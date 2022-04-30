Политолог и историк Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему российские политики решили ужесточить риторику в отношении Украины, которая ранее звучала более сдержано и абстрактно

Россия не допустит, чтобы Украина стала второй Польшей - Акопов © president.gov.ua

Он добавил, что России необходимы новые подходы, которые в Кремле ранее не звучали.

На днях секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Украина может распасться на несколько государств по итогам политики Запада и «подконтрольного ему киевского режима».

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