Россия не допустит, чтобы Украина стала второй Польшей - Акопов
Россия не допустит, чтобы Украина стала второй Польшей - Акопов
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«Во-первых, смысла сдерживать риторику уже нет, так как Запад все время повышает ставки. Во-вторых, постепенно происходит осознание российским политикумом сложностей решения украинской проблемы и значимости для России украинского вопроса. В связи с этим  приходит и понимание, что возвращаться к концепции единой дружественной "братско-славянской" Украины не только невозможно, но и опасно», — сказал Неменский.

Он добавил, что России необходимы новые подходы, которые в Кремле ранее не звучали.

На днях секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Украина может распасться на несколько государств по итогам политики Запада и «подконтрольного ему киевского режима».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.