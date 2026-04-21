https://ukraina.ru/20260421/operator-bpla-klimov-pereshel-na-storonu-vsu-istoriya-iudy-1078139405.html
Оператор БПЛА Климов перешел на сторону ВСУ: история Иуды
Оператор БПЛА Артём Климов перешел на сторону ВСУ и передал армии Украины данные о российских бойцах. Измена Климова привела к гибели около 150 российских солдат, об этом 21 апреля сообщила RT
новосибирск
украина
андрей климов
вооруженные силы украины
rt
telegram
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058863239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e705b8b5555986d3cc107de5625d1ac.jpg
19-летний Климов, уроженец Новосибирска, три месяца сотрудничал с украинской разведкой, после чего перешёл на сторону противника.Одноклассник предателя рассказал RT, что решение Климова отправиться на специальную военную операцию стало неожиданностью для близких: по словам источника, в юности Климов не стремился в армию и не планировал связывать жизнь со службой.По воспоминаниям бывшего одноклассника предателя, Климов с детства "любил трепать языком" и часто разбалтывал чужие секреты, а при попытках выяснить правду отрицал свою причастность.Такое поведение, по мнению собеседника, могло создать проблемы и в армейском коллективе. В родной Новосибирск Климов приезжал редко, на пару дней, и избегал разговоров о службе. Последнее общение в Телеграм состоялось зимой, после чего он удалил все переписки и прекратил контакты.Как выяснил RT, после срочной службы Климов заключил контракт и в июне 2025 года прибыл в зону СВО под позывным Атлант. Сначала он работал радийщиком в тылу, но в конце сентября его перевели в пехоту — оператором БПЛА в 2-й мотострелковый батальон 102-го полка.Согласно интервью, которое Климов дал украинскому блогеру, он сознательно принял решение о сотрудничестве с ВСУ и в течение 80 дней передавал координаты российских подразделений.Сейчас одноклассник называет бывшего знакомого "крысой и гнильём".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058863239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbd2315f5d72d6ded4c9aa1539ad7eab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
