По мнению эксперта, наступление российских войск в Донбассе ведётся медленно, но довольно эффективно — войскам киевского режима наносятся максимальные потери, а собственные потери минимизируются.
«Все надежды заставить российские войска выдохнуться в борьбе за укреплённые пункты и либо не довести до конца окружение Донбасской группировки, либо потерять наступательный порыв после её ликвидации… связаны с развёртыванием новых современных вооружений, поставляемых Западом. Но боеспособность украинских войск в Донбассе падает значительно быстрее, чем ВСУ осваивают новую технику», — считает Ищенко.
Для спасения своих планов стоящим за спиной киевского режима американцам необходимо ослабить российское давление на Донбасс. Они пытались решить эту проблему при помощи активизации действий киевских силовиков на харьковском и николаевском направлениях.
«Но обе эти группы оказались не в состоянии создать серьёзную угрозу флангам наступающей российской группировки и, к данному моменту исчерпав свой наступательный потенциал, перешли к обороне. Им самим требуются подкрепления для удержания текущих позиций», — указал автор.
В этих условиях, и с учётом выжидательной позиции Польши, США могут попытаться подтолкнуть Румынию к вовлечению её армии в украинский конфликт.
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