За последние месяцы экспорт зерна с Украины упал на 90%: в феврале было экспортировано около 5 миллионов тонн, а в марте — не более 500 тысяч.
Германия «любезно» предложила организовать «зерновые поезда», но они не сильно помогут Киеву, считает Суздальцев. Так как по железной дороге от силы можно перевезти не более 1,5 миллионов тонн зерновых в месяц.
«Это поможет Европе, которая тоже потребляет украинское зерно. Но в Европе с этим нет большой катастрофы. Там есть свои производители зерна, прежде всего, Франция… Европа эгоистично решает свои собственные проблемы», — сказал Суздальцев.
Дефицит начнется в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где традиционно закупают украинское зерно. И именно в этих регионах обычно происходят «зерновые бунты», когда местное население фактически остается голодом в силу внешнеполитических процессов.
Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.