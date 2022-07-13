В понедельник, 11 июля, в Херсоне была совершена попытка покушения на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. Этот теракт стал очередным происшествием подобного рода на освобожденной территории. Ситуация в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заместитель председателя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов

«Поступила команда из центра представителей нацистской власти на Украине делать в Херсоне как можно больше террора, страхов, взрывов. Прежде всего, их даже не интересуют представители ВГА — я или Владимир Сальдо. Их интересует как можно больше крови на территории Херсона и Херсонской области, как это у них получалось последние восемь лет на Донбассе», — пояснил он.

Также Стремоусов рассказал о состоянии Сальдо, уточнив, что с ним все в порядке благодаря бдительным жителям Херсона, которые выявили взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю чиновника.

Стремоусов подчеркнул, что очередной теракт — дело рук одной из украинских диверсионных групп, которые постоянно зачищаются в городе.

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В частности, 22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Двумя днями позже — 24 июня — в столице области погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван.

В понедельник, 11 июля, в Херсоне злоумышленники пытались убить главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, а в Мелитопольском районе покушались на жизнь главы администрации Андрея Сигуты. Эти чиновники остались живы.

В тот же день в городе Великий Бурлук Харьковской области взрывчатка сработала в машине руководителя военно-гражданской администрации Евгения Юнакова. Чиновник скончался.

Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.