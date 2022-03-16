«Очевидно, что крайним концом сценария является крах экономики в целом. И это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску (бедности)», — объяснил он.
По его данным, черта бедности обычно определяется как покупательная способность от $5,50 до $13 на человека в день.
«По нашим оценкам, до 18 лет развития Украины могут быть просто сведены на нет в течение 12-18 месяцев», — добавил Штайнер.
Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что ущерб Украины от спецоперации уже составляет $500 млрд.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.