Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию - 19.10.2024 Украина.ру
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Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию
Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию - 19.10.2024 Украина.ру
Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию
США понадобится еще 20 лет, чтобы разработать современные боеприпасы в ядерном исполнении, которые есть у России. Но и отечественные разработчики на месте стоять не будут
2024-10-19T05:40
2024-10-19T05:40
новости
россия
сша
запад
джо байден
клинцевич
владимир путин
ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная доктрина
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.По его словам, несмотря на то, что Байден — "хромая утка", до января он остается президентом США и будет принимать решения. Эксперт также отметил, что кандидаты на пост президента и вице-президента могут проиграть выборы, поэтому Байдену сейчас нет смысла обострять риторику.Он считает, что профессиональные военные России дали своим западным коллегам четкий совет: "Не шутите. Иначе это все может закончиться плохо".И эти компетентные люди на Западе в своей докладной записке изложили следующее: "У России есть колоссальное преимущество по качеству и количеству новых видов вооружений. За последние два года Москва это подтвердила. Поэтому давайте не будем рисковать", продолжил эксперт.“Владимир Путин еще в 2018 году во время выступления в парламенте показал всему миру, какими компетенциями обладает Россия. Запад, конечно, назвал их "мультиками", но на самом деле понял, что эти "мультики" смогут с ними сделать. США понадобится еще 20 лет, чтобы разработать современные боеприпасы в ядерном исполнении, которые есть у нас. Но и мы на месте стоять не будем”, — подчеркнул Клинцевич.Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира. Дмитрий Медведев назвал это предложение хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсеналаАвтор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" БайденаПолный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию
https://ukraina.ru/20241015/1058077902.html
россия
сша
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новости, россия, сша, запад, джо байден, клинцевич, владимир путин, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная доктрина, детали
Новости, Россия, США, Запад, Джо Байден, Клинцевич, Владимир Путин, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная доктрина, детали

Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию

05:40 19.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХранилище отработанного ядерного топлива в Железногорске
Хранилище отработанного ядерного топлива в Железногорске - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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США понадобится еще 20 лет, чтобы разработать современные боеприпасы в ядерном исполнении, которые есть у России. Но и отечественные разработчики на месте стоять не будут
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.
По его словам, несмотря на то, что Байден — "хромая утка", до января он остается президентом США и будет принимать решения. Эксперт также отметил, что кандидаты на пост президента и вице-президента могут проиграть выборы, поэтому Байдену сейчас нет смысла обострять риторику.
“Дело в том, что и Байден, и лидеры европейских государств объективно оценили заявления Путина о пересмотре Россией своей ядерной доктрины. Они понимают, что Россия — ведущая ядерная держава. Поэтому между Москвой и Вашингтоном всегда есть контакт на уровне министерств обороны и спецслужб”, — заявил Клинцевич.
Он считает, что профессиональные военные России дали своим западным коллегам четкий совет: "Не шутите. Иначе это все может закончиться плохо".
И эти компетентные люди на Западе в своей докладной записке изложили следующее: "У России есть колоссальное преимущество по качеству и количеству новых видов вооружений. За последние два года Москва это подтвердила. Поэтому давайте не будем рисковать", продолжил эксперт.
“Владимир Путин еще в 2018 году во время выступления в парламенте показал всему миру, какими компетенциями обладает Россия. Запад, конечно, назвал их "мультиками", но на самом деле понял, что эти "мультики" смогут с ними сделать. США понадобится еще 20 лет, чтобы разработать современные боеприпасы в ядерном исполнении, которые есть у нас. Но и мы на месте стоять не будем”, — подчеркнул Клинцевич.
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Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала
Автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" Байдена
Полный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию
 
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