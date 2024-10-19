https://ukraina.ru/20241019/1058140126.html

Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию

Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию - 19.10.2024 Украина.ру

Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию

США понадобится еще 20 лет, чтобы разработать современные боеприпасы в ядерном исполнении, которые есть у России. Но и отечественные разработчики на месте стоять не будут

2024-10-19T05:40

2024-10-19T05:40

2024-10-19T05:40

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ядерное оружие

ядерная безопасность

ядерная доктрина

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.По его словам, несмотря на то, что Байден — "хромая утка", до января он остается президентом США и будет принимать решения. Эксперт также отметил, что кандидаты на пост президента и вице-президента могут проиграть выборы, поэтому Байдену сейчас нет смысла обострять риторику.Он считает, что профессиональные военные России дали своим западным коллегам четкий совет: "Не шутите. Иначе это все может закончиться плохо".И эти компетентные люди на Западе в своей докладной записке изложили следующее: "У России есть колоссальное преимущество по качеству и количеству новых видов вооружений. За последние два года Москва это подтвердила. Поэтому давайте не будем рисковать", продолжил эксперт.“Владимир Путин еще в 2018 году во время выступления в парламенте показал всему миру, какими компетенциями обладает Россия. Запад, конечно, назвал их "мультиками", но на самом деле понял, что эти "мультики" смогут с ними сделать. США понадобится еще 20 лет, чтобы разработать современные боеприпасы в ядерном исполнении, которые есть у нас. Но и мы на месте стоять не будем”, — подчеркнул Клинцевич.Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира. Дмитрий Медведев назвал это предложение хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.Подробнее об этом — Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсеналаАвтор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко разобрал все подробности заявлений и действий Байдена в своей статье — "Мирный план" БайденаПолный текст интервью — Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию

https://ukraina.ru/20241015/1058077902.html

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новости, россия, сша, запад, джо байден, клинцевич, владимир путин, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная доктрина, детали