https://ukraina.ru/20241019/1058144590.html

Как только Вашингтон даст команду "Фас", Европе придется идти на Россию — Брутер

Как только Вашингтон даст команду "Фас", Европе придется идти на Россию — Брутер - 19.10.2024 Украина.ру

Как только Вашингтон даст команду "Фас", Европе придется идти на Россию — Брутер

Европейцам слова не давали. Как бы Байден сейчас не пытался встроить в свою риторику слова о заморозке конфликта между Россией и Украиной, план нападения на российские земли уже составлен

2024-10-19T04:30

2024-10-19T04:30

2024-10-19T04:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что нужно быть готовым к войне с Россией к 2029 году.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов заявил, что Европа и НАТО готовятся к войне с Россией, и это очень серьезно. Далее эксперт прокомментировал сроки этой подготовки."Будем исходить из слов министра обороны ФРГ Писториуса, который говорил про 2029 год. Но я не исключаю, что это произойдет раньше, в 2027 году. Сейчас они пытаются наладить переброску войск из дальних районов, которые не будут подвержены нашим ракетным ударам, по железным дорогам Германии на восточный фронт", — считает Борисов.Эксперт также обратил внимание на телефонный разговор высокопоставленных офицеров бундесвера (в феврале 2024 года). Он вспомнил, что инспектор ВВС генерал Герхартц рассматривал сценарий, при котором в случае поставок ракет Taurus на Украину, немецкие специалисты могли бы их перепрограммировать для ударов по Крымскому мосту."То есть в этом телефонном разговоре, который был перехвачен, рассматривался именно военный сценарий. Для этого военные и существуют, чтобы рассматривать разные варианты событий. Но сейчас разрабатываются сценарии нападения на нашу страну", — подвел итог Борисов.Подробнее об этом — в интервью Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронтПолный текст интервью — Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья

https://ukraina.ru/20241012/1058030614.html

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новости, россия, германия, украина, минобороны, детали, вашингтон, европа