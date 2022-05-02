«Хотелось бы всем нам нарисовать на карте огромную стрелу, которая показывает, что мы занимаем оставленные города, а украинская армия бежит. Этого пока еще нет, надо сказать, что украинская армия до сих пор еще сохраняет частичную боеспособность и управляемость», — сказал Бородай.
Он объяснил, что ВСУ не принимали боя на юге Донбасса, потому что там, где есть голая степь — там очевидно превосходство российской армии в артиллерии и бронетехнике. Там есть, где «артиллерии и бронетехнике развернуться».
«Естественно, они предпочитают для боев выбрать север Донбасса, районы Харьковской области, там лесистые районы с пересеченной местностью. Есть возможность использовать местные условия для того, чтобы максимально зацепиться. ВСУ предпочитают открытую местность оставлять и отступать, тем самым сжимая свою линию фронта, и тем самым имея возможность маневрировать резервами, людьми, и тем самым увеличивать количество своих подразделений и людей на линии фронта», — отметил экс-премьер-министр ДНР.
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