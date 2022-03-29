Подписание любых соглашений с Украиной не предусматривает никаких уступок киевской власти. Россия не отказывается от заявленных целей спецоперации, рассказал в интервью Telegram-каналу Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

Помощник президента Владимир Мединский подвел итоги переговоров делегаций от России и Украины. В частности, он объявил предложения украинской стороны: Украина провозглашается нейтральным внеблоковым безъядерным государством, отказывается от вступления в военные союзы и военных претензий по возврату Крыма и Донбасса. В ответ Москва не возражает против вступления Украины в ЕС. «Уехать с полными карманами»: стало известно, зачем Зеленский затягивает переговоры © president.gov.ua

«Я думаю, что это промежуточное заявление, которого ждет весь мир от нас. это пока разговоры и обещания.Естественно, даже прекращая наступательные действия на Киев и Чернигов, мы будем, безусловно, следить за дорогами, которые туда ведут, и не пропускать резервы, которые Украина будет подтягивать туда или иностранную военную помощь. Мы ее будем уничтожать», — заявил Литовкин.

Россия не идёт ни на какие уступки Украине, подчеркнул эксперт.

«Этого и близко нет. Это просто акценты на другие направления, и предоставление Украине возможности подумать над тем, как они дальше собираются жить», — сказал Литовкин.

Мы еще не знаем окончательно, что будет с Украиной, но то, что она потеряет свои области и скукожится до минимальной территории — это никак не поражение России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.