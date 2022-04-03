Страны Запада маскируют оружие, поставляемое на Украину, под гуманитарные грузы, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

«Оружие поставляется очень хитро. Поставки оружия из польского Жешува в 100 км от границы осуществляются под видом гуманитарной помощи. Идут фуры, в которых доставляются продукты или медикаменты, а две из пяти таких фур заполнены оружием, а для перевозки наемников используются автобусы с табличкой "Дети"», — рассказал Кнутов. Новейшее оружие из США, первое применение Starstreak, потери Украины и «привет» Коломойскому. Хроника событий на Украине на 11:00 2 апреля © commons.wikimedia.org,

Если бы Россия наносила удар по этому транспорту, то это привело бы к международному скандалу и ложным обвинениям в адрес Москвы.

Поэтому ВС РФ выбрали другой путь — уничтожение складов с этим оружием. Российские войска стараются оперативно обнаружить этот склад и ударить по нему высокоточными ракетами, заявил эксперт.

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