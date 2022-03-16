Среди вооружённых формирований Украины и националистов, заблокированных российскими войсками в Мариуполе, царят обречённость и отчаяние. Об этом с места событий рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Украинские военные формирования и националисты давно укрепились в Мариуполе — на Украине город считался прифронтовым. Со стороны осаждённых украинских войск продолжаются обстрелы с высокой плотностью и интенсивностью огня. Не мы ее начали, но мы закончим эту войну. Разговоры в строю ополченцев, идущих на Мариуполь © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Но нам спешить некуда. Это пусть они беспокоятся. У них, по мнению [командира бригады "Восток" Александра] Ходаковского, паники нет, но есть отчаяние обреченных. А к его мнению стоит прислушаться», — сказал Стешин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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