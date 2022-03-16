Если российская спецоперация затянется, 90% украинцев столкнутся с нищетой. Об этом 15 марта заявил администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер агентству Reuters

Нищета, безработица, голод. Новые угрозы режиму Зеленского в 2022 году © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

По его данным, черта бедности обычно определяется как покупательная способность от $5,50 до $13 на человека в день.

«По нашим оценкам, до 18 лет развития Украины могут быть просто сведены на нет в течение 12-18 месяцев», — добавил Штайнер.

Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что ущерб Украины от спецоперации уже составляет $500 млрд.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.