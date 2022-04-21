Бойцы местной территориальной обороны Чернигова снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, который был установлен во дворе школы. Об этом 21 апреля сообщает Черниговское отделение украинского издания «Суспільне» («Общественное») и публикует соответствующее видео

Верещук потребовала срочного вывода боевиков с «Азовстали», продолжение визитов, тероборону хотят лишить оружия, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 21 апреля © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Ірина Верещук

Фигуру опрокинули и разрушили.

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Главными объектами для атак праворадикалов стали памятники Ленину. Несколько раз неонацисты заявляли, что уничтожили последний подобный памятник на Украине.

С начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные погромщики переключились на русскую культуру: в разных городах переименовывают улицы, названные в честь русских писателей и деятелей науки. Также в нескольких городах были снесены памятники и бюсты А.С. Пушкина.