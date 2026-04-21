Оператор БПЛА Климов перешел на сторону ВСУ: история Иуды

Оператор БПЛА Климов перешел на сторону ВСУ: история Иуды - 21.04.2026 Украина.ру

Оператор БПЛА Климов перешел на сторону ВСУ: история Иуды

Оператор БПЛА Артём Климов перешел на сторону ВСУ и передал армии Украины данные о российских бойцах. Измена Климова привела к гибели около 150 российских солдат, об этом 21 апреля сообщила RT

2026-04-21T15:33

2026-04-21T15:33

2026-04-21T15:33

новосибирск

украина

андрей климов

вооруженные силы украины

rt

telegram

сво

спецоперация

19-летний Климов, уроженец Новосибирска, три месяца сотрудничал с украинской разведкой, после чего перешёл на сторону противника.Одноклассник предателя рассказал RT, что решение Климова отправиться на специальную военную операцию стало неожиданностью для близких: по словам источника, в юности Климов не стремился в армию и не планировал связывать жизнь со службой.По воспоминаниям бывшего одноклассника предателя, Климов с детства "любил трепать языком" и часто разбалтывал чужие секреты, а при попытках выяснить правду отрицал свою причастность.Такое поведение, по мнению собеседника, могло создать проблемы и в армейском коллективе. В родной Новосибирск Климов приезжал редко, на пару дней, и избегал разговоров о службе. Последнее общение в Телеграм состоялось зимой, после чего он удалил все переписки и прекратил контакты.Как выяснил RT, после срочной службы Климов заключил контракт и в июне 2025 года прибыл в зону СВО под позывным Атлант. Сначала он работал радийщиком в тылу, но в конце сентября его перевели в пехоту — оператором БПЛА в 2-й мотострелковый батальон 102-го полка.Согласно интервью, которое Климов дал украинскому блогеру, он сознательно принял решение о сотрудничестве с ВСУ и в течение 80 дней передавал координаты российских подразделений.Сейчас одноклассник называет бывшего знакомого "крысой и гнильём".

новосибирск

украина

новосибирск, украина, андрей климов, вооруженные силы украины, rt, telegram, сво, спецоперация