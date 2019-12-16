Когда из уст Владимира Зеленского и людей из его команды впервые прозвучало слово «децентрализация», казалось, что речь может идти о принципиально новых подходах, ломающих незыблемый унитарный принцип, положенный в основу административно-государственного устройства страны

Систему управления, сложенную предшественниками нынешнего президента, начиная еще с Леонида Кучмы, ЕС регулярно критиковал за архаичность и несоответствие демократическим нормам. Назначение из центра, а не выборы губернаторов областей вступает в противоречие с системой местного самоуправления, считающейся на Западе одним из главных признаков демократического государства.

О том, что система будет меняться, говорил еще Петр Порошенко. И именно при нем стали разрабатывать законодательную базу с новыми правилами, хотя бы отчасти удовлетворяющими европейским стандартам. И вот законопроект о децентрализации внесен Зеленским в Верховную Раду и с его текстом может ознакомиться любой желающий. При ближайшем рассмотрении выясняется, что ничего революционного он в себе не содержит и писали его сотрудники предыдущей администрации, а вовсе не нынешние власти.

На самом деле речь идет не о децентрализации, а о крайне неудачной попытке ее имитировать, хотя некоторые элементы очень незначительно укрепляют областные советы. Итак, губернаторов теперь заменят префекты, которые не будут нести ответственности за социальные вопросы и решение иных общественных проблем. С ними должны будут разбираться исполкомы, формируемые областными советами. Когда-то такой порядок считался на Украине недопустимым. Весной 2014 года облсоветы Луганской и Донецкой областей сделали именно это: приняли решение о создании исполнительной ветви власти. И это был шаг на пути, ведущем к полной сепарации от Украины.

Но в сегодняшних условиях, когда Донбасс и Крым попрощались с Украиной навсегда, появление исполнительной власти у областей, кажется бессмысленным и безобидным паллиативом. Авторитет и значение исполкома будет крайне незначительным, поскольку депутат областного уровня — это чисто техническая позиция. У нее нет политического веса и возможности хотя бы минимально влиять на решения, принимаемые в центре.

Децентрализация в исполнении Порошенко-Зеленского представляет собой лукавство и на самом деле, размывая ответственность за условия жизни людей на местах, она даже отчасти укрепляет президентскую вертикаль. Префект будет иметь возможность блокировать решения депутатов, а на основании его вето президент получает право распускать облсовет. Кроме того, законопроект убирает из Конституции пункт, содержащий список всех областей Украины с закрепленными за ними границами и административно-территориальным устройством. Это значит, что центральная власть получает возможность менять это устройство по собственному усмотрению, а также прирезать или урезать территории областей.

Но самое главное заключается в другом. Рада может принять любой закон, однако есть большие сомнения, что в условиях нарастающего хаоса и саботажа власти со стороны чиновников всех уровней новые законодательные нормы будут приняты к исполнению. Писаные правила — это чистая абстракция, в реальности Украина на всех парах движется к распаду. Западные области, которым крайне неприятен «капитулянтский курс» нового руководства, будут отгораживаться от Киева, по мере того как Зеленский будет продолжать под нажимом старой Европы двигаться к всеобъемлющему мирному урегулированию в Донбассе.

В свою очередь, «спящие» русскоговорящие регионы в условиях оттепели обязательно вспомнят и заявят о своих коренных разногласиях с Галицией и Волынью. Они тоже будут не прочь явочным порядком усилить свои органы власти, вопреки действующему законодательству, чтобы меньше зависеть от Киева, который лихорадит и бросает от одного политического лагеря к другому. Донбасский и крымский сценарии уже написаны и и тихонько тлеют, чтобы в один прекрасный момент полыхнуло вовсю. Полиэтническая, многонациональная страна имела шанс выжить при федеративном устройстве, но унитарный обруч, которым ее стянули, создал такое внутреннее напряжение, что рано или поздно распад украинского государства станет фатально неизбежным.