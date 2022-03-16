Украинские военные формирования и националисты давно укрепились в Мариуполе — на Украине город считался прифронтовым. Со стороны осаждённых украинских войск продолжаются обстрелы с высокой плотностью и интенсивностью огня.
«Но нам спешить некуда. Это пусть они беспокоятся. У них, по мнению [командира бригады "Восток" Александра] Ходаковского, паники нет, но есть отчаяние обреченных. А к его мнению стоит прислушаться», — сказал Стешин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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