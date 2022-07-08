«Я отношусь к тем, кто считает, что обмен должен был состояться. Он необходим в связи с тем, что наши военные находятся тоже на той стороне в плену, и в более худших условиях, чем военнопленные Вооруженных сил Украины и тербатальонов, включая и нацистов», — сказал он.
Правда, Морозов оговорился, уточнив, что это правило не должно распространяться на тех, кто почувствовал вкус крови, убивая безоружных мирных жителей Донбасса. И причина тому не только моральная, но и психологическая.
«Не так давно я увидел одно из видео, где обменянный нацист уже показывает, что он готов после восстановления вернуться на фронт. Его дух очень силен, и поэтому сразу задаешь себе вопрос — а зачем мы отдаем, даже пусть он и не будет воевать, но демонстрировать ту силу духа, которая сегодня не присутствует в Вооруженных силах Украины? Это ошибка», — сказал Морозов.
Обмен пленными состоялся в конце июня по прямому указанию президента России Владимира Путина. В Министерстве обороны РФ пояснили, что сделано это «поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача».
Обмен состоялся в формате 144 на 144, известно, что Россия передала Украине в основном раненых и тяжелораненых.
Общее число сдавшихся в плен украинских военнослужащих, по информации ведомства, сейчас составляет более шести тысяч человек.
Полностью интервью с Игорем Морозовым можно прочитать здесь.