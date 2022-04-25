Военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру рассказал о большом количестве оружия в районе северной части Луганска

Россия применит ядерное оружие на Украине, но при одном условии - эксперт © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Существует такая критика, дескать, что ж такое, вроде бы уже дошли до Херсона, стоим у Одессы, в двух шагах Николаев, и в то же самое время продолжается огонь по Донбассу. Почему-то все забыли, что через славный город Днепропетровск (Днепр — ред.) в течение шести-семи месяцев шли бесконечные эшелоны с оружием и с танками, и все — на восток. Поэтому концентрация оружия в районе северной части Луганска превышает всякое воображение и всякие меры. Несмотря на то, что разгромлен склад с боеприпасами в Калиновке [Винницкой области], откуда завозились массово боевые части ракет для "Точки-У", и боеприпасы уже в район ведения боевых действий», — сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.