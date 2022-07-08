Ровно неделю назад между Россией и Украиной состоялся обмен пленными, в том числе на родину были отправлены «азовцы». И для этого есть веская причина, считает член Совета Федерации РФ Игорь Морозов, о чем он и рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Я отношусь к тем, кто считает, что обмен должен был состояться. Он необходим в связи с тем, что наши военные находятся тоже на той стороне в плену, и в более худших условиях, чем военнопленные Вооруженных сил Украины и тербатальонов, включая и нацистов», — сказал он.

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«Не так давно я увидел одно из видео, где обменянный нацист уже показывает, что он готов после восстановления вернуться на фронт. Его дух очень силен, и поэтому сразу задаешь себе вопрос — а зачем мы отдаем, даже пусть он и не будет воевать, но демонстрировать ту силу духа, которая сегодня не присутствует в Вооруженных силах Украины? Это ошибка», — сказал Морозов.

Обмен пленными состоялся в конце июня по прямому указанию президента России Владимира Путина. В Министерстве обороны РФ пояснили, что сделано это «поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача».

Обмен состоялся в формате 144 на 144, известно, что Россия передала Украине в основном раненых и тяжелораненых.

Общее число сдавшихся в плен украинских военнослужащих, по информации ведомства, сейчас составляет более шести тысяч человек.

Полностью интервью с Игорем Морозовым можно прочитать здесь.