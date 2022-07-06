В четверг, 30 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса. Многие сочли это как шаг назад, но политолог Андрей Суздальцев с таким заключением не согласен. О чем он и рассказал в изданию Украина.ру

«Наши поступили абсолютно правильно. Это остров смерти для ВСУ. Потерять там столько самолетов, беспилотников, десантников и катера — это кладбище и техники, и людей. Занятие Змеиного стало для Украины идеей-фикс, подкреплённой доводом, что Россия якобы блокирует вывоз зерна из Одессы. Хотя мы прекрасно понимаем, что дело тут не в зерне, а в поставках морем оружия и тяжелой техники», — объяснил специалист.

Он рассказал, что по поводу отхода русских на Украине была устроена великая «перемога», и некоторые украинские оппозиционные телеграм-каналы писали, что ночью якобы был нанесен уничтожающий удар по острову.

Однако на деле оказалось, что российские военные так тихо ушли ночью, что на утро не все официальные лица Украины сразу смогли поверить в то, что остров пуст. Когда осознание пришло, добавил Суздальцев, в Киеве зазвучали призывы высадить на Змеиный свой десант, но потом один из представителей минобороны Украины сообщил, что «мы посмотрим, торопиться не надо».

«Они почувствовали некий подвох, тем более, что Россия не скрывала, что остров находится в зоне огневого поражения со стороны Крыма. И остров сейчас пустует», — заключил специалист.

Проверка российского сухогруза с зерном в Турции несет геополитический подтекст © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

В четверг, 30 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, чтобы такой шаг лишил Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.

Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.