Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет не будет беспристрастно расследовать преступления, совершённые во время конфликта на Украине. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

Он рассказал, что позиция Бачелет в области прав человека никогда не была ни искренней, ни беспристрастной — ни на посту президента Чили, ни в своей нынешней должности. В США рассказали о военных преступлениях украинских силовиков © 9111.ru

Также Кирк напомнил, что Бачелет уделяет основное внимание вопросам, выгодным США, таким, как нарушения прав человека в Венесуэле, Никарагуа, Кубе и Гонконге.

«При этом она полностью игнорирует чудовищные преступления, постоянно происходящие, например, в Колумбии, которую США сделали "иностранным союзником" НАТО… Одновременно она замалчивает происходящее в Палестине, Сирии, Йемене, или ограничивается общими заявлениями», — отметил журналист.

Он добавил, что Бачелет никогда не беспокоилась по поводу нарушений прав человека в Донбассе киевским режимом.

Кирк находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи на испанском и английском языках.

Полностью интервью можно прочитать здесь.