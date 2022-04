Россия должна послать западным странам ощутимый сигнал в виде уничтожения инфраструктуры в Львовской области. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Ранее президент США Джо Байден пообещал Украине военную помощь в размере 800 миллионов долларов США. Юрий Кнутов о том, поможет ли военная помощь Запада Украине © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«Уничтожению должна подлежать не только железнодорожная инфраструктура, но и автомобильные дороги. Должны быть разрушены мосты, железнодорожное полотно и станции. Плюс ко всему, нужно уничтожить всю инфраструктуру в местах погранпереходов в Польшу с украинской стороны. И нужно постоянно следить за тем, чтобы она была уничтожена», — сказал Евсеев.

Основные поставки должны были осуществляться по железным дорогам, но поскольку оружие могут отправить и по шоссе, автомобильная инфраструктура также должна быть разрушена путём уничтожения мостов, заключил эксперт.

