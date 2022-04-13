Тысячи украинцев прибывают в мексиканский город Тихуана, чтобы пересечь сухопутную границу с США, воспользовавшись специальным гуманитарным разрешением на въезд, выданным властями этой страны. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 12 апреля в мексиканской газете La Jornada

Украинцы не могут попасть в США самолётом — для этого им нужна виза, указывает издание, но разрешение позволяет им въезжать в страну через пограничные переходы.

В то же время тысячи латиноамериканцев, стекающихся в Тихуану в надежде перейти границу, возмущены подобным «привилегированным отношением» к украинцам.

«Почему нам, соседям США, не дают ​​возможность просить убежища? Мы приехали сюда, спасаясь почти от одного и того же», — приводятся слова одного из мексиканцев.

«Польша там, идите»: СМИ рассказало о жестоком обращении украинских властей с иностранцами © REUTERS, Lukasz Glowala

Украинцы ожидают от двух до трёх дней, после чего переходят границу. В убежище, организованном украинскими добровольцами, сообщается о том, что в списке на переход границы зарегистрированы 2,6 тыс. человек.

Беженцы из стран Латинской Америки и Гаити лишены такой возможности.

В убежище для украинцев чувствуется «облегчение и надежда», в расположенном поблизости убежище для других беженцев — «печаль и безысходность», рассказывается в статье.