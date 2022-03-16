Будущее Украины только в одном - в тесном союзе с Россией, уверен руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, военный обозреватель Геннадий Алехин, родившийся в Харькове. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Операция по денацификации и демилитаризации Украины будет завершена в полном объёме, заявил эксперт. Полковник Алехин рассказал, как армия будет бороться с терроризмом на Украине © скриншот видео "ГТРК Белгород"

«Какая дальнейшая судьба ожидает моих земляков, судить не берусь. Надеюсь, что в тесном союзе с Россией. Пора восстанавливать утраченные исторические корни, возрождать добрые традиции и связи. Однако нам предстоит тяжелейшая борьба за переформатирование сознания людей, как бы пафосно это ни звучало», — сказал Алехин.

В заключение Алехин пожелал своим землякам-харьковчанам мужества и терпения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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