Российские войска и добровольческие отряды, а также там, где есть силы ДНР-ЛНР, занимают населенный пункт за населенным пунктом. Наступление ведется, но медленно и упорно. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, экс-премьер-министр ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

Евгений Норин: России нужно успешное наступление в Донбассе, которое заставит противника сесть за стол переговоров © vk.com, WARCATS.RU

Он объяснил, что ВСУ не принимали боя на юге Донбасса, потому что там, где есть голая степь — там очевидно превосходство российской армии в артиллерии и бронетехнике. Там есть, где «артиллерии и бронетехнике развернуться».

«Естественно, они предпочитают для боев выбрать север Донбасса, районы Харьковской области, там лесистые районы с пересеченной местностью. Есть возможность использовать местные условия для того, чтобы максимально зацепиться. ВСУ предпочитают открытую местность оставлять и отступать, тем самым сжимая свою линию фронта, и тем самым имея возможность маневрировать резервами, людьми, и тем самым увеличивать количество своих подразделений и людей на линии фронта», — отметил экс-премьер-министр ДНР.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.