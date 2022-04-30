Европа заявляет, что будет держать курс на «зеленую» энергетику, но в то же время увеличила объемы потребления газа и атомной энергетики. В частности, в Британии наращивают добычу и использование «грязного» угля. Логику такого поведения в интервью изданию Украина.ру объяснил эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

Володин - странам Европы: проживите без России хотя бы один год © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«И для того, чтобы потушить текущий «пожар», уменьшить цены, убрать дефицит они готовы смириться и с тем, что увеличивается потребление угля, и даже с тем, что собственная добыча раскупоривается у тех, у кого она уже была закрыта — как у той же Британии.

При этом от декарбонизации они не отказываются. Они говорят: все равно мы в дальнейшем будем отказываться от ископаемых источников энергии, будем развивать возобновляемую энергетику, и стратегически они будут делать ставку именно на это», — заключил эксперт.

Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.