«Во-первых, смысла сдерживать риторику уже нет, так как Запад все время повышает ставки. Во-вторых, постепенно происходит осознание российским политикумом сложностей решения украинской проблемы и значимости для России украинского вопроса. В связи с этим приходит и понимание, что возвращаться к концепции единой дружественной "братско-славянской" Украины не только невозможно, но и опасно», — сказал Неменский.
Он добавил, что России необходимы новые подходы, которые в Кремле ранее не звучали.
На днях секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Украина может распасться на несколько государств по итогам политики Запада и «подконтрольного ему киевского режима».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.