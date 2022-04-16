Ранее президент США Джо Байден пообещал Украине военную помощь в размере 800 миллионов долларов США.
«Уничтожению должна подлежать не только железнодорожная инфраструктура, но и автомобильные дороги. Должны быть разрушены мосты, железнодорожное полотно и станции. Плюс ко всему, нужно уничтожить всю инфраструктуру в местах погранпереходов в Польшу с украинской стороны. И нужно постоянно следить за тем, чтобы она была уничтожена», — сказал Евсеев.
Основные поставки должны были осуществляться по железным дорогам, но поскольку оружие могут отправить и по шоссе, автомобильная инфраструктура также должна быть разрушена путём уничтожения мостов, заключил эксперт.
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