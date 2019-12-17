В жизни каждого человека случаются события, которые сложно обьяснить логически, они откладываются в памяти, как нечто удивительное и паранормальное. Жизнь постмайданной Украины в изобилии дарует нам ситуации и персонажей, остающихся непостижимыми. За прошедший год у меня тоже накопился свой личный список загадочных явлений

1. Так, я чрезвычайно удивился, узнав, что пришедшие на встречу с господином Зеленским «онижедети» (то есть некие студенты, с которых как бы начался Евромайдан) выросли в чрезвычайно развитые в психическом отношении личности. «Что изменилось после событий 2013? Прежде всего изменились мы, — рассказал президенту один из приглашённых участников Евромайдана. — И этого никто у нас отнять не сможет. Это внутреннее ощущение свободы и уверенность, что голос каждого из нас важен». И особо отметил, что теперь каждый может свободно выражать свои мысли, путешествовать по Европе, общаться на украинском языке, а страна имеет независимую церковь и обеспеченную армию.

Верно ли я понял, что до Евромайдана украинским студентам не давали путешествовать и общаться на украинском языке? Да на этом фоне даже узаконенное подчинение независимой ПЦУ Стамбульскому патриархату просто меркнет! Им запрещали говорить по-украински, зато теперь «онижедети» могут выражать свои мысли абсолютно свободно (потому сойти за умных у них не получается).

2. Путешествия — это, конечно, славно, однако главный стратегический союзник сбросившей имперское иго Украины, наши дорогие Соединённые Штаты, резко ограничил въезд мечтающих прикоснуться к демократическим ценностям украинцев. В 2019 финансовом году (то есть до 30 сентября) власти США отказали во въезде почти каждому второму обращавшемуся за гостевой визой гражданину Украины, доля отказов составляет 45,06%. Для сравнения: для граждан дикарской России процент отказов составляет всего 15%, а для подданных диктаторской Беларуси — 23%.

Логических объяснений этому всего два: или жители страны Восходящего Тризуба настолько обнищали, что самая богатая страна мира просто не рискует впускать их на свою территорию, или Трамп работает на Путина и вредит приподнявшейся с колен нации везде, где только может. Второй вариант для сознательного сторонника Майдана многое объясняет, а пока можно утешиться тем фактом, что гражданам африканского Сомали пока отказывают во въезде в США значительно чаще. И вырвал грешный мой язык. Страсти мовного закона. Что обсуждают соцсети 12 декабря © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

3. Разумеется, нельзя исключать и еврейский след, поскольку антисемитизма на Украине традиционно не существует. После того как почётный консул Израиля во Львове Олег Вишняков 1 декабря опубликовал на своей публичной странице короткое интервью по вопросам сотрудничества Украины и Израиля, украинские национал-демократы засыпали его страницу доброжелательными комментариями. Ретранслируем некоторые из них в переводе с соловьиной мовы: «Что-то нет у меня радости от этой дружбы, наверное потому что я украинка. В последнее время слишком много евреев при власти на Украине, страшно, что захватят и нашу страну»; «Для них мы гои, низшая каста, рабы. Так что думайте. Скоро евреи продадут нас как быдло», «Забудьте слово "антисемит," такого слова в природе не существует. Теория антисемитизма создана самими жидами для борьбы з теми, кто выступает против их политики исключительности»; «Правильные комментарии. Жиды всегда грабили и обдуривали, каждый в своем социальном слое общества. Творили беду по всему миру». Ну и так далее, в том же конструктивном духе.

Разумеется, это накалякала рука Москвы. Из достижений украинской исторической науки нам точно известно, что воины УПА оберегали евреев, а батько Шухевич в них души не чаял.

4. Хотя, возможно, о коварстве Сиона свидетельствует поведение предпринимателя Бориса Германа, ранее осуждённого за организацию нашумевшего покушения на журналиста Аркадия Бабченко в мае 2018 года. Вы помните: лужа крови, в которой лежит недостреленный Аркадий, соболезнования по всему миру, «организованное Москвой политическое убийство» и т.д. Авторы телеграм-канала «Зрада чи Перемога» с изумлением вопрошают: «Организатора "убийства" Бабченко выпустили из тюрьмы. И знаете с какой формулировкой? "Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья". Здоровья, Карл! Часто у нас организаторов убийств, агентов Кремля-ФСБ-ГРУ отпускают из тюрьмы по болезни? Вы что, прикалываетесь?!»

Будучи освобождённым из тюрьмы, неблагодарный Борис Герман уехал в Израиль и оттуда грозит властям гуманного украинского государства затаскать их по международным судам как провокаторов и клеветников. Самое удивительное, что там же в Израиле поселился недобитый Аркадий Бабченко, который, как всегда, клянчит у украинцев денег. И, видимо, таки получает — наш народ добрый, щедрый и никакой московской пропагандой его не проймёшь.

5. Правда, некоторые удивляются, что разоблаченные убийцы журналиста Павла Шеремета оказались эталонными патриотами, волонтёрами и якобы не имеют отношения к проискам Москвы. На этот вопрос ответить проще всего: да, они защищали Украину от пароконных бурятов, они взрывали опоры ЛЭП на границе с Крымом, осуществляли заказные убийства, наживались на войне. Но потом доверчиво запутались в своих преступлениях и оказались марионетками в лапах Кремля.

Вообще много наших запуталось: мародерствовали на Донбассе, пытали гражданских, захватывали мосты, подрывали гранаты, убивали прохожих и правоохранителей, но это же не со зла. Каждый из патриотов может стать жертвой интриг Кремля, потому мы обязаны брать их на поруки, всячески оправдывать в судах и прятать от них своих детей. А «след Москвы» в их деяниях рано или поздно обязательно обнаружится — сам Зорян Шкиряк придерживается того же мнения.

6. Для понимания первопричин патриотической общественности важно не терять из вида истинного виновника всех бед. Вот известный строитель гиперлупа, бывший министр Владимир Омелян наконец-то вспомнил, кто действительно виноват в отсутствии авиасообщения между Украиной и Россией (в 2016 году он выдавал это за большую победу украинского народа и свою личную). Теперь оказалось, что только на маршруте Киев — Пекин — Киев облетающий территорию России украинский самолёт затрачивает времени на четыре часа больше, что приводит к 120 тысячам долларов дополнительных расходов на каждом рейсе. А это выгодно исключительно Москве.

Соратница Омеляна, госпожа Ульяна Супрун, предлагает разумное решение перезревшей проблемы: сопровождать пролетающие над территорией РФ украинские самолёты базирующимися в Прибалтике и Румынии натовскими истребителями. «Мы должны в полной мере использовать статус Украины как страны-аспиранта НАТО, имеющей, таким образом, право на защиту своих интересов всеми средствами союза, включая силовые, — предлагает госпожа Супрун. — Россия в этом случае не решится на какие-либо недружественные действия, так как будет сознавать, что на любое из них последует немедленный и мощный ответ». А до наступления этих славных времён неустанными заботами госпожи Супрун мы оказались в пятерке стран, где зафиксирована самая высокая в мире заболеваемость корью. Рядом с нами уютно расположились Либерия, Сомали, Конго и Мадагаскар.

7. Поскольку команды «воздух!» пока нет, приходится состязаться на земле. Любимец нации, популярный телеведущий Игорь Кондратюк предложил и опубликовал свой собственный вариант решения конфликта на Донбассе. План мирного урегулирования он гордо назвал «Формулой Кондратюка» и сорвал бурные аплодисменты понимающей публики.

Суть «Формулы» проста, как и сам Кондратюк. Жители ЛДНР, кто не хочет жить с патриотами в одном государстве, «в течение 3 месяцев покидают Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает "выездные". С условием — не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда… Те, кто останется, на 10 лет теряют свое избирательное право… Лица, которые были причастны к организации так называемых референдумов о так называемых "ЛНР" и "ДНР" и остаются жить в Украине, теряют украинское избирательное право навсегда… Во время исполнения [предыдущих пунктов] Россия молчит, будто в рот воды набрала… По такой же формуле проводится освобождение Крыма от рашистив… Гарантом выполнения формулы Кондратюка по урегулированию конфликта на Донбассе выступают все ядерные страны, кроме РФ».

Как вы понимаете, уже не первый месяц обсуждение «Формулы Кондратюка» тревожит весь мир, а штаб-квартира Организации Объединённых Наций тайно готовится к переезду на Троещину. Для «своих» – свобода слова, для «чужих» – тюрьма. За что стоял Майдан? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

8. А дабы Русский мир не чувствовал себя в полной безопасности, назначенная шпрехенфюрером Татьяна Монахова предложила штрафовать сограждан, ежели они посмеют разговаривать на русском языке во время занятий в детских кружках. Да что взять с детей, если взрослые люди, да ещё и правоохранители, позволяющие себе разговаривать на родном языке? Так, 4 декабря на вызов о драке в жилом массиве «Тополь-2» Днепропетровска выехали патрульные, которые обнаружили истекавших кровью пострадавших (причем у одного из них была повреждена артерия), полицейские начали оказывать первую помощь и спасли жизнь человеку. Но при этом — о, ужас! — разговаривали на русском языке.

Видео подвига полицейских начальство неосторожно выставило в группе «Патрульна поліція Дніпропетровської області» в Фейсбуке. И тут же разразился грандиозный скандал, поскольку спасавшие жизнь человека правоохранители — в нарушение нового закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — при исполнении служебных обязанностей разговаривали «мовою агрессора». Как выразился один из комментаторов, «Це ганьба! Поліціянти розмовляють „на изыке" окупанта…» В результате вчерашние герои получили выговоры, предупреждение о неполном служебном соответствии, а злосчастная страница «Патрульна поліція Дніпропетровської області» заблокирована (видимо, пока не утихнут страсти).

9. И правильно: меньше русскоязычных сограждан — больше исторической памяти. Согласно нашему европейскому выбору осмысление истории должно быть строго прогрессивным, как и положено приподнявшейся с колен нации. Именно в День памяти жертв Голодомора в центре Киева прошёл патриотический «Марш памяти трансгендерных людей, которые погибли из-за трансфобии». Патриотам со светлыми лицами не важно, когда и где собираться, главное, чтобы над колонной благонамеренно колыхался национальный флаг.

Тем более, и это очевидно каждому украинцу, царская Россия (она же Советский Союз, она же Московская орда) не давала развиваться национальному чувству трансгендерного равенства и унижала граждан смехотворно низкими тарифами на коммунальные услуги. К счастью, эти смешные тарифы в далёком прошлом, а легализация проституции, продажа земли и свободное распространение наркотиков — в ближайшем будущем. В конце концов, разве можно осуждать ватных дикарей за то, что они не понимают значения ЛГБТ для создания гармоничной семьи?

10. Но даже на солнце бывают пятна, и отдельные недостатки у нас все-таки имеются. В Черкассах бдительный журналист местного сайта «Прочерк» Назарий Вивчарик опубликовал результаты исследований, которые аппарат в городской консультативно-диагностической поликлинике выдал ему на русском языке. Директор медучреждения Владислав Свириденко призвал не обращать внимания на сей возмутительный факт, поскольку аппарат произведен в Российской Федерации. «Через год ни рентгена, ни флюорографии амбулаторно сделать будет просто негде, — говорит несознательный Свириденко. — Будут вывески на украинском: "Уважаемые господа, рентгенологическое и флюорографическое обследование не проводится. Аппаратура сломана, списана и утилизирована согласно действующему законодательству Украины"». Однако русификация результатов анализов — это не то, на что может пойти настоящий активист.

«Русский мир зомбирует украинских патриотов через произведенный в России флюорограф, — глумливо прокомментировал случившееся политолог Сергей Белашко. — Лучшие ИТ-специалисты Черкасс не смогли навести порядок в приборе агрессора. Позор и поругание! Хотя, если хорошо подумать, зачем вообще патриоту этот <…> флюорограф? Разве казаки, перед тем как резать сами знаете кого, рентген делали? То-то же! И больницу эту советскую надо закрыть, чтобы не было где измену лелеять. Слава Украине!» Как говорится, героям слава и вечные баиньки.

Как видите, в прошедшем году у нас действительно произошло много интересных ситуаций (некоторые даже оказались сродни диагнозу). Но самое приятное, Украина во всех своих вышеизложенных проявлениях пользуется всемерной поддержкой мирового сообщества, а значит, в скором будущем нас ждёт еще больше потрясающих открытий.

Такими увидел «итоги итогов» уходящего психиатрического года дружелюбный наблюдатель, доктор К. Кеворкян.