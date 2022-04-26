По его словам, следующий этап операции нужно начинать после выхода к границам Донецкой области.
«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — сказал он.
Накануне вечером СМИ сообщили об обстреле здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе, опубликовав фото с места инцидента.
Во вторник взрывы произошли на территории приднестровского радиотелецентра «Маяк», сообщило МВД непризнанной республики.
Также в последние дни под обстрелы со стороны Украины попадают приграничные области РФ.