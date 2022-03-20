Переговоры между Москвой и Киевом касательно спецоперации России на Украине - это минус во всех случаях, уверен политолог Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Переговоры деморализуют российскую армию и внушают страх жителям освобождённых территорий Украины, подчеркнул эксперт. Путин рассказал Шольцу, как Украина затягивает переговоры © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Многие люди говорят: "Мы бы вас поддержали открыто, но мы боимся, вы военные, вы выполняете приказ. Сегодня пришли — послезавтра ушли, а мы-то останемся здесь, и нас просто вырежут. Прибегут нацики, даже без автоматического оружия, они нас топорами зарубят и все, их никто наказывать не будет"», — сказал Безпалько.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.