европа, сша, украина, ринат ахметов, дональд трамп, денис шмыгаль, дтэк, ебрр, опек, эксклюзив, олег хавич