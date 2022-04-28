Американский план стабилизации линии фронта по Днепру за счёт достижения военного равновесия сторон может провалиться из-за эффективных действий российских войск. Такое мнение приводится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

По мнению эксперта, наступление российских войск в Донбассе ведётся медленно, но довольно эффективно — войскам киевского режима наносятся максимальные потери, а собственные потери минимизируются.

«Все надежды заставить российские войска выдохнуться в борьбе за укреплённые пункты и либо не довести до конца окружение Донбасской группировки, либо потерять наступательный порыв после её ликвидации… связаны с развёртыванием новых современных вооружений, поставляемых Западом. Но боеспособность украинских войск в Донбассе падает значительно быстрее, чем ВСУ осваивают новую технику», — считает Ищенко.

Военный эксперт объяснил, с чем столкнется Россия, если решит уничтожить мосты через Днепр © пресс-служба президента Украины

«Но обе эти группы оказались не в состоянии создать серьёзную угрозу флангам наступающей российской группировки и, к данному моменту исчерпав свой наступательный потенциал, перешли к обороне. Им самим требуются подкрепления для удержания текущих позиций», — указал автор.

В этих условиях, и с учётом выжидательной позиции Польши, США могут попытаться подтолкнуть Румынию к вовлечению её армии в украинский конфликт.

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