Он рассказал, что позиция Бачелет в области прав человека никогда не была ни искренней, ни беспристрастной — ни на посту президента Чили, ни в своей нынешней должности.
Также Кирк напомнил, что Бачелет уделяет основное внимание вопросам, выгодным США, таким, как нарушения прав человека в Венесуэле, Никарагуа, Кубе и Гонконге.
«При этом она полностью игнорирует чудовищные преступления, постоянно происходящие, например, в Колумбии, которую США сделали "иностранным союзником" НАТО… Одновременно она замалчивает происходящее в Палестине, Сирии, Йемене, или ограничивается общими заявлениями», — отметил журналист.
Он добавил, что Бачелет никогда не беспокоилась по поводу нарушений прав человека в Донбассе киевским режимом.
Кирк находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи на испанском и английском языках.
Полностью интервью можно прочитать здесь.