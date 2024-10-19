Как только Вашингтон даст команду "Фас", Европе придется идти на Россию — Брутер - 19.10.2024 Украина.ру
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Как только Вашингтон даст команду "Фас", Европе придется идти на Россию — Брутер
Как только Вашингтон даст команду "Фас", Европе придется идти на Россию — Брутер - 19.10.2024 Украина.ру
Как только Вашингтон даст команду "Фас", Европе придется идти на Россию — Брутер
Европейцам слова не давали. Как бы Байден сейчас не пытался встроить в свою риторику слова о заморозке конфликта между Россией и Украиной, план нападения на российские земли уже составлен
2024-10-19T04:30
2024-10-19T04:30
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европа
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что нужно быть готовым к войне с Россией к 2029 году.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов заявил, что Европа и НАТО готовятся к войне с Россией, и это очень серьезно. Далее эксперт прокомментировал сроки этой подготовки."Будем исходить из слов министра обороны ФРГ Писториуса, который говорил про 2029 год. Но я не исключаю, что это произойдет раньше, в 2027 году. Сейчас они пытаются наладить переброску войск из дальних районов, которые не будут подвержены нашим ракетным ударам, по железным дорогам Германии на восточный фронт", — считает Борисов.Эксперт также обратил внимание на телефонный разговор высокопоставленных офицеров бундесвера (в феврале 2024 года). Он вспомнил, что инспектор ВВС генерал Герхартц рассматривал сценарий, при котором в случае поставок ракет Taurus на Украину, немецкие специалисты могли бы их перепрограммировать для ударов по Крымскому мосту."То есть в этом телефонном разговоре, который был перехвачен, рассматривался именно военный сценарий. Для этого военные и существуют, чтобы рассматривать разные варианты событий. Но сейчас разрабатываются сценарии нападения на нашу страну", — подвел итог Борисов.Подробнее об этом — в интервью Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронтПолный текст интервью — Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья
https://ukraina.ru/20241012/1058030614.html
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новости, россия, германия, украина, минобороны, детали, вашингтон, европа
Новости, Россия, Германия, Украина, Минобороны, детали, Вашингтон, Европа

Как только Вашингтон даст команду "Фас", Европе придется идти на Россию — Брутер

04:30 19.10.2024
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP / Jacquelyn Martin
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Европейцам слова не давали. Как бы Байден сейчас не пытался встроить в свою риторику слова о заморозке конфликта между Россией и Украиной, план нападения на российские земли уже составлен
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Подготовка к войне и война это не одно и то же. Четкого намерения нет, но этот вопрос решают не европейцы. Достаточно решения Вашингтона, чтобы ситуация приняла необратимый характер. Если из Харькова будут бить дальнобойным оружием по России. Что будет делать Писториус? Он ничего не решает. Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц согласен давать ракеты Taurus Украине и стрелять по Москве", — рассказал Брутер.
Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что нужно быть готовым к войне с Россией к 2029 году.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2024
12 октября, 06:52
Американист: Тысячи иммигрантов хлынут с Запада в Россию, если предоставить им эту возможностьИммиграционная политика должна быть, что называется, simplified. Очень простой, ясной и четкой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов заявил, что Европа и НАТО готовятся к войне с Россией, и это очень серьезно. Далее эксперт прокомментировал сроки этой подготовки.
"Будем исходить из слов министра обороны ФРГ Писториуса, который говорил про 2029 год. Но я не исключаю, что это произойдет раньше, в 2027 году. Сейчас они пытаются наладить переброску войск из дальних районов, которые не будут подвержены нашим ракетным ударам, по железным дорогам Германии на восточный фронт", — считает Борисов.
Эксперт также обратил внимание на телефонный разговор высокопоставленных офицеров бундесвера (в феврале 2024 года). Он вспомнил, что инспектор ВВС генерал Герхартц рассматривал сценарий, при котором в случае поставок ракет Taurus на Украину, немецкие специалисты могли бы их перепрограммировать для ударов по Крымскому мосту.
"То есть в этом телефонном разговоре, который был перехвачен, рассматривался именно военный сценарий. Для этого военные и существуют, чтобы рассматривать разные варианты событий. Но сейчас разрабатываются сценарии нападения на нашу страну", — подвел итог Борисов.
Подробнее об этом — в интервью Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт
Полный текст интервью — Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья
 
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