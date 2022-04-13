Украинцы не могут попасть в США самолётом — для этого им нужна виза, указывает издание, но разрешение позволяет им въезжать в страну через пограничные переходы.
В то же время тысячи латиноамериканцев, стекающихся в Тихуану в надежде перейти границу, возмущены подобным «привилегированным отношением» к украинцам.
«Почему нам, соседям США, не дают возможность просить убежища? Мы приехали сюда, спасаясь почти от одного и того же», — приводятся слова одного из мексиканцев.
Его жена рассказала корреспондентам, что им пришлось бежать из центра страны после того, как бандиты сожгли их пекарню.
Украинцы ожидают от двух до трёх дней, после чего переходят границу. В убежище, организованном украинскими добровольцами, сообщается о том, что в списке на переход границы зарегистрированы 2,6 тыс. человек.
Беженцы из стран Латинской Америки и Гаити лишены такой возможности.
В убежище для украинцев чувствуется «облегчение и надежда», в расположенном поблизости убежище для других беженцев — «печаль и безысходность», рассказывается в статье.