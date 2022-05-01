Украина больше не может поставлять зерно, как следствие в Северной Африке и на Ближнем Востоке может произойти дефицит продовольствия. Ведь именно в эти регионы Киев поставлял свои зерновые. Поможет ли Европа, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев

Подоляк пытается сорвать эвакуацию с «Азовстали», удар по Донецку, петиция немцев, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 30 апреля © пресс-служба президента Украины

Германия «любезно» предложила организовать «зерновые поезда», но они не сильно помогут Киеву, считает Суздальцев. Так как по железной дороге от силы можно перевезти не более 1,5 миллионов тонн зерновых в месяц.

«Это поможет Европе, которая тоже потребляет украинское зерно. Но в Европе с этим нет большой катастрофы. Там есть свои производители зерна, прежде всего, Франция… Европа эгоистично решает свои собственные проблемы», — сказал Суздальцев.

Дефицит начнется в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где традиционно закупают украинское зерно. И именно в этих регионах обычно происходят «зерновые бунты», когда местное население фактически остается голодом в силу внешнеполитических процессов.

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