Пятьдесят оттенков коричневого: вишенка на тортике Зозули

Сам по себе случай с футболистом Романом Зозулей, которого в воскресенье, 15 декабря, в Испании, где он сейчас выступает, болельщики выдавили со стадиона, кричалками давая понять, что им противно видеть на поле нациста, и довели до слез - из ряда вон выходящий. Даже можно сказать, что выдающийся

Например, как выяснилось, у посредственного игрока тоже есть лазейка для проникновения в историю футбола. Ведь Зозуля теперь стал самым известным нацистом в бутсах. Европейского класса! В кроссвордах уже можно задание задавать: «Знаменитый футболист-нацист». И разгадывающие, даже далекие от спорта, впишут в клеточки: "Зозуля". Или "Zozulya", не суть важно.

Насколько все это почетно — второй вопрос. Но то, что подобной сомнительной славы удостоился именно украинский футболист — закономерное явление.

«Зозуля, ты нацист!» Матч испанского чемпионата по футболу был сорван из-за украинца © tsn.ua | tsn.ua | Перейти в фотобанк

Зозулю ведь «красные» испанские фанаты не первый раз гоняют. Петр Порошенко когда-то, будучи еще президентом, что-то невнятное по этому поводу бормотал. Да и сам Зозуля пытался отбояриться от обвинений в нацизме, рассказывая о пророссийских настроениях части болельщиков в Испании. Выглядят такие оправдания жухло. Они хороши для внутреннего пользования, для украинского. Европейцы все больше начинают склоняться к выводам, навеянным собственными безрадостными наблюдениями.

Ni por racismo, ni por xenofobia, ni por violencia. La primera vez que se suspende un partido en España es por decir la verdad.



ZOZULYA ERES UN NAZI pic.twitter.com/Cpr8vt9fTJ — Bukaneros (@bukaneros92) 15 декабря 2019 г.

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Просто Украина столько уже раз обманывала ожидания Европы, что принимать на веру исходящую оттуда информацию становится чем-то вроде дурного тона.

Пролетая над гнездом Европы. Почему заплакал Роман Зозуля © commons.wikimedia.org, Станислав Ведмидь Бандерой. Последний же, пусть деяния его и далеки были от пиренейских реалий, персонаж из колоды Гитлера. Пусть и из шестерок. А какая разница?

Зозуля систематически вносит посильную долю в финансирование карательных батальонов в Донбассе. В том числе, тех подразделений, у которых на шевронах, по какой-то удивительной причуде истории, символика Третьего рейха. Вообразите, есть края, где людям не безразлично, что на их благословенной земле некая фашиствующая мразь, прибывшая на заработки, получает деньги, которые идут на убийства детей и женщин.

Один болельщик в социальных сетях обратил мое внимание на фотографию Романа Зозули, гуляющую в интернете. Спортсмен стоит напротив табло в баскетбольном зале и указывает пальцем на цифры: «14-88».

Это такое озорное фашистское подмигивание, если кто не в курсе. Данные цифры у соответствующей публики имеют конкретное значение. Кодовый лозунг, в котором укручены навеянные «Моей борьбой» Адольфа Гитлера темы превосходства белой расы. «88» — это для нациков еще и «НН», в смысле — «Heil Hitler!» Ничего так набор мировоззренческих ценностей, верно?

Но это на Украине можно было долго рассказывать лопоухой наивной публике, мол, свастики у отморозков на футбольных трибунах — чистая этнография. Никакого фашизма, одна сплошная индийская философия. А гимн Украины на 88-й минуте матча начинают горланить просто так. Почему-то именно на этот момент самое лютое песенное вдохновение приходится.

Испанцев этими байками не проймешь. Что такое фашизм, свастика и какие последствия из них проистекают, на Пиренеях знают прекрасно. Там и трезубец относят к нацистской символике, имеют на это право. Зозуля же, будучи не семи пядей в своем распрекрасном, увенчанном «бандеровской» челочкой-запятой, лбу, в свое время лихо прибыл в Испанию с «трызубом» во всю футболку. Сейчас-то он, скорее всего, уже поостережётся в подобном прикиде по испанским улочкам щеголять, но поздно. Достаточно цельный образ нациста от футбола у тамошних болельщиков давно сформирован.

Депутат Европарламента: «Когда мы говорим о Зозуле, мы говорим о неонацисте» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

А Пока Зозуля рыдал в раздевалке, размазывая по щекам сопли уныния и проклиная болельщиков, так жестко поранивших его тонкое нацистское естество, подоспела морально-политическая подмога. МИД Украины (похоже, не очень там люди работой обременены) нашел-таки в кричалках испанских фанатов штампы российской пропаганды. Ну, не знаю… Почему-то кажется, что фраза «puto nazi» вполне аутентична. Впрочем, украинскому МИД, понятно, видней, уж в «nazi» там разбираются по самое «puto».

«Жму руку». Зеленский поддержал Зозулю, которого испанские фанаты назвали нацистом © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского. Да-да, глава государства на время оставил все дела и засел за твиттер, где сообщил, что футболиста поддерживает вся Украина (смелое заявление), а он, Зеленский, в смысле, жмет тому руку. Это еще ничего, только руку жмет, а мог и в уста сахарные облобызать. Такой символ современной Украины в Испании пропадает, оплеванный и поруганный, непонятый.

Впрочем, а чего это он пропадает? Наоборот, ему свистят, а он крепчает. Подождите, скоро Зозулю, как бы там ни было, из Испании отправят на историческую родину. А там, вполне вероятно, его политическая карьера уже началась.

В конце концов, чем футболист хуже боксера или кавээнщика? Так у этого еще и совершенно четко определен электорат. Украина — не Испания. Это в последней есть «левые» (хотя и «правых» хватает тоже, справедливости ради скажем) фанаты. Украина в этом смысле зачищена до предела — только ультраправые.

А этих салом не корми, дай на Бандеру помедитировать. Или на его упрощенную реинкарнацию — Романа Зозулю. Готовый властитель дум, даже с европейским опытом.